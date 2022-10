Ezan sesinin büyüsüne kapılan ABD’li minik kız

Geçen gün sosyal medyada bir video izledim. Videoyu izler izlemez "Allahü Ekber" dedim. Dubai'de bir alışveriş merkezinde anne ve babasıyla birlikte gezen Amerikalı minik bir kız çocuğu, hayatında ilk defa ezan sesi duyuyor.

Minik kız, duyduğu bu sese öylesine odaklanıyor ki yüzündeki o ifade, sağa sola koşuşturup bu sesin nereden geldiğini anlayabilmek için verdiği mücadeleyi anlatmak kelimelere sığmıyor. O güne kadar mutlaka birçok müzik, enstrüman sesi duymuş olan bu kendisi minik ama yüreği kocaman olan bu sevimli kızın, ezan sesine verdiği tepki, milyonlarca izlenme rekoru kırdı. Bence bu rekorun adı irşad rekorudur. Minik kız, vücut diliyle ve yüzündeki ifadeyle ezan sesine duyduğu hayranlığı sergileyerek bence birçok insanı irşad ederek İslam'a yöneltti.

Gerçekten de ilk kez ezan sesi duyan Amerikalı küçük kızın daha çok mutluluk ve huzur dolu tepkisi ve bu mutluluğunu kelimeleriyle de anne babasına ifade etmeye çalışma gayreti görülmeye değer.

İZLENMEYE DEĞER

Allah (c.c.) İslam dinini gördüğünüz gibi bazen minik bir kız çocuğu ile de yeryüzüne yayabiliyor. Alemlerin Rabbi olan Allah (c.c.), her geçen gün binbir günahla kirlenen insanlığı, masum günahsız ve İslam fıtratı üzerine doğup hiçbir şekilde bozulmayan minik bir kız çocuğuyla İslam'a davet ediyor. İzlenme rekoru kıran ve belki de birçok kişinin imanına vesile olan bu muhteşem video, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) "Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra, anne-babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar" (Buhârî, Cenâiz 92; Ebû Dâvut, Sünne 17; Tirmizî, Kader 5.) hadis-i şerifini akıllara getiriyor. Yani her insan yaratılış itibariyle lekesiz, tertemiz, iman ve İslam'a en uygun şekilde doğuyor.

Ancak başta ailesi olmak üzere çevresi tarafından bu temiz fıtratı şekilleniyor.

Evet dünyadaki tüm çocukların İslam fıtratı üzerine doğduğu hadis-i şerifi bu videoyla bir kez daha perçinleniyor. Yüce Allah (c.c.) Kuran'da da "Öyleyse sen yüzünü Allah'ı birleyen (bir hanif) olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir; ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışı için hiç bir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din (budur). Ancak insanların çoğu bilmezler." buyuruyor.

Tüm çocuklar gibi İslam fıtratı üzerine doğan bu minik kız da yüzünü hanif din olan İslam'a çeviriyor. Onun ezan sesiyle girdiği halet-i ruhuyla anlatmaya çalıştığı derin manayı, ayet-i kerimede buyurulduğu gibi nasibi olan görüyor, nasipsizler ise göremiyor. Rabbim, bu videodaki kız çocuğunu tüm kötülüklerden korusun ve İslam'a hizmet edenlerden eylesin.

GÜZEL SESLE OKUNMALI

Bu videoda minik kızın etkilenmesine vesile olan en önemli etken hiç şüphesiz ki ezanı okuyan kişinin güzel sesidir.

Videoyu izleyen herkesi etkileyecek kadar güzel bir sesle okunan ezan-ı şerif, minik kızı dolayısıyla milyonlarca insanı duygulandırdı.

İşte buradan da anlaşılacağı gibi camilerimizden Müslümanları, ibadete çağırmak için ezan okuyan kişilerin, Diyanet İşleri Başkanlığı'mız tarafından özenle seçilmesi, irşad ve tebliğ açısından çok büyük bir önem arz ediyor. Çünkü, namaz gibi çok önemli bir ibadete davet anlamına gelen ezanın çok güzel bir şekilde okunması gerekir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hicretin 1. yılında ilk ezanı sahabeleri arasından en güzel sesiyle tanınan Bilal-i Habeşi'ye (r.a.) okuttu. Çünkü ezan, namaz gibi çok önemli bir ibadet için yapılan bir davettir. Bu davetin güzel yapılması gerekmektedir. Ancak çok üzülerek ifade etmeliyim ki hala bazı camilerde ezanın hakkının verilmeden okunduğuna şahit olmaktayız. Bu konuyu Diyanet İşleri yetkililerimizin dikkatine sunuyorum. Yüce Allah (c.c.), cümlemizi iki cihanda aziz etsin. Rabbim camilerimizi ezansız, milletimizi vatansız ve bayraksız bırakmasın.