Asım’ın Nesli, Vatanı Hainlere Bırakmadı

Türkiye'de yıllarca masumane şekilde sızdıkları toplumun kılcal damarlarından milletin dini duygularını sömüren Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. O gece vatanın yiğit evlatları, kurşunlara, tanklara, bombalara karşı göğsünü kahramanca siper ederek canı pahasına da olsa bu vatanı hainlere işgalcilere teslim etmedi. Bu vatanın şehit topraklarıyla sulandığını unutan asker üniforması altına gizlenmiş hainlere bu millet asla unutamayacakları büyük bir ders verdi. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un, Çanakkale Savaşı'nı anlatırken "Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek" dizelerinde dile getirdiği milletimiz, vatanını, namusunu, izzet ve şerefini çiğnetmedi. Özgür iradesiyle kazandığı demokrasiyi alçaklara teslim etmedi.

BİR İŞGAL GİRİŞİMİYDİ

Geçmişte de millet olarak darbelerden çok çektik. Ancak bu darbenin de ötesinde düpedüz bir terör saldırısı ve de işgal girişimiydi.

Çünkü millete kurşun sıkılması, Meclis'in bombalanması gibi daha önceki darbelerde yaşanmayan olaylar işgal ve terörden başka ne olabilir ki?... Mehmet Akif Ersoy'un Uhud Savaşı'nda büyük kahramanlık örneği gösteren Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'ın (s.a.v.) okçularından biri olup bir an olsun kendisini yalnız bırakmayan Asım Bin Sabit (r.a.) isimli sahabeye ithafen yazdığı şiirde anlatıldığı gibi asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapan milletimiz büyük bir kahramanlık örneği gösterdi. Ancak hala ülkemizde ve başka yerlerde, FETÖ benzeri şer odaklı oluşumların olduklarını unutmamak ve tedbirli olmak zorundayız. Bu konuda Buhari ve Müslim'in naklettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.): "(Akıllı ve olgun) Mü'min aynı delikten iki defa sokulmaz, ısırılmaz." (Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63) buyurarak meselenin önemini bize bildirmiştir.

MÜNAFIKLAR SÜRÜSÜ

Yani akıllı ve olgun mümin, din ve dünya işlerinde sakınılacak şeylerden sakınır, ihtiyatlı, tedbirli ve uyanık hareket eder, bir defa aldatılsa bile gaflete düşüp ikinci defa aynı hataya düşmez. İşte bu hadis-i şerif gereğince Allah'ın yardımıyla bu münafık yapılanma, feraset sahibi Müslümanların gözünden kaçmadı. Kuran- ı Kerim'de münafıklar hakkındaki bir ayette "Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa onlar sizden değillerdir.

Fakat onlar korkudan ödleri patlayan bir topluluktur." (Tevbe/56) buyurularak uyarıldık.

Bizler de Asım'ın nesli olarak Allah'ın nuruyla bakan ferasetimiz sayesinde millet olarak bu din tacirlerine fırsat vermedik. Bizlere düşen dinimizi iyi öğrenip Kuran ve sünnet yolundan ayrılmamak, dini istismar edenlere izin vermemek ve uyanık olmaktır. Üstad Necip Fazık Kısakürek'in "Gençliğe Hitabe" adlı eserindeki "Zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin bir gençlik ve gerçek kahramanlık mâdeniyle sahtesini ayırdetmekte kuyumcu ustası bir gençlik" mısralarını dikkatinize sunarak yazıma son verirken tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.