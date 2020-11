İzmir depreminde üzücü olayların yanında Allah'a şükürler olsun ki bizleri sevindiren hadiseler de oldu.

Minik yavrularımızın saatler hatta günler boyu yıkılan binaların enkazı altından bir mucize eseri nasıl canlı olarak çıkarıldıklarına şahit olduk. Bu vesileyle deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyorum.

Deprem gibi tabiat olayları, kainat var olduğu günden beri meydana gelmiştir ve gelecektir de... Burada esas olan, Allah'ın insana bahşettiği akıl nimetiyle kendisini felaketlere karşı korumasını ve gerekli önlemleri almasını bilmektir.

Sağlıklı beslenerek vücudunu koruyan insan, dua, zikir ve namaz gibi manevi gıdalarla da ruhunu besler. Bu durum, yaşadığımız binalardaki imar durumu ve dünyadaki ekolojik dengeyi korumak için de geçerlidir. Öyle olmasaydı Allah (c.c.) Rum Süresi'ndeki bir ayette "İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu; böylece Allah'a dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor." (Rûm, 30/41.) buyurmayacaktı.

Bizler Allah'tan geldik ve O'na döneceğiz. Rabbimizin dünyada hepimizi çeşitli şekillerde imtihana tabi tuttuğunun idrakindeyiz. Rabbimize güveniyor, O'na tevekkül ediyoruz.

Ancak doğal afetlere karşı insan olarak üzerimize düşen sorumlulukları da yerine getirmeye çalışıyoruz.



KAYIPLAR İNSANIN HATASI

Şunu asla aklımızdan çıkarmayalım ki; insanın başına gelen birçok hastalık kendi hataları yüzündense, afetlerin kötü neticelerinin önemli bir kısmı da yine insanların kendi hata ve ihmal zincirlerinden kaynaklanıyor. Nitekim Yüce Rabbimiz bu hususta şöyle buyurur: "Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir; kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar." (Şûrâ,42/30. Günümüzde yıkılan birçok binanın insan hatalarından kaynaklandığını görmekteyiz. Japonya'da 9 şiddetindeki depreme bile dayanıklı binalar yapılırken Türkiye'de 6-7 şiddetlerindeki depremlerde meydana gelen yıkımlar ve insan kayıpları insanın hatasından başka ne olabilir ki...



AZAMİ DERS ÇIKARMALIYIZ

Öyleyse bizler müminler olarak tedbirimizi aldıktan sonra Allah'ın takdirinin gerçekleşeceğine iman etmek zorundayız.

Adetullah gereği doğada meydana gelen olaylar sebep-sonuç ilişkisi içinde meydana gelebilir. Fakat bir Müslümanın hiçbir şey yapmadan "Allah'ın dediği olur" mantığıyla kolaycılığa kaçması asla doğru değildir. Bu tamamen afetlere davetiye çıkarmaktır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), müminin tanımını yaparken "önce devesini bağlar, sonra tevekkül eder." [Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 60.] buyurmuştur. Bizler de güvenli ve huzurlu bir hayat yaşamak istiyorsak mutlaka tedbirlerimizi önceden almak ve bu tür afetlere karşı bilinçli olmak zorundayız.

Deprem suresi olarak da bilinen Kuran-ı Kerim'deki Zilzal Suresi'nde geçen "Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı, Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı, Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman. O gün yer, bütün haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.

O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır. Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir. Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir" ilahi kelamın sonundaki insanın hayır ve şerre yönelik amellerinin karşılığını göreceği yönündeki ayetler olayı çok açık ve net bir şekilde bizlere anlatmıştır. Bizlere düşen, bu olaylardan kendimize azami ders çıkarıp tedbirimizi hemen alarak takdiri Cenab-ı Allah'a bırakmaktır.