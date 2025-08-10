Baskının adı: Göztepe

Göztepe, Karadeniz'in inatçı temsilcisi Rizespor'la karşılaşırken sahada sadece bir maç değil, geçen sezonun hesabı da vardı. O farklı mağlubiyetin tortusu, tribünden sahaya kadar herkesin içinde hissediliyordu. Bulgar teknik direktör Satanımir Sotlov, yeni transferleri Janderson, Amin Chern ve Junior Arda Okan'ı sahaya sürerek "yenilenmiş" bir Göztepe fotoğrafı çizdi. Bu isimleri Slovanya kampında izlediğimde hissettiğim şey, sahada da karşıma çıktı: Bu adamlar bu lige renk katacak. Godoi'nin ise şimdilik yedekte kalması, "daha iyisini görmek istiyorum" diyen bir hocanın kararı gibi duruyor.

Sotlov'un oyun felsefesi değişmemiş; her yerde baskı, ön alanda pres, çabuk hücum… Rizespor ise buna cevap olarak topu havalandırıp Ali Sowe'un koşularına güvenmeyi seçti. Ama karşılarında kale direkleri arasında bir Lis vardı ki, ilk yarıda üç net pozisyonu çıkararak "bu maçta kolay gol yok" mesajını verdi.

İkinci yarıya gelirken hoca, Miroji ve Taha Altıparmak'ı sahaya sürüp savunmaya Antoni Denis ve Godoi'yi ekleyerek Rizespor'un geçiş oyununu kilitledi. İlk yarıda Hamilton ve Taha'nın Sowe'un koşularına yetişmekte zorlandığı görülmüştü, bu müdahale tam yerinde oldu.

Ve o an… Janderson'un ortası, Bokole'nin filelere giden o mükemmel kafa vuruşu. Aslında golün sinyali ilk yarının sonlarında gelmişti, bu sadece final dokunuşuydu. Golden sonra Göztepe oyunu soğuttu, temposunu kontrol etti ve maçı istediği gibi bitirdi.

Göztepe için bu sadece bir galibiyet değil, geçen sezonun acı hatırasına verilen güçlü bir cevaptı. Eğer bu pres temposunu ligin geneline yayabilirlerse, bu sezon Göztepe'yi izlemek rakipler için baş ağrısı, tribünler içinse şenlik olur.