Tüm Dünyada doktorlar dahil yaklaşık 44 milyon sağlık çalışanı olduğu hesaplanıyor. Bunun yarıya yakını da hemşire ve ebe. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi ile bu yılın 'hemşireler yılı' olması kabul edildi.

Hemşirelik mesleğinin algı ve farkındalığın artırılması ile mesleki gelişim için stratejilerin oluşturulması amaçlanmakta.

Hemşirelik mesleği için dünya çapında standart eğitim ve pratik uygulamaların tespiti, sertifikasyon ve uzmanlaşmanın yaygınlaştırılması, etik kurallar dahil liderlik eğitimleri bu kapsamda gözden geçirilecek. Tüm yıla yayılacak çalışmalardan çıktı olarak, hemşirelik statüsünün yükseltilerek küresel sağlığın iyileştirilmesi bekleniyor.

WHO'ne üye ülkelerin yarısına yakınında, nüfus başına her 1000 kişiye üç hemşire düşmekte. Diğer yarısında ise sadece bir. En iyi ihtimal, dünyadaki hemşire sayısına, önümüzdeki ilk beş yılda 18 milyon yeni hemşire katabilmek.

Bu, oldukça iddialı bir rakam.



İNSANLIK KADAR ESKİ

WHO (Dünya Sağlık Örgütü), bu yılı hemşirelere adarken, hemşirelik mesleğini kuran Florance Nigthingale'in doğumunun 200. yılı olmasını da dikkate aldı. Her ne kadar modern hemşirelik Florence Nigthingale ile başlamışsa da mesleğin ruhunu oluşturan tüm görevlerin değişik toplumlarda yapılagelmesi insanlık tarihi kadar eskidir. İlkel topluluklar içinde ilaç hazırlayan, hasta bakımı yapan kadınlar görüldüğü gibi, dini ritüeller eşliğinde tedavi seansları uygulayan şifacılar da hep vardı.



KURAMCI VE UYGULAYICI

Ülkemizde, 19 yüzyılın ilk yarısında Tıbbıye-i Şahanede, bugünlerde görülen erkek hemşirelerin öncüleri olarak sayılabilecek sağlık memurları yetiştirilmiş ve Osmanlı kırsalında sünnetten aşıya ve pansumana kadar birçok hizmeti yapmaları sağlanmıştır. Balkan Savaşları, Çanakkale Muharebeleri ve 1. Dünya Harbi sonrası hemşirelik mesleğine olan ihtiyaç daha iyi anlaşılmıştır.

Özellikle Kırım Savaşı'nda, Florance Nightingale, tek başına, zengin ve aristokrat bir aileden gelmesine rağmen, yoksul ve bakıma muhtaç askerler için can siperane çalışmaları ile efsane haline gelmiş, büyük bir saygınlık kazanmış, özverili çalışmalarını devam ettirerek hemşirelik eğitiminin formel hale gelmesini sağlamış ve bilim dalı şeklinde evrilmesine yol açmıştır. Bilimsel anlamda hem modern hemşireliği kurmuş, uygulamış ve kuramcı olarak da hemşirelik tarihinde çok seçkin bir yer edinmiştir.



BİZDE BAŞLANGIÇ 1912

1911 yılında Kızılhaç'ın Washington'daki kongresine Hilal-i Ahmer adına katılan Dr. Besim Ömer Paşa, bir hemşirelik okulunun açılma gereğini ilk kez dile getiren kişi olmuş, kendi çabaları ile bir yıl sonra, İstanbul Kadırga Hastanesi'nde hastabakıcı kursu açılmıştır.

Bu yüzden, 1912 yılı ülkemizde hemşirelik mesleğinin başlangıç yılı olarak kabul edilir. Devamında açılan hastabakıcı dershaneleri ve Amerikan Hastanesi bünyesinde eğitime başlayan Amiral Bristol Sağlık Lisesi sonrasında Cumhuriyet döneminin ilk hemşire okulu olarak belirtmemiz gereken Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi (1925) ile 1950'lerde sağlık kolejleri ve 1970'lerin sonlarında sağlık meslek liseleri zamanla yüksekokul ve ardından da Fakülte düzeyine ulaşmıştır.



EGE ÜNV. ÖNCÜ OLDU

Ege Üniversitesi'nin, bu süreçte, öncü bir rol oynaması ve hemşirelik mesleğinin ilk akademik kadro formasyonlarını oluşturması, İzmir adına sevindirici ve onurlandırıcı bir gelişme olmuştur.

OECD Ülkelerinde yüz bin kişiye düşen hemşire sayısı 745,Ülkemizde ise 145 seviyelerinde. Halen var olan 130.000 civarındaki hemşire sayımız yetersizdir.

Sonuç olarak, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020 yılını hemşireler ve ebeler için özelleştirmesi, büyük bir kadirşinaslık örneğidir ve bu seçkin mesleğin üyeleri bunu hakketmektedirler.