Dünya geçen haftayı 145.344.801 kovid-19 vaka sayısı ile kapattı. Küresel toplam ölüm rakamı da 3. 085.284 oldu. Neredeyse İzmir'in nüfusu kadar. Hastalık sonrası iyileşenler de 123.344.649...

Hastalık birçok insanda asemptomatik seyrettiği için klinik belirti olmadan hafif geçiren kişiler de hesaba katılırsa, an itibari ile yerkürede her 10 kişiden birisinin hastalığa maruz kaldığı söylenebilir. Tüm ülkeler göz önüne alındığında 7 Ocak 2021'deki vaka sayısındaki zirve bir "V" çizerek 25 Şubat 2021'de dipleri görmüş sonra da yükselmeye başlayarak Ocak sayılarının üzerinde seyretmiş.

Pandemi bağlamında 'Toplam Aktif Vaka Sayısı' üzerinde durmamız gereken bir veri olarak karşımızda duruyor.

Bu data, özetle PCR testi pozitif olan kişi sayısı olarak ele alınabilir. Ancak klinik olarak mutlaka hastanede olunmasını gerektirecek bir tablo içerisinde olmayan, evinde sadece izolasyonda olanları da içeriyor. Ayrıca iyileşenler ve vefat edenler de çıkartıldığında görülen rakam 500 binler seviyesinde.

Burada iki nokta önemli. Birisi ülke çapında yaygın ve herkese açık bir tarama sistemi yok, ya şikayeti olan ya da kişisel arzusuna bağlı olarak test yapılıyor. Diğer faktör de PCR testlerinde doğruluk oranları yüzde 100 değil. Dolayısı ile konunun uzmanlarının haklı olarak vurguladığı gibi ülkede gerçek aktif vaka, ortaya konan rakamların en iyi ihtimalle 7 ila 10 katı yüksek olmalı. Böylesi bir projeksiyonda aktif vaka sayımız 5 milyon seviyelerinde.

Ülkemizde toplam yapılan aşı sayısı 20.843.459 ve bunun 1. doz olarak uygulanan kısmı 12.899.293 ve 2.doz rakamı 7.944.166.

KAPANMA SARTTI

Kabaca pandemiyi atlatmak için bağışık vatandaş sayımızın en az 60 milyon olması gerektiği düşünüldüğünde, önümüzdeki aylarda bu sayıların katlanarak artışının sağlanması gerektiği ortada! 1 Mart tarihinde geçilen kademeli normalleşme, 29 Mart'taki kırmızı illeri kapsayan hafta sonlarını içeren sokağa çıkma yasakları vs., ülkenin pandemi nedeni ile içinde bulunduğu sıkıntıyı aşmaya yeterli olmamıştır. Daha radikal tedbirlerin alınması şarttı. Bu yüzden tam kapanma büyük önem taşıyor. Böylece en azından maske ve hijyen ile ve yeni varyasyon ve mutatif izolasyonlu vakaların da sosyal ve iş yaşamından izolasyonunun zamanında tespit edilerek yapılması ile 'tam açılma' ve 'normale dönme' amacımızı gerçekleştirebiliriz.

Bu kapanma olmasaydı günlük binleri geçen ölümlü vakalar ve tükenmiş bir sağlık sistemi ardından gelecek tüm sektörleri ve ulusun moral değerlerini oldukça olumsuz etkileyecek faturanın bedelini zaman içinde ödemek dışında bir bedel görünmüyordu maalesef.