Dünyaya sadece Allah'a kulluk etmek için gönderilen insan, bu nedenle kimi sevdiğine, kimlerle aynı safta olduğuna da dikkat etmelidir.

Nitekim Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Kişi sevdiği ile beraberdir." (Buhârî, Edeb, 96; Müslîm, Birr, 165) hadisi şerifiyle bizlere çok önemli bir uyarıda bulunarak gerek dünya, gerekse ahiret hayatındaki ebedi saadet şifrenizi vermiştir. Efendimiz (s.a.v.) bir sahabesini bir iş için gönderdi. Bu sahabe işi erken tamamladı ve mescide geldi.

Dinlenmeden. Hz. Resulullah (s.a.v.) onu erken gelmiş görünce sordular; neden erken geldin! Sahabi, şöyle cevap verdi:

İşimi erken bitirdim ve hemen döndüm.

Çünkü sizi bir gün göremezsem özlemle çırpınıyorum. Sonra şöyle dedi; Ey Allah'ın elçisi. Seni bu kadar seviyoruz.

Görmeden edemiyoruz. Ama cennette senin makamın çok yüce olacak. Ya seni orada göremezsek? O zaman ne ederiz? Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:

Üzülme. Darlanma. Unutma ahirette kişi sevdiğiyle beraberdir. Buhari ve Müslim, Abdullah b. Mes'ud'dan rivayetle edilen "Kişi sevdiği ile beraberdir." hadis-i şerifi de çok büyük manalar taşır.



EBEDİ KURTULUŞ YOLU

Bir Müslüman yaptığı her hareketin hesabını vereceğini düşünerek her zaman Allah rızası gözetmeli ve ona göre davranmalıdır.

Onun için bu dünyada kiminle beraber arkadaşlık, dostluk, yoldaşlık yaptığımıza dikkat etmemiz gerekir. Çünkü bu tercihler, dünyamızı olduğu kadar ahiretimizi de olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecek. Eğer hiçbir dünya menfaati gözetmeden sadece Allah rızası için İslam ahlakına uygun olarak dini yaşamaya ve yaşatmaya çalışan kişilerle beraber olursak hem dünyamız hem de ahiretimiz iyilik ve güzellikler içinde geçer.Çünkü Allah rızası herşeyin üstündedir. O'nun (c.c.) rızasını kazandığımız zaman artık ebedi kurtuluşa ermiş oluruz. Cennette de peygamberlerle, velilerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber olmanın saadetini yaşarız.



BU HATADAN DÖNÜN

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) böyle buyururken İzmir'de maalesef İslam düşmanlığı ile tanınan isimlerin katılımıyla bir festival düzenlenmesi "bu kadar da olmaz" dedirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği İzmir Mizah Festivali'ne Türkiye ve İslam düşmanlığı ile tanınan Fransız karikatürist Jean Plantu ile sözde Ermeni soykırımını savunan İsrailli Michel Kichka'nın davet edilmesi kabul edilecek bir şey değildir. Mizah kisvesi altında kutsal değerlerimize saldıran bu kişileri İzmir'deki festivale davet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir an önce bu yanlıştan dönmesini ümit ediyorum. Türkiye'de ve İslam ülkelerinde mizah konusunda da ünlü birçok isim dururken milli ve manevi değerlerimize saldıran kişilerin davet edilmesi büyük bir gaflet ve dalalettir. İslam'ı, Müslümanları ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'nı bir cani ve katil gibi gösteren karikatürlerle itham eden Fransız bir karikatüristin konuşmacı olarak festivale davet edilmesi, kalbinde iman taşıyan her Müslüman din kardeşimizin tepkisine neden olmuştur. Bu arada İslam'a hakaret hiçbir şekilde fikir özgürlüğü olamaz. Bu İslam düşmanlarına değer verip davet etmek hem Müslümanlara hakarettir hem de Allah'a karşı gelmektir.

Günlerdir kamuoyundaki bu tepki dolu açıklamaların dikkate alınarak bu kişilere yapılan davetler iptal edilmeli ve bu hatadan bir an önce dönülmelidir.