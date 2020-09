Geçtiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı ile birlikte başlayan ve 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuna kadar süren kutlu günleri büyük bir coşku ve heyecanla idrak ettik. Büyük bir devlet ve millet olmanın sevincini bir kez daha yaşadık.

Kurtuluş Savaşı ile büyük zafer kazanan bu milletin torunları olan bizler şu anda bağımsız bir devlet olmanın huzuru içindeyiz.

Bu yolda canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi bu vesileyle rahmetle anıyorum. Özellikle düşmanın son olarak denize dökülerek bağımsızlık ateşinin yakıldığı İzmir'de yaşamaktan da büyük gurur duyuyorum. Vatanı sevmek her Müslümanın görevidir. İçinde vatan sevgisi olmayan bir kişiden şüphe etmek gerekir. "Vatan sevgisi imandandır" sözü her ne kadar bazı alimler tarafından zayıf hadis olarak değerlendirilse de mana olarak doğru ifade edildiği İslami kaynaklarda belirtilmiştir.



ORTAK GÖREVİMİZ

İnsanın bu dünyada yaşarken nasıl ki bir evi varsa vatanı da aynı şekilde bir insanın evi gibidir. Evine bir saldırı olduğunda nasıl kendini savunuyorsa aynı şekilde de vatanına yapılan bir saldırı da yine aynı şekilde kendini ve malını müdafaa etmek bir haktır ve bu hak İslam dini tarafından da emir ve tasdik edilmiştir. Öyle olmasaydı, vatanı uğruna savaşarak hayatını kaybedenlere "şehit" denilmezdi. Hayatın her yönünü kapsayan İslam dini, vatan kavramını da her zaman desteklemiştir.

Müslümanların ortak evi olan vatanı korumak ortak bir görevdir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine'ye hicret edince, orada bulunan Yahudilerle bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşmada geçen önemli maddelerden biri de "vatanları olan Medine'ye bir saldırı olursa beraber savunma yapacakları" konusuydu. Demek ki vatanımızı korumak için gayri müslimlerle bile anlaşma yapılabilir ve vatan ne pahasına olursa olsun korunması gerekir.

Bir Müslüman dinini, namusunu, canını ve malını vatan ve devletiyle korur. Vatanına bir Müslüman devlet bile saldırsa onu korumak dinimizin emridir.



GÜÇ SAVAŞLARI

Şu anda da ortada bir savaş yokmuş gibi görünse de aslında uluslar arası arenada gerek Doğu Akdeniz, gerekse Ortadoğu'da bir güç mücadelesi devam etmektedir.

Devletimiz bu konuda her zaman kararlı bir tutum sergilerken bu durumdan dostlarımız gurur duyarken düşmanlarımız ve içimizdeki hainler ise çok huzursuz olmaktadır. Ancak şunu söylemeliyim ki binlerce yıldır onurlu yürüyüşünü sürdüren aziz milletimizin varlığı bu insanlık ve dünya için tarih boyunca hep bir umut olmuştur. Çünkü bizler millet olarak asla ve asla zalimlere karşı boyun eğmemiş, mazlumlara karşı ise hep koruyucu kollayıcı ve kanat gerici olmuş güzel bir milletiz.

Vatanımızı, toprağımızı, bayrağımızı ve mukaddesatımızı hep savunarak bugünlere kadar ayakta kalabildik. İşte İzmir'in de kurtuluş gününü kutladığımız geçtiğimiz günleri, eğer bağımsız bir devlet olmasaydık kutlayamazdık. Bundan yıllar önce nasıl dik durup düşmanlara boyun eğmediysek yine aynı şekilde bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. Öyleyse yine aynı ruhla aynı inançla 7'den 77'ye birbirimize kenetlenelim. Aramıza nifak tohumu atanlara ise asla fırsat vermeyelim. Yazımı milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bu durumu ve duyguları çok güzel bir şekilde ifade eden mısralarıyla bitiriyorum: "Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;

Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez."