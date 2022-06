3 gün oruç tutana 900 yıllık sevap

Mübarek Ramazan ayının üzerinden 1 aydan fazla zaman geçti. Hemen ardından ise Allah katında mübarek olan ve hürmet edilmesi gereken Arapça "Eşhürü'l-Hurum" denilen haram aylar başladı.

Üçü peş peşe biri ayrı olmak üzere 4 tane olan Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb ayında, Hz. İbrahim (a.s.) ve Hz. İsmail (a.s.) devrinden beri her türlü kötülük, saldırı, zulüm ve savaş yasaklanmıştır.

Bu mübarek aylarda yapılan ibadetlere kat kat sevaplar verildiği bildirilmiştir. Enes (r.a.)'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) "Kim haram aylarda Perşembe Cuma ve Cumartesi olmak üzere 3 gün oruç tutarsa, Allahu Teâlâ o kişi için 900 senelik oruç sevabı yazar" buyurmuştur. Haram aylar olan Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb'de perşembe, cuma ve cumartesi günü oruç tutmak müstehaptır. Bu mübarek aylardan 31 Mayıs itibariyle başlayan Zilkade'ye girerken içinde Kurban Bayramı bulunan Zilhicce ayına 30 Haziran Perşembe günü gireceğiz. Hemen ardından ise 30 Temmuz Cumartesi günü aynı zamanda hicri yılbaşı olan Muharrem ayına gireceğiz.



AYETLERLE UYARI

Bu haram aylarda yaptığımız ibadetlere kat kat sevap verilirken, işlediğimiz günahlara da kat kat günah verilmektedir.

Onun için bu aylarda farz olan emirlere azami riayet ederken haram olan günahları işlememeye her zamankinden çok fazla özen göstermeliyiz. Elbette her an, kullar için bir nimet ve fırsattır. Ama bu günlerin önemi Allah katında büyüktür ve hikmetinden sual olunmaz. Haram aylarla ilgili Kuran-ı Kerim'de de birçok ayet bulunur. Tevbe Suresi'nin 36. ayetinde Allah (c.c.) "Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak on ikidir; bunlardan dördü haram aylardır.

İşte doğru olan hesap budur.

O aylarda kendinize zulmetmeyin, müşrikler sizinle topyekün savaştıkları gibi siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir" buyurmuştur.

Haram aylar tabiri çeşitli hadislerde de yer almaktadır. Bu aylara haram aylar denmesinin nedeni Allah katında mübarek olmaları ve hürmet edilmesi gerektiğindendir. İslami kaynaklarda ayrıca işlenen sevap veya günahlara başka zamanlarda yapılanlardan daha fazla mükâfat veya ceza verilmesi, böylece yılın diğer aylarından farklı bir önem ve saygınlığa sahip bulunmaları sebebiyle olduğu belirtilmiştir.



GÜVEN ORTAMI

Kur'an'da, haram aylarda savaşmanın büyük günah olduğu (el-Bakara 2/217), bu aya karşı saygısızlık edilmemesi gerektiği (el-Mâide 5/2) ve saygıya layık bir mabed olan Kabe ile birlikte insanların iyiliği için bir sebep kılındığı (el-Mâide 5/97) belirtilmiştir.

Tefsir ve tarih kitaplarında haram aylarla ilgili hükümlerin hac ibadetiyle birlikte Hz.

İbrâhim zamanında uygulamaya konulduğu ve sağlanan güven ortamıyla hac ibadetinin rahatça yapıldığı, Mekke ve çevresinde oturanların da bu vesileyle geçimlerini sağladıkları belirtilmektedir.

Görüldüğü gibi huzur ve barış dini olan İslam, insanların birbirleriyle kardeşlik içinde yaşamaları için sosyal adalet ve güzel ahlak gibi bazı kurallara çok büyük önem vermektedir.

Müslümanların birbirlerine karşı dayanışma içinde olurken kesinlikle kimseye zulüm etmemesi ve sürekli iyilik yapmaları emredilmiştir.

Bizler de bu aylardan geçerken her zamankinden fazla attığımız adımlara dikkat ederek günahlarımıza bir daha yapmamak üzere pişmanlık içerisinde tevbe edip hayatımıza temiz bir sayfa açabilmeliyiz. Buradaki amacımız ise sadece Allah'ın rızasını kazanmak olmalı. Çünkü Allah rızası dışındaki hiçbir eylemin gerçek bir değeri olmadığını da bilmeliyiz.

