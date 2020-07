Dünya bir Dejavu'da... 1918 grip salgınında ilk dalga 10 milyon, ikinci dalga ise 40 milyon insanın ölümüne yol açmıştı.

İnsanlık iki keskin tercihin kıskacında, ya tedbirler çok katı uygulanarak, sonrasında gelecek ekonomik resesyon ve kriz için çözümlere odaklanacak; ya da 'yeni normal' gibi terminolojiler perspektifinde ekonomik sürdürülebilirliği öncelerken ikinci dalgaya hazırlık yapacak!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), son haftalarda gözlenen vaka sayılarına dikkat çekiyor. Bir günde bile rekor artışlar gözlenmekte, öyle ki bu sayılar 183.200'leri geçiyor ki bu, pandemi sürecinde görülen en yüksek günlük vaka sayıları anlamına geliyor. Sadece Kuzey ve Güney Amerika'da 24 saatte kayıtlara geçen vaka sayıları 116 bini geçmekte.

Almanya Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalarda da bulaştırma katsayısının 0.89'dan 2,03'e kadar yükseldiği tespit edilmiş durumda.

Güney Kore Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezi Direktörü Yeong Eun Kyeong de, ülkesinde vaka sayılarının azalması üzerine gevşettikleri önlem ve kısıtlamalar ardından normalleşme peryodu başlamışken, Seul ve çevresinde başlayan yeniden artışlar nedeni ile endişeli olduklarını ifade ediyor. Seul, 50 milyon nüfuslu ülkenin yarısının yaşadığı kent! Kyeong, ülkesi için ikinci dalga olarak sonbahar ve kış aylarını düşündüklerini ancak veriler itibari ile ikinci dalgayı yaşadıklarını belirtiyor.



İKİNCİ DALGA İFADESİ

İngiltere'deki Warwick Üniversitesi'nden Dr. Mike Tildesley, Nottingham Üniversitesi'nden Prof. Jonathan Ball ile London School of Hygiene and Tropical Medicine'dan Dr.Adam Kucharski, İlgiltere hükümetini ikinci dalga konusunda uyaran uzmanlardan.

Dr. Kurcharski, önlemlerin gevşetilmesi ile ikinci dalgaya davetiye çıkarıldığını söylerken, Dr.

Tildesley, Ağustos sonu ve Eylül başının ikinci dalga için başlangıç olacağını vurguluyor. Prof. Ball da ikinci dalga için hemfikir ve hükümete düşen görevin bu dalgaların sağlık sistemini tıkayacak noktaya gelmesini önlemek olduğunun altını çiziyor. Tabii gelecek sonbahar ve kış düşünüldüğünde, diğer korona virüs türlerinden daha fazla yayılan SarscOv- 2'nin pandemisinin ciddiyeti daha da önem kazanıyor.

Allahtan bu görüşe katılmayan bilim insanları da var. Prof. Dr .Mehmet Ceyhan, artışların görüldüğü örneğin İran, Güney Kore, Çin'deki durumun, ikinci dalga olarak ifadesini çok yanlış buluyor." Bunlar birinci dalganın dalgalanmaları" diyor. İkinci dalgadan söz etmemiz için dünyada bu salgının tamamen bitmesi lazım. Ayrıca ikinci dalga dediğimiz şey genellikle virüsün mutasyona uğraması ile olur diye devam ediyor!



VAKA 10 MİLYONU AŞTI

Şu verilerin altını çizmek isterim:

Covid 19 enfeksiyonu nedeni ile Dünya'da vefat eden hasta sayısı 500 bini, vaka sayısı da 10 milyonu aşmış durumda. Tüm bunlar 6 ay içinde yani 23 Aralık 2019 tarihinden bu güne kadarki süreçte gerçekleşti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), küresel bir tehdit olarak pandemi ilan etti.

Henüz tanımlanmış spesifik bir tedavisi olmadığı gibi, aşısı da bulunabilmiş değil. Durum ciddiyetini koruyor, öyle ki ülkemizde maske takmayanlar, Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre, 900 TL ceza ödüyor. Yani her vatandaş, bu infeksiyondan kendini korumakla ve başkalarına bulaştırmamakla mükellef.

Dünyadaki her ülke, tüm imkanları ile bu enfeksiyonla savaşıyor.

Normalde salgının bitmesi için üç olasılık var: Sürü bağışıklığı ya da etkili bir aşı, küçük bir umut olarak da virüsün mutasyona uğrayarak yok olması. Yakın gelecekte ufukta bunlar görülmediğine göre, önlemler dışında yapacağımız bir şey yok ne yazık ki!

