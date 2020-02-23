HORECA, Uluslararası hotel ekipmanları, ağırlama, konaklama teknolojileri fuarı, HOtel, REstoran, CAfe sözcüklerinin ilk iki harfinden oluşan bir kısaltma kullanıyor. İlk kez 2019 yılında gerçekleştirilen fuar, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) ve GL Platform Fuarcılık tarafından projelendirilerek düzenlenmekte.

Dünyada her yıl çeyrek milyar yani 250 milyon insan, 30.000'e yakın fuarı ziyaret ederek 30 milyar dolarlık bir pazar oluşturuyor. Fuarlara katılan şirket sayısının da 5 milyon olduğu hesaplanıyor. Dünyada yapılan her altı fuardan birisinin Çin'de yapılıyor olması herhalde kimseyi şaşırtmayacaktır.'

EN ÖNEMLI FUARLAR

Dünya fuarcılığında Almanya bir lider. Örneğin AB ülkeleri içinde 2019 yılı içinde yapılmış en önemli sayılabilecek 1400 fuarın 500'e yakını Almanya'da gerçekleşmekte.

Bunun 150'si uluslararası idi ve 10 milyon ziyaretçi tarafından gezildi.

Avrupa'da Almanya'yı Fransa, İtalya ve İngiltere izlemekte. İlk dört sırayı alan bu ülkeler, Avrupa fuarcılığını sırtlamakta, dünya fuarcılığında da en etkin konumlarını korumakta. Almanya'da yapılan ve küresel fuarcılık bağlamında ilk akla gelen fuarlardan bazıları Frankfurt'ta (Main) gerçekleşen Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA), bilgi teknolojileri alanındaki Hannover'deki CeBIT, Berlin'deki Uluslararası Medya Fuarı (IFA) ile yine Berlin'de yapılan uluslararası Turizm Borsası (ITB) fuarı...



AVANTAJLI COGRAFYA

Ülkemiz bu pazarın ancak yüzde birler düzeyinde bir pay alma noktasında maalesef. Zaten dünya ticaretinden de bu rakamın biraz fazlası kadar yani yüzde 1.4'lük payımız söz konusu.

Halbuki 2-3 saatlik bir uçuş ile bir milyarı aşkın insanın yaşadığı ülke pazalarına sahip olan avantajlı çoğrafya içindeyiz. Bu ülkelerin gayri safi milli hasılaları 15 trilyon düzeyinde.



MARKA DEĞERİ

Büyük ölçekli fuarlardan fonksiyonel ve bölgesel bir fuar anlayışına evrilen uluslararası fuar trendleri gözönüne alındığında HORECA, önümüzdeki yıllarda İzmir marka değerine büyük katkılar sağlama noktasında güzel bir örnek olarak görülüyor. Çünkü fuarcılığın doğasında olan yeme, içme ve konaklama unsurlarına odaklanmış durumda.



DOĞRUDAN ETKİLEME

Bilindiği gibi fuarlar stand yapı teknolojisinden nakliye ve gümrük işlemlerine 15 sektörü doğrudan etkileme potansiyeline sahip. Küresel fuarcılıkta bir lider olan Almanya örneğinde, sektör kamu ağırlıklı bir görünüme sahip. Bunun mikro örneği İzmir'de söz konusu, çünkü diğer kentlerde ticaret ve sanayi odaları insiyatifi söz konusu iken, yeni fuar alanı İzmir Belediyesi tarafından yapıldı.



DÜNYADAN KATILIM

Ülkemizde 2020 yılında gerçekleştirilecek 450 fuardan, sadece 136'sı uluslararası ölçekte ve tahmin edileceği gibi en büyük payı İstanbul almakta. Yaklaşık 200.000 metrekare fuar alanına sahip. Tekrar HORECA'ya dönersek 2,5 milyar dolar ihracat hacmine sahip sektörün ticaret odaklı fuarı "HORECA Fair Ege Uluslararası Otel Ekipmanları, teknolojileri ve HORECA Fair Ev Dışı Tüketim, Gıda Fuarı'nda, otel ve mutfak ihtiyaçlarının yanında restoran, pastane ve kafe, catering firmaları ve sosyal/askeri tesislerin kurulumdan nihai müşteriye ulaşan sürece kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler yer aldı. HORECA Fair'de yurt dışından Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden alım heyeti, ziyaretçiler, turizm sektörüne yön veren isimler hem katılımcı hem de düzenlenen panellerde konuşmacı olarak yer aldı.

Yurt dışından gelen heyetin arasında;

Dünya Turizm Örgütü Başkanı, belediye başkanları, tur operatörleri, yabancı medya temsilcileri,

Gastronomi ve seyahat blogger'ları ile ilgili davetliler yer aldı.