Kadın voleybolunda doruklarda olmak

Geçen pazar, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Liginde, Türk Milli Kadın Voleybol takımımız finalde Brezilya'yı 3-1'lik bir skorla yenerek şampiyon olmayı başardı. Ünlü şarkıcı Tarkan, maç sonunda 'mutluluktan ağlattınız beni kızlar!' diye mesaj yayınladı. Doğrusu, Futbolda Dünya Kupası hezimeti sonrası, Tarkan'ın bu duygularını paylaşıyor, 'filenin sultanlarını' içtenlikle kutluyoruz. Sultanlar'ın bu spordaki harika performansı, 1895 yılında voleybol sporunu tasarlayan Amerika'nın Massachusetts eyaletinden spor òğretmeni William G.Morgan'ın anısına da en güzel bir selam duruşu oldu.

ŞAMPİYONLUKLARI VAR

Bu turnuva, FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nin 8'incisi idi ve her yıl düzenleniyor. Ön elemelere 18 takımın katılıyor, her takım grup aşamasında 12 maç oynuyor. Üç hafta boyunca, her takım bir algoritma tarafından oluşturulan bir tabloda dört kez oynayacağından ilk aşamanın sonunda tüm takımlar toplamda 12 kez oynamış oluyor. En iyi sekiz takım da çeyrek finallere yükseliyor. Bu sene finallere ev sahipliği Çin yaptı. Dolayısıile ön elemelerdebaşarılı olamasa bile, ilksekiz takım arasında yeralabilme hakkına sahipti.Sekizli finaller de 1.sıradaki takım 8. sıradakitakımla, 2. sıradakitakım 7. sıradaki takımile, 3. sıradaki takım6. sıradaki takım ve 4.sıradaki takım da 5. sıradakitakım ile eşleşipçeyrek finalleri oynadılar,akabinde de ikiyarı final, bronz ve altınmadalya maçları yapıldı.Türk Milli Takımı'nınbirincilikte bitirdiği turnuvayı,Brezilya ikinci,İtalya üçüncü, evsahibiÇin dördüncü ve ABDde beşinci olarak tamamladı.Daha önceBrezilya, İtalya, Çin veTürkiye'nin birer şampiyonluklarıvar.

'UZUN BİR EMEK VAR'

Ülkemiz, bu turnuvaların sekizinde de yer aldı ve 2023 yılında finallerde Çin'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. 2018 yılında da finallerde ABD'ye yenilerek gümüş madalya almıştık. Bir de bronz madalyamız var. Böylece, iki altın, bir gümüş ve bir bronz madalya ile FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Liginin en başarılı takımlarından birisi olarak tarih yazdık. Elbette bu şampiyonlukve dünya sıralamasındakiüst düzey temsil muazzambir başarı ve bubüyük başarının ardındaçok uzun bir emek var.Dünyaca ünlü voleybolyıldızlarından AlessiaOrro, Tijana Boš-kovic, Myriam Sylla veAna Cristina de SouzaTürk takımlarında formagiyiyor ve ülkemiz,İtalyan Ligi ile birlikteAvrupa'nın en iyi liglerindenbirisi olarak dikkatiçekiyor.

'POPÜLER HALE GELDİ'

Türkiye'nin kadın voleybolununda Dünya'nın zirvesine taşıyan ana unsurlardan birisi hiç kuşkusuz, Vakıfbank, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe gibi kulüplerimizin, bu spor dalına 1960 yıllarından bu yana yatırım yapmalarıdır. 1980 ve 90'lı yıllar bu takımlar arası rekabetin voleybola damga vurduğu yıllar olarak hala hatırlanır. Zamanla oluşan bir voleybol nesli söz konusu oldu ve nihayetinde 2003 yılındaki Avrupa Kadınlar Voleybol şampiyonası finallerinde oynayan bir Türk takımını gördük. Devam eden yıllarda, bu başarılara duyarsız kalmayan dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yekaterina Gamova gibi efsanevi yıldızları transfer etti. Bununla da kalınmadı, dünyanın en ünlü antrenörlerinden Giovanni Guidetti gibi çalıştırıcılar ülkemizde mesai yapmaya başladı. Zamanla da Eczacıbaşı, Vakıfbank ve Fenerbahçe gibi Türk takımları Avrupa'nın zirvelerinde boy göstermeye başladılar. Bu başarılar elbette voleybole karşı kamuoyunun ilgisini arttırararak popüler hale gelmesini sağladı ve taraftar desteğini de ivmelendirdi.

'REKABET VE İLGİ ARTTI'

Voleybolcu kızlarımızın küresel başarısı, bir yandan da Atatürk ve Cumhuriyet değerleri ile özdeşleşerek, toplumsal sahiplenmeyi de beraberinde getirdi. Bu da, bir çok markanın imaj açısından voleybol sporuna destek için ek bir bütçe ayırmasına yol açtı. Doğal olarak da, spor kulüplerinin bütçeleri arttığından dünyanın en iyilerinin ülkemizde oynayabilmesi için gerekli paralar ya da sponsorluklar sağlanabildi. Yani pozitif bir döngü oluşturulabildi: Dünyanın en iyi oyuncuları geldi, rekabet ve ilgi arttı, bütçeler yükseldi. Ekonomik model böyle şekillenirken Türkiye Voleybol Federasyonu da tesisleşmeye büyük önem verdi. Avrupa standartlarının üzerinde bir alt yapı dönüşümüne imza attı. Binlerce seyirci kapasiteli mükemmel tesisler, sıradışı bir görsel show yaratırken, seyircinin sporu içselleştirmesine ve gelecek kuşakların bu spor dalı ile ilgilenmesini beraberinde getirdi. Alt liglerde artık Vargas ve Boskovic tarzında üst düzey oyuncu potansiyelinde onlarca sporcu, sıranın kendilerine gelmesini bekler durumda. Kuşkusuz, milletler ligindeki bu son başarı, voleybole ilginin gençlerde yükselmesine ve milli sporculari birer idol haline getirerek onlardan ilham alan nesillerin artan motivasyonunu yol açacak,uzun yıllar dünya kadin voleybolün de ülkemizin başarılarini sürdürmesine katkı sağlayacaktır... Tüm oyuncuları, A Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'yi, Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı ve Eczacıbaşı, Vakıfbank ile Fenerbahçe başta olmak üzere voleybol sporuna katkı koyan tüm kulüplerimizi içtenlikle kutlarız.