Nerede kalmıştı?

Fenerbahçe'yi ilk maçında izledik.. Gornik Zabrze karşısında geçen sezondan çok farklı bir şey göremedim açıkçası... Gol yollarında yine zorlandılar. Tamam belki tek kale maç yapmışlar, rakip inanılmaz savunma duvarı örmüş gibi gelebilir ama tek gollü galibiyet rövanş için sıkıntı yaratabilir. İlk maç ve ilk görüntüler üzerinden başta İsmail hocaya ve futbolculara haksızlık etmek istemem. Ancak, görünen köy de kılavuz istemiyor! Fenerbahçe zaten defans ve orta sahadaki kalite problemini çözmüştü, sadece golcüsü yoktu.

ACİL TAKVİYE ŞART

En büyük rakibindeki forveti Osimhen gibi olmasa da ona yakın bir golcüleri olmalı. Muriqi alındı şu an sakat. Elde yine gol atabilen Talisca var o da santrafor değil. Sidiki Cherif'ten zaten öyle bir beklenti yok.. Defansı ve orta sahayı rahatlatacak, sıkıntılı dakikalarda işi gol atmak olabilen santrafora

acil ihtiyaç var.. Yoksa sezon sonu gelmeden

Başkan Aziz Yıldırım ile İsmail hoca için zor günler başlar! Çok açık söyleyeyim; Fenerbahçelilerin beklediği arzuladığı, özlediği takım bu değil!

UMUT VAR

Beşiktaş Danimarka ekibi karşısında galip geldi ama rövanş için sıkıntılı sonuç. Yeni Teknik Direktör Italiano için değerlendirme yapmak daha başlangıçtayız haksızlık olur. Ancak, sahaya sürdüğü kadroya bakarsak yanında bulunan Önder Özen'in Türkiye futbolu lig ve taraftarı konusunda İtalyan hocaya dolaylı değil direk yardımı dokunması gerek diye düşünmekteyim. Çünkü bu sezon hocanın tecrübelenmesi sezonu değil. Rakiplerden Galatasaray'ın kadrosu belli. Fenerbahçe şampiyon olabilmek için daha üst düzey futbolcular satın alıyor. İşler zor yani! Rakip 10 kişi kaldı, skor da cılız kaldı. Tribündeki taraftarın oyun açısından çok memnun olduğunu sanmıyorum.

KİMLER YÖNETMELİ?

Kulüp başkanları işinde yanlış yoldayız! Süper Lig dahil, profesyonel takımlarımızın başkanlarına, yöneticilerine bakınız yüzde 99'u işadamıdır. Profesyonelce futbol oynamışlıkları yoktur... Avrupa takımlarında futbolu yönetme işi futboldan emekli olmuşlara bırakılmıştır. Örneğin Bayern Münih'e bakınız.. Genel anlamda eski milli futbolcuları kulüp başkanlığı yapmıştır. Bizde futbol federasyonu dahil başkanlık yapanlara baktığımızda, çoğunluğu işadamıdır... Bu yüzden de genelde teknik adamların işine karışmaya meyillidirler. TFF'de başa gelenler kulüplerin sorunlarına ya da teknik adamların düşüncelerine hep yabancı kalmışlardır.

FUTBOLCULARDAN OLMALI

Şimdiki başkanlara bakalım; hangileri Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Şenol Güneş hocalarımızdan futbolu çok daha iyi bilebilir. Ama bu hocalarımız hep saha içinde tutuldular, yönetime karıştırılmadılar. Türk futbolunun hafızası, ülkenin her karışındaki yeteneklerin nerelerde nasıl yetiştirileceğini bilen efsane hocaları değerlendirememek hakikaten de yazık oluyor. Futbolumuzu düzeltmek, çeki düzen vermek istiyorsak, profesyonel futboldan emekli olanları, kulüp yönetimine hazırlamak ve katmak gerekir diye düşünmekteyim.



GÖZTEPE'NİN SIRRI

SON iki sezonda başarılı işler yapan Göztepe'nin son halini merak ediyorum... Başkanı, sportif direktörü, teknik adamı ve taraftarıyla Süper

Lig'in en dikkat çekici takımı. Bu başarının ardındaki gerçeği Mance'nin ağzından çıkan cümlelerde buldum Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, bir proje ve birbirine inanan kişilerden oluşan takım olduklarını belirtti. İddia deniyordu ama Mance'nin sözlerinden Fenerbahçe'nin hocalık için Stanimir Stoilov'a gitmiş olduğu da ortaya çıktı. Sonuç, Bulgar hoca Göztepe yönetiminin projesine inandığı için Fenerbahçe'ye gitmemiş. Umarım yeni sezonda Göztepe'yi bu kararlılıkla Avrupa kupalarına katılacak bir puan cetvelinde gerekli puanda tutmayı başarırlar!