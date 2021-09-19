Merkel, Biz Türkleri Avrupa Birliği üyeliğine dair açık sözlülükle söylediği "Türkiye'nin AB'ye üye olmasını geçmişte ve halen öngörmüyorum" şeklindeki düşünceleri nedeni ile kızdırmış olsa da, gerçekten çok kritik bir zamanda Alman ve dünya politikasında çok önemli işler başardı. Bu arada 1961 yılında başlayan ve Türkiye ile Almanya arasındaki İşgücü Göçü Anlaşması çerçevesinde Türklerin Almanya'ya işçi olarak gönderilmesinin 60. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen törende Alman vatandaşı olan Türklere yönelik bir gönül alma cümlesini söylemeyi de ihmal etmedi: "Başta Türkler olmak üzere 1960'larda Almanya'daki işgücü açığını doldurmak için ülkemize gelen yüz binlerce misafir işçinin isimleri kulağa yabancı gelse ve adınız 'Klaus' veya 'Erika' olmasa bile en az benim kadar Almansınız". Avrupa'da 4.5 milyon Türk yaşıyor ve bu rakamın 2 milyon 800 bini ise Almanya'da. Almanya Yabancılar Kayıt Merkezi'ne göre Türk kökenli Alman vatandaşı sayısı 1 milyon 476 bin 410. Almanya'da seçmen sayısı 60,4 milyon ve seçime katılım oranı da yüzde 70'ler seviyesinde yani kabaca oy kullanan seçmenlerin yüzde 3'ü Türk!

Almanya'nın ilk kadın başbakanı olan 1954 doğumlu Angela Dorothea Merkel, aynı zamanda en genç (51 yaşında idi) ve Doğu Almanya kökenli ilk Başbakan idi. 2000 yılından bu yana CDU'ya liderlik ediyor ve 22 Kasım 2005 tarihinde bu yana da Almanya Şansölyesi olarak görevde. Polonya kökenli Lutherian bir papazın kızı ve 2 Aralık 1409 kuruluş tarihi ile Heidelberg (1386) 'den sonraki en eski ikinci yükseköğretim kurumu olan Leipzig Üniversitesi mezunu. Ardından da Berlin- Adlershof Bilimler Akademisi Fizik Kimya Merkez Enstitüsü'nde Kuantum kimyası üzerine doktora yaptı. 22 Kasım 2005 tarihinde göreve geldiği Başbakanlıktan 26 Eylül'de düzenlenecek genel seçimler ile ayrılacak.

UZLASMA VE ÇÖZÜM ODAKLI

Politik yaşamının rehberi o zamanın Şansölyesi Helmut Kohl gibi son derece karizmatik bir siyasetçi idi ve ilk bakanlığına da Onun kabinesinde 'Kadın, Gençlik ve Spordan Sorumlu' olarak atandı. Uzlaşmacı ve çözüm odaklılığı Merkel'i Çevre Bakanlığına taşıdı.

1998'de partisi (CDU) seçimi kaybettiğinde,bir bağış yolsuzluğu ile başına sorun açılan Kohl'u, Frankfurter Allgemeine için yazdığı bir başyazı ile kınadı ve Onu istifaya çağırdı! Doğrusu Merkel'den beklenmeyen bu tavır, CDU parti seçmenini olumlu etkiledi, önce parti genel sekreteri sonra da liderlik koltuğunun sahibi oldu. Tarihler 2005 Eylül'ünü gösterdiğinde de Sosyalist Demokratların efsanevi lideri Gerhard Schröder'i yüzde 1 farkla geçerek Şansölye seçildi. Doğrusu o gün, "Bu ülke bana inanılmaz fırsatlar ve yeni başlangıçlar verdi, şimdi borcumu ödeme sırası bende" şeklindeki konuşmasının gereğini yaptı.

STATÜKOCU OLMAKLA ELESTIRILDI

İsmi hep istikrar ile anılsa da rakipleri Onu statükocu olarak nitelemekten vazgeçmedi! Yine de aklıselim Almanlar kendi aralarında konuşurken, "Helmut Kohl'un Doğu ve Batı Almanya'yı birleştiren, Merkel'in ise iki Almanya'yı kaynaştıran bir lider olduğunun" hakkını hep teslim ettiler. Salgın döneminde Almanya'da bir trilyon Euro'yu vatandaşlarına dağıtarak tüm maduriyetleri önlemeye çalıştı ve bu kaynaşma ve paylaşmanın en iyi küresel örneklerinden birisini gerçekleştirdi.

Alman Kamuoyu yoklamaları, 26 Eylül Federal Parlamento seçimlerinde, şimdilik Merkel sonrası için Şansölye mücadelesinin CDU/ CSU ortak adayı Armin Laschet ile Yeşiller adayı Annalena Baerbock arasında geçecekmiş gibi gösteriyor.

Oy oranları sırası ile yüzde 28-30 ve 18-20. Bakarsınız beklenenin aksine SPD'nin adayı Olaf Scholz ipi göğüsler! Her ne olursa olsun, Merkel sonrası zor bir görev, bu isimleri bekliyor olacak.

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