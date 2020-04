Geçtiğimiz günlerde 'Korona Gerçeği' adlı yazı dizimde Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Bulut'un çok önemli görüşlerine yer vermiştim. Bulut hocamız korona virüs salgınının manevi yönünü bizlere o kadar veciz ifadelerle anlattı ki, bu anlatılanlardan hepimizin kendimize ders çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Fakat yazı dizimde yer veremediğim yine bir o kadar önemli olan konular bulunuyor. Bu konuları da bu haftaki Cuma yazımda sizlerle paylaşmak istedim. Eskatoloji Bilimi konusunda uzman olan ve bu alanda birçok araştırmaları bulunan Mehmet Ali Bulut, korona salgını hakkında yaratılış anımızdan geçmiş kavimlerin de yaşadıklarına kadar birçok örnekler veriyor.



ŞEYTANA HİZMET EDENLER

Bu olayların sonunda yeryüzünde en son karşılaşacak iki kavim olduğunu anlatan Bulut, "İyilerin merkezinde Hz. Nuh'un çocukları yani Müslüman Türk halkı olacak.

Kötülerin merkezinde ise inancını terk etmiş Yahudiler olacak. Yani bugün dünyayı avuçlarının içinde tutan ve zındıka komitesi dediğimiz deccala, iblise, şeytana hizmet eden bir grup var" diyor. 'Peki bunlar şeytana nasıl hizmet ediyor?' sorusuna ise şöyle cevap veriyor: "Şeytanın derdi şudur:

Şeytan, Allah'ı yüceltmek için 'insan, senin sevgine, kudretine, rububiyetine layık bir varlık değil' diyerek insanı kınadı. Yani toprak, hava, su ve ateş biraraya geldiği zaman kokuşmuş balçık ve bataklık ortaya çıkar.

Buradan da fesat ortaya çıkar. Şeytan, oradan güzelliklerin, güzel bir hayatın ortaya çıkabileceğini var saymadı. O yüzden insana karşı tavır aldı. Bu tavrını da iddia ile sürdürdü. Bunun üzerine Allah Adem ile Şeytanı dünyaya gönderdi. Şeytan da bir an önce dünyadaki vazifesini bitirmek istiyor. Şeytanın vazifesi insanın beş para etmez bir varlık olduğunu ve 'bak işte gördün mü ben insanın dünyayı kirleteceğini ve yaşanmaz hale getireceğini demiştim sana ya rabbi' diyerek insanın eliyle bu küreyi yaşanmaz hale getirecek. Ve böylece haşa Allah'ın karşısında insana dair iddiasını gerçekleştirmiş olacak."



AYETLER İŞARET EDİYOR

Bulut, bu anlattıklarına işaret olarak ise Kuran'daki Sebe Suresi'nin 20. ayetini göstererek, "Kuran'da Sebe Suresi'nin 20. ayetinde 'iblis insan hakkındaki zannını ispat etti haklı çıktı' buyuruluyor. Şeytanın bu işi başaracağını da söylüyor. Dolayısıyla iblis insan hakkında 'bu insan değildir, bu bir canavardır, bu kirli pis bir varlıktır' dedi ya, bunu gerçekleştirmek için bizim ırkımızdan birilerini ele geçiriyor ve onlara vahyediyor. Kuran bunu da söylüyor. İblis, kendi taraftarlarına vahiy verir vahyeder diyor. Doğru bilgiymiş gibi insanlığa hizmet ediyormuş gibi onlar da insan için çalışıyormuş gibi birşeyler yaparlar ve insanlığı cehenneme götürürler, o yüzden Kuran'da cehenneme dair çok şiddetli örnekler verilir. Cehennem ayetleri insanı dehşete düşürür. Allah bunu iblis karşısında insan dayanabilsin diye bize bildiriyor. Yani 'iblise uyarsan seni bekleyen cezayı bilesin ey kulum' diye bizi uyarıyor" ifadelerine yer veriyor. Ben de diyorum ki; elbette her şeyin en doğrusunu Allah'tan başka kimse bilemez. Ama bizlerin yapması gereken tek bir şey var. Aklınıza gelebilecek her türlü kötülükten uzak durmak. Bizlere emanet edilen bu dünyayı, sağlığımızı, ailemizi, sevdiklerimizi yani sözün kısası kaybetmeden önce değerini bilmemiz gereken ne varsa sahip çıkmaktır. Çünkü sağlığını kaybettikten sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor.