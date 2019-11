Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatında örnek almamız gereken çok önemli noktalar bulunmaktadır.

Bizler O'nun ümmeti olmakla şeref duyuyoruz. Ancak bu sözde değil özde olmalı. Bu nedenle de "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" buyuran Peygamberimiz Hz. Muhammed'in, hepimiz için çok güzel örnekler bulunan hayatını iyi okumalı ve öğrenmeliyiz. Eğer biraz olsun hayatını inceleyecek olursak O'nun yemesi, içmesi, yürümesi, konuşması, merhameti, gülümsemesi, üzülmesi ve sevinmesi, insanlara karşı olan davranışlarında hep bir ölçü ve ahenk olduğunu görürüz. Cuma hutbelerinin bitiminde okunan Nahl Suresi'nin, 90. ayetinde buyrulduğu gibi ümmetine her zaman adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreden ve her türlü fenalığı ve kötülüğü yasaklayan Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) en sevdiklerini ve yapılmasını Müslüman olanlara tavsiye ettiği hayatından bazı örnekleri sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte Peygamber Efendimizin (s.a.v.) en sevdiği şeylerden bazıları...



EN SEVDİĞİ RENK



Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) siyah, beyaz, yeşil ve kırmızı renklerdeki kıyafetleri daha çok tercih ederdi.

(İbn-i Sa'd, Tabakat, I/451; Buhari, el-Ebed 127 no: 348) Peygamber Efendimiz (SAV), Müslüman kişilerin beyaz elbise giymelerini önermiştir. İbni Abbâs (ra)'dan rivayet edilenlere göre: "Beyaz renk elbiseler giyiniz; çünkü elbiselerinizin hayırlısı beyaz olanlardır. Ölülerinizi de beyaz kefene sarınız." (Ebû Dâvûd, Tıb 14, Libâs 1; Tirmizî, Cenâiz 18, Edeb 46.)



EN SEVDİĞİ İÇECEK



"Resûlüllah (SAV) Efendimizin helva ve bal hoşuna giderdi." (Buharî, Eşribe, 15, Tıb, 4). (Resul-i Ekrem, bal şerbetini çok severdi.) [İbni Sünni]



EN SEVDİĞİ YEMEK



Tirmizi, Ebu Talut'tan şöyle dediğini buyurmuştur: Bir gün Enes'in (r.a.) yanına girdim. Kabak yiyordu. Bir taraftan da:

"Sen öyle bir bitkisin ki, ben seni sadece Resulullah (SAV) sevdiği için seviyorum" diyordu. (Tirmizi)



EN BEREKETLİ HAYVAN



Hz. İbnu Abbâs (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resülullah (SAV): 'Atın bereketi kızıllığındadır' buyurdu." Ebu Davud/ Tirmizî, Cihad)



EN SEVDİĞİ KIZI



Camius- Sagir adlı kitapta belirtilen rivayetlere göre,"Fâtıma Benim bir parçamdır.

Onu üzen beni üzer ve onu sevindiren beni sevindirir" buyruluyor.



EN ÇOK ETTİĞİ DUA



"Ya mukallibel kulûb, sebbit kalbî ala dînike." Meali: "Ey kalbleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimi dînin üzere sâbit kıl" idi. (Tirmizî, Deavât, 85)



EN SEVDİĞİ HAYVAN



Kâb kızı Kebşe adındaki bir kadın şöyle anlatıyor: "Eshab-ı kiramdan kayınpederim Ebu Katade'nin abdest alması için bir kaba su koymuştum. Kedi gelip bu kaptan su içiverince Ebu Katâde biraz daha su içmesi için, kabı kedinin önüne uzattı. Benim kendisine hayretle baktığımı görünce, "Niye hayret ettin ey kardeşimin kızı, Resulullah efendimiz, "Kedi pis değildir, etrafınızda (evinizde) serbest dolaşsın buyurdu. Kendisi de abdest almıştı, ben de sünnet eylemekteyim" dedi. (İmam Malik, Ebu Davud, Tirmizî, İbn Mace). "Bir kadın, bir kediyi kapalı bir yere hapsetti. Kediye yiyecek, içecek vermedi. Dışarıda bir şey bulup yemesi için serbest de bırakmadı. Kedi öldü ve kadın da bu yüzden Cehenneme müstahak oldu." (Buhari Müslim). Ayrıca Peygamber Efendimizin Uhud seferinde ordunun önüne yavrularını emziren kedi çıkınca, kedi zarar görmesin diye bir nöbetçi dikip koca orduyu o kedinin etrafında gezdirmiş. Sefer dönüşünde de nöbetçiden kediyi istemiş ve ismini 'Müezza' koyduğu rivayet edilir.