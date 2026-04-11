Lucescu’nun ardından

Yeşil sahalardan bir şampiyon hoca geçti gitti.. Romanya'nın dünya futboluna kazandırdığı Mircea Lucescu adeta bir kupa canavarıydı... Futbol bilgisi yüksek, her çalıştırdığı takımı ya şampiyon yaptı ya da kupalar kazandırdı... Onu ilk İzmir'de oynanan Türkiye-Romanya Dünya Kupası eleme maçında görmüştüm.. Tohumları atmıştı Bizi yenmelerine rağmen turnuvaya katılmayı sanırım gol averajıyla kaçırınca, Atatürk Stadyumu'ndan tek başına yürüyerek çıkıp gitmişti... Balkanların Maradonası olarak bilinen Hagi de onun öğrencisiydi. Ülkemizde Beşiktaş ve Galatasaray'da, şampiyonluklar yaşamıştı. Galatasaray ile Süper Kupa. Shaktar ile de Avrupa Kupası şampiyonluğu apoletline eklenmişti. Şu anki Milli takımımızın gençlik aşısını o dönem Lucescu oluşturmuş; Türk gençlerinin yeteneklerine güvenin demişti. On yıl kadar önce bir röportajda "Emekli olmak istemediğini sahada çalışırken ölmek istediğini" beyan etmişti. Öyle de oldu. Toprağı bol olsun..



DEV GÜÇ

TRABZONSPOR hala şampiyonluk yarışında varsa büyük pay dev güç Paul Onuachu desek yanlış olmaz... Bordo-mavililerde iki sezon boyunca üçüncü bölgenin en önemli gol silahı.. Süper Lig'de Gol Krallığı'nda önde. Şu sana kadar da sadece üç maç kaçırmış! Yani aldığı parayı hak eden yabancılardan.



İLGİNÇ İSTATİSTİK

FENERBAHÇE ve Trabzonspor'u takip eden yorumcular Göztepe'nin Galatasaray'dan puan alabileceğini söylediler tüm hafta... Ancak araştırma yapmadan ekrana çıktıkları için göremedikleri bir gerçek vardı. İstatistiğe bakarsak; göre Göztepe'nin mağlubiyeti tesadüfi değildi. Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye her maç sıkıntı çıkaran sarı-kırmızılıların, nedense Galatasaray'a karşı basireti bağlanmış... Bu yenilgi Göztepe'yi Avrupa kupalarına katılma ihtimallerini de azalttı.

TARİHİ BAŞARISIZLIK

TÜRK hakemleri uzun yıllar sonra dünya turnuvalarında sahne alamayacak.. Hale bakın; 49 farklı ülkeden 52 orta hakem, 88 yardımcı hakem ve 30 VAR hakeminin görev yapacağı 2026 Dünya Kupası'nda hiçbir Türk hakeme yer verilmedi. Önce Avrupa sonra da Amerika'da MHK ve hakemleri olmayacak anlayacağınız. Neredeyse 15 yıldır yabancı hakem eğitmenlerine paralar verilmiş. Ama doğru dürüst hakemler yetiştirememişler. Hala da eğitimlere devam ama özellikle Süper Lig maçlarında hakem arıyor bulamıyoruz.. MHK Başkanı bunun üzerine birkaç cümle söylese bari..