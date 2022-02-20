Evcil hayvan ekonomisi

Köpeklerin günümüzden 12.000 yıl önce ilk evcilleştirilen hayvan olduğunu ve bu sürecin de yüzlerce yılı kapsadığını biliyoruz. İnsanlar ile köpekler arasında binlerce yıl önce kurulmuş bu bağ, günümüze kadar hiç kopmadı ve hep insanların en iyi dostu olarak yaşamımızda yer aldı. Ancak, son günlerde basına yansıyan köpek saldırıları hepinizin malumudur, özellikle İstanbul'da bir site içinde sahipli köpeklerin bir çocuğa saldırısı göz ardı edilirse genellikle sürü şeklinde gezen sahipsiz köpeklerin bu tür davranışları söz konusu.



SİZE SALDIRIRSA

Uzmanlar bu duruma maruz kalan kişilere, eğer soğukkanlılıklarını koruyabilirlerse şunları yapmalarını öneriyor:

Asla köpekle göz teması kurulmamalı, bu onlar açısından tehdit unsuru. Size doğru hızla gelen ve havlayan ya da hırlayan bir köpeği fark ettiğinizde sakinliğiniz koruyun, kollarınız bitişik, yavaş adımlarla ters yöne doğru yönelin ve göz ucu ile onu takip edin. Asla ellerinizi gövdenizden ayırarak, gözlerinizi ona dikip bağırmayın. Bu, köpeklerce kendilerine olan tehditin çok yoğunlaştığı algısı yaratır, vazgeçeceklerse bile saldırırlar.

Yanınızda tesadüfen bulunan sırt çantası, plastik su şişesi ya da bir yiyecek maddesini ona doğru atarak oyalayın.

O esnada uzaklaşma fırsatı bulabilirsiniz.

Eğitimli ama terk edilmiş köpek olması muhtemel olduğundan kısa ve sert 'hayır', 'git' gibi komutlar da size biraz zaman kazandırabilir..



10 MİLYARLIK CIRO

Ülkemizde 15 milyonu aşkın meskende evcil hayvan olduğu tahmin ediliyor.

Aylık ortalama yüz liralık bir harcama yapıldığı öngörülüyor. Pet mağaza satışları, veterinerlik hizmetleri, marketleri, pet klinikleri, barınak ve çiftlikleri ile birlikte büyük bir pazar sözkonusu ve yıllık cironun 10 milyar Lirayı aştığı hesaplanıyor.

Bu cirodan pet mağazaları yüzde 60, veteriner klinikleri yüzde 11, marketler ise yüzde 19 pay alıyor. Evcil Hayvancılık ve İşadamları Derneği (Evcil-Der) verileri kedi ve köpek gıda pazarında büyümeyi 2011-2016 yılları arasında sırası ile yüzde 56.8 ve 43.4 oranında tespit etmiş.

Yine aynı dernek dünyadaki pet sektörün büyüklüğü olarak 150 milyar dolar rakamını vurguluyor. İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirlerde 200-500 bin civarında sokak köpeği olduğu düşünülüyor.

Sokak hayvanlarını beslemenin sevap sayıldığı bir geleneğe sahibiz ancak, bu kadar sokak köpeğinin de sahiplerince sokağa terk edildiği bir gerçek. ABD ve Avrupa'da sokak köpeği ve kedisi niçin yok diye düşündüğümüzde, bu ülkelerde sokağa evcil hayvan bırakma cezalarının şiddet ve işkence suçuna' eşdeğer bir kategoride olduğunu görüyoruz.