Hayvanlar bize Allah'ın emaneti

İnsanoğlu bazen doğadaki bütün canlılarla aynı dünyayı paylaşmamız gerektiğini unutuyor. Hal böyle olunca hayvanlara eziyet haberleri her geçen gün artıyor. Sokak hayvanlarına yönelik her işkence, her eziyet ve katliam haberleri yüreğimizi burkuyor. Olabildiğince masum bu sokak hayvanlarının kimseye bir zararı yok aslında. Onlara gerekli ortam sunulmuş olsaydı bu olumsuzlukların hiçbiri yaşanmayacaktı. Yani suçlu olan masum sokak hayvanları değil, biz insanlar ve bu işin baştan beri önlemini almayan belediyelerdir. Hayvanlara eziyet ve merhamet o kadar önemli bir konu ki insanın direkt ahiretine etki eder. Hatta bu konuda ayet ve hadislerle sürekli uyarılıyoruz. Bakınız Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hayvana karşı merhamet ve eziyetin nelerle sonuçlandığını şu hadis-i şerif ile çok açık ve net buyuruyor: Bir gün Peygamber Efendimiz, çölde susuz kalan bir köpeğe kuyudan ayakkabısına su doldurup içiren bir adamın Allah'ın rızasını kazandığını ve günahlarının bağışlandığını anlatmıştı. Ashab-ı Kiram, 'Ey Allah'ın Resulü! Hayvanlara yaptığımız iyilikler için de mi sevap var?' diye sorunca Peygamberimiz şöyle buyurmuştu: Her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır.

BU KADAR MI ZOR?

Ancak günümüzde hayvanlara karşı yeteri kadar şefkatle yaklaştığımız söylenemez. Halbuki hayvanlara şefkat ve merhamet göstermek İslam'ın en önemli düsturlarından biridir. Doğadaki canlılara eziyet etmek insanlığa yakışmayan büyük bir suç. İslam dininin doğduğu asr-ı saadet dönemi ve sonraki dönemlerde bu konuda çok güzel örnekler var. Hayvanları kısırlaştırmak ve onlara uygun bir yaşama ortamı hazırlamak bu kadar mı zor? Bakınız tarihe, atalarımız neler yapmışlar hayvanlar için. Osmanlı padişahları, hayvan haklarına dair kanunnameler yazdırmış, hatta sahipsiz sokak hayvanlarının bakımı için vakıf bile kurmuşlardı. Dolmabahçe'de kuş, Üsküdar'da kedi hastaneleri, camilerdeki suluklar, kuş evleri, yardıma muhtaç leylekler için açılmış dünyanın ilk hayvan hastanesi olan Bursa'daki Düşkün Leylekler Evi, atalarımızın hayvanlara verdiği önem ve sevginin güzel örnekleridir. Bizler de bu adetleri devam ettirip büyük projeler hayata geçirmeliyiz. Çünkü yeryüzünde nasıl ki bizim yaşama hakkımız varsa, aynı şekilde hayvanların da yaşama hakkı olduğunu asla unutmamalıyız.

AYETLER UYARIYOR

Hayvan sevgisiyle ilgili bir ayette Allah (c.c.) "Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirileceklerdir" (Enam/38) buyurarak hayvanlara nasıl bakmamız gerektiğini öğretmiştir. Hayvanlar, insanlar gibi bir topluluk olarak vasıflandırılırken, fil, örümcek, karınca ve arı gibi bazı surelere hayvan isimlerinin verilmesi dinimizin hayvanlara verdiği önemin göstergesidir. Hayvanlara muamelenin en mükemmel örneklerini gösteren Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) onlara gösterilen şefkat ve merhametin veya merhametsizliğin insan için ebedi mutluluk veya hüsran vasıtası olabileceğini dile getirerek "Bir kadın, ölünceye kadar hapsettiği bir kedi yüzünden azâba uğradı ve bu sebeple cehenneme girdi. Hayvanı hapsettiğinde ona bir şey yedirmemiş, içirmemiş, yerdeki haşereleri yemesine bile izin ve imkân vermemişti" buyurmuştur.