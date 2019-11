İnsanı insan yapan ve diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği imandır. İnsan iman sayesinde mahlukatın en şereflisi olur. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olma şerefine ulaşır. Hayatın anlamı güzelliği imandadır.

İmanlı bir insan sadece bedeni ihtiyaçlarının peşinde koşmaz. Kalbinin ve ruhunun ihtiyaçlarını da gidermek için gayret içinde olur. Çünkü bir insan sadece bedenin ihtiyaçlarını düşünürse gerçek anlamda bir doyum, mutluluk ve huzuru bulamaz. Bir ayeti kerimede "Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur" (Rad Suresi/28) buyurulur.



EN KIYMETLİ HAZİNE

İşte bunun için insanın önce Allah'a kul olduğunun bilincine varması ve her anını bu doğrultuda yaşaması gerekir. Başta belirttiğim gibi insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği imandır. Fiziki olarak insan ile hayvan arasında çok fark yoktur. İmanı sayesinde insan-ı kamil olarak mahlukatın en şereflisi olan bir Müslüman nasıl olmalıdır? Bu konuda bir ayet-i kerime ile bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşıyorum.

Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Allah'a karşı hakkıyla takva sahibi olun ve ancak Müslüman olarak can verin." (Âl-i İmrân, 3/102.) Resûl-i Ekrem (s.a.v) şöyle buyuruyor: "Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir."[Müslim, Îmân, 65; Buhârî, Îmân, 4.) Bir insanın hayatta sahip olabileceği en kıymetli hazineye sahip olan bir Müslüman'ın özelliklerini ve nasıl olması gerektiğini buyrun Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hadis-i şerifleriyle yeniden hatırlayalım.

Peygamber Efendimizin bize öğrettiği gibi hayırlı bir Müslüman olmak için çaba gösterelim. Kalplerimizi iman nuruyla doldurup ibadetlerle besleyelim.

Salih amel ve güzel ahlakla cilalayalım.

Hayatımızın her safhasında hayrın anahtarı, şerrin kilidi olalım.



EN OLGUN MÜMİN



"Kim gönülden tasdik ederek Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resûlü olduğuna şehâdet ederse Allah ona cehennemi haram kılar." (Buhârî, İlim, 49.) "Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et, farz namazı kıl, farz olan zekâtı ver, Ramazan orucunu tut.

İnsanların sana nasıl davranmasını istiyorsan sen de onlara öyle davran." (İbn Hanbel, VI, 384.) "Müminlerin iman bakımından en olgunu, ahlak bakımından en güzel olanıdır."[ Ebû Dâvûd, Sünnet, 15.] Mümin, "güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen"[ İbn Hanbel, II, 381.] Müslüman, iman etmedikçe cennete giremeyeceğini, kardeşlerini sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamayacağını bilen kişidir.[Müslim, Îmân, 93.] Müslüman, bir iyilik yaptığında sevinen, bir kötülük yaptığında ise üzülen insandır.[ İbn Hanbel, IV, 399.



MÜSLÜMAN BUNLARI YAPMAZ



Müslüman, insanları karalamaz, lanet etmez, kaba ve kötü söz söylemez, hayâsızlık yapmaz.[Tirmizî, Birr, 48.] Kötülüklerin anası olan içkiden, ömrünü zayi eden kumardan, Allah'ın gazabını gerektiren zinadan uzak durur.

[ İbn Mâce, Eşribe, 1; Ebû Dâvûd, Eşribe, 5; Buhârî, Küsûf, 2.] Müslüman şirkten kaçınır, cana kıymaz, faiz yemez, yetim malına el uzatmaz. Müslüman, kardeşine iftira etmez, laf taşımaz, fitne ve fesada ortak olmaz.[ Buhârî, Vesâyâ, 23; Taberânî, el-Mu'cemü'l-kebîr, XII, 340.] "Sizin en hayırlınız, kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır; en şerliniz ise kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır."[Tirmizî, Fiten, 76; İbn Hanbel, II, 368.]