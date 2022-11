Tedbir kullardan takdir Allah'tan

Son yıllarda salgın, deprem, çevre kirliliği, kaza gibi felaket olaylarındaki artışlar hiç şüphesiz insanlığın ihmal ve sorumsuzluğunun bir nedenidir.

Bize verilen nimetlerin kıymetini bilmeyip hor kullanmanın cezasını çekiyoruz. İnsanoğlu, hayatta başına gelen iyi veya kötü olaylarla imtihan edilmektedir. Zenginlik, fakirlik, hastalık, sağlık, felaketler ve hatta varlıklı ve huzur bir hayat bile insan için bir imtihan vesilesidir. Biraz önce saydığım tüm olaylar, kainattaki her şey gibi 'adetullah' gereği Yüce Yaratıcı, tarafından sebeplere bağlanmıştır. Bu durumda insanın sebeplere göre hareket etmesi gerekir. Aksi taktirde sonuçlarına da katlanmak zorunda kalacaktır. Her şeyi sebeplere bağlayan ve her türlü felaket ve hastalıktan kendisini koruması için insana akıl gibi bir nimet veren Allah (c.c.) bu nedenle hiçbir kuluna zulmetmez. İnsanlar, ancak kendi yaptıklarının sonucuyla karşılaşırlar. Alemlerin Rabbi olan Allahü Teala, zulüm ve haksızlığın insanlara ait olan bir özellik olduğunu "Şüphesiz ki Allah, insanlara hiçbir sûretle zulmetmez; fakat insanlar, kendilerine zulmetmektedirler." (Yûnus, 44) ayetiyle biz kullarına bildirilmiştir. Bu konuda daha birçok ayet bulunmaktadır.

KENDİNİZİ RİSKE ATMAYIN

Her türlü felakete, hastalığa karşı kendimizi koruma görevi bizlere düşüyor.

Gerekli önlemleri alıp ondan sonra takdiri Allah'a bırakacağız. İnsanın kendini bile bile tehlikeye atması günümüz yasalarına olduğu kadar İslam dinine de aykırıdır.

Hatta bu konuda Halife Hz.Ömer (r.a.), Şam'a yaptığı bir sefer sırasında veba olduğunu görünce oraya girmekten geri durmuştur. Kendisine, 'Allah'ın kaderinden kaçıyor musun' denildiğinde, 'Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine sığınıyorum" diyerek o bölgeye karantina uygulatmıştır. Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) ziyarete gelen bir bedevî devesini başıboş bırakıyor, Peygamberimiz "Deveni ne yaptın?" diye sorunca "Allah"a güvendim (tevekkül ettim) ve bağlamadan bıraktım" cevabını veriyor.

Bu cevabı beğenmeyen Allah Resulü "Deveni bağla sonra Allah"a tevekkül et" buyuruyor. Kur"an"a ve onu açıklayan hadislere bakıldığında şu gerçeklerin açık ve kesin bir dil ile ifade edildiği görülüyor:

HESABA ÇEKİLECEĞİZ

Allah ezelden ebede, olmuş olacak her şeyi bilir, O"nun iradesi dışında bir yaprak bile kımıldamaz, kainatı yaratan, düzeni kuran ve koruyan O"dur, olup bitenlerin bir kısmı kulların istemelerine ve teşebbüslerine bağlıdır, bunların sorumluluğu da onlara aittir, diğer kısmı ise yalnızca Allah"ın iradesine bağlıdır, maddi ve manevi âlemde sebep-sonuç ilişkisi vardır, yaratan ve düzeni kuran Allah, olayları/sonuçları sebeplere (bu sonuçları doğuran diğer olay ve oluşlara) bağlamıştır, mucizeler dışında bu kanun/ kural hep devrede olur. Allah"ın her şeyi bilmesi, murat etmesi (olmasını istemesi) ve yaratması sonucu olanların olmasından ibaret bulunan kader ve kaza, kullar tarafından olmadan önce bilinemez. Bu sebeple insanların, mechul olan kadere göre değil, sorumlu bulundukları sebepsonuç kanununa göre hareket etmeleri, başka bir deyişle "Takdir Allah"tan, tedbir ise kuldandır" demeleri gerekir. Her türlü olayın sonucunda tedbirimizi almadığımız için hesaba çekileceğimizi yani bilim ve teknoloji gelişirken, nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem olacağı hakkında tahminler yapılırken ve de en önemlisi deprem kuşağı olduğunu ile bile depreme dayanıklı evler yapmadığımız ve o evlerde oturmaya devam ettiğimiz için hesap vereceğimizi asla unutmamalıyız.