Ülkemizde Sağlık Bakanlığı, korona vaka açıklamaları bağlamında, pandemi yayılım algoritması ve halkın sosyal izolasyona tam uyum göstermemesi göz önüne alındığında, sokağa çıkma yasağının uygulanması gerekliliği görülmekte.

10 gün çok sıkı uygulanacak ulusal düzeydeki karantina, önümüzdeki aylara yansıyacak uzun tıbbı, sosyal ve ekonomik krizin, kontrollü aşılmasında büyük etki yapacaktır.

Gerek kitlesel sirkülasyonun bloke edilmesi gerekse hızlı tanı kitleri ile hedef kitlelerde yüzbinleri bulabilecek taramalar, enfeksiyonu makul düzeylerde sınırlayabileceği gibi, tanısı konulan vakaların hızla izolasyona tabii tutulması ile Güney Kore ve Almanya örneklerinde olduğu gibi başarılı bir mücadelenin yapı taşları oluşturulacaktır.



SAVASTA BILE OLMADI

Elbette ülkelerin ve insanların, bu günler için farklı gündemleri sözkonusu idi. Ama, dünya savaşlarında bile, hiçbir konu, örnek olarak iklim ya da mülteci krizleri ve hatta terör bile, gezegende yaşayan herkesi korona kadar etkilememişti.

Şurası gerçek ki, en fazla 250 mm'lik virüs, yerküredeki herkese dokunacak!

Merkel karantinaya alınırken Trump, G7 zirvesini iptal ediyodu. Avrupa Parlementosu mini toplantı ya da uzaktan oylama sistemine geçerken, ülkemizde öğrenciler yerinden eğitime başlıyor.



AİLE BİRLİĞİ

Apartmanlarda yaşayan ve AVM'lerde sosyalleşen çağımız insanı, iklim değişikliklerini ivmelendiren mega küreselleşmesi, mikro nanometrik virüslere çarparak paramparça olunca, derin bir şokun içine girdi. Geçenlerde TV'de bir milletvekili korona nedeni ile ailesi ve çocukları ile daha fazla birlikte zaman geçirmesi nedeni ile mutluluğunu dile getirirken, söylediklerinin anizokorik içeriğine dair bir algı taşımıyordu: Siyasetçiler, çocukları ile hiç birlikte olamadan onların geleceğini şekillendirecek kararlar almaktan hiç beis duymuyorlarmış demek ki!



FARKLI BIR DÜNYA

Açık bir gerçek ki, korona sonrası dünya, artık farklı olacak. Postcorona sendromu, psikiyatrların posttravma sendromundan çok daha derin radikal değişikliklere yol açacak.

İnsan ve üretim ilişki ekonomisinden global iklim değişikliğine, refah düzeyi farklılığından dünya sağlık alt yapı düzenlemelerine kadar yeniden yapılanma yaşanacak. Zaten bu gerçekleşmezse, Covit 19...40 gibi Bu, ülkelerin tüm kapasite ve potansiyellerinin en rantable şekilde kullanmasını gerektiren ve ancak bu şekilde ortak irade ile Pandeminin başedilebileciği bir küresel afet.Bu yapıldığında, Pandeminin çıktığı yer olan Vuhan'ın bahçelerinde temiz hava eşliğinde kuş seslerini duyup, Ege'nin enfes kıyılarında kulaç atabileceğiz.



MÜCADELEDE BAŞARI

Korona, tüm insanlarda derin bir korku yarattı ve insanlık tarihini radikal olarak değiştirecek bir potansiye taşımakta. Nihayetinde, koronanın genetik dizilimi deşifre edilip piyasaya çıkarılacak aşı ile tüm insanların bağışıklığının sağlanacağı ve çiçek gibi bu pandemi ile de mücadelenin başarıya ulaşacağı günler uzak değil.

Pasteur Enstitüsü'nden Jeffrey Shaman'ın da belirttiği gibi, semptomsuz çok sayıda taşıyıcının sokakta, toplu taşıma araçlarında virüsü yaydığını ve bazı ülkelerin de bilgisizlik ve ulusal gurur nedeni ile gerçek sayıları sakladığınından hareketle, hızlı tarama ve birkaç haftalık küresel izolasyonun ile tüm dünya ülkelerinin uygulayacağı bu stratejilerin hayata geçmesi, korona ile savaşta ilk başarı öyküsünü yaratacaktır.

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