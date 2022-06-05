Harika bir repertuar muazzam bir koreografi

Haziran ayının ilk iki gününde Ahmet Adnan Saygun Konser Salonu, deyim yerindeyse alkış sesleri ile yıkıldı. Olten Filarmoni'nin sezon sonu performansı, 'Sentez' teması altında müzik ile dansın bir bütünlük içinde seyirciye aktarımını amaçlamış.

Orkestra, Şef Tulio Gangliardo Varas'ın mükemmel yönetiminde kulaklara müziğin gizemli notalarını nakşederken, koreografisini Burcu Sürmeli Borovalı ve bale koordinatörlüğünü Tolga İyiuyarlar'ın yaptığı dans gösterisi de gözler için bir şölen oldu. Olten Filarmoni, bir farkındalık projesi olarak ortaya çıkmış ve orkestranın da bünyesinde olduğu Olten Sanat Organizasyonu'nun halen başkanlığını Ceyhan Olten, icra kurulu başkanlığını da Fatma Olten yapmakta.

Bu sanat dostu yatırımcı aileye, koordinatör olarak Akgün Çavuş ve müzik direktörü sıfatı ile de İbrahim Yazıcı katkı sağlamakta.

EVRENSEL MÜZIK DILI

Olten Filarmoni Orkestrası 2013 yılı Aralık ayında kurulmuş ve düzenli konserlerine 2014-2015 sezonunda başlamış. Kuruluş felsefesini "müziğin evrensel dili ve aydınlık yüzü ile tanıştırabilecek sanatçı gençlere istihdam sağlayıp onlara kendilerini ifade edebilecek bir platform oluşturmak" olarak belirlemiş. Düşünün, kariyerinin zirvesindeki deneyimli sanatçıların hemen yanında konservatuar eğitimlerini yeni tamamlamış gençler istihdam edilmiş.

Müzik, eşsiz tecrübeler ve taze heyecanların imbiğinden süzülerek demleniyor, doğal tılsımını tüm kalplere gönderiyor.

Sonuçta salonda olan tüm kitle bir iyilik haline evriliyor. Eskiden sosyal psikiatri kavramı çoklukla kullanılırdı, farklı alt başlıkları içinde kitle psikolojisini olumlu şekilde etkileyerek toplumun moral değerlerini yükselten parametreler ele alınırdı. İşte, Ceyhan ve Fatma Olten de İzmirli hemşerilerinin ruhsal değerlerinin yüceltilmesine katkıda bulunuyor.

ÜNLÜ SEFLER

Olten Sanat, Milano merkezli Audiation Institute ile ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen kurumsal işbirliği ile Prof. E.E. Gordon'ın M.L.T(Music Learning Theory) eğitimini yüzlerce 0-6 yaş grubu çocuğa uygulanmasını da sağlamış. Takvimler 2019 Eylül ayını gösterdiğinde de klasik müziği daha geniş kitlelere sevdirmek amacına kalıcı bir etki yaratabilmek amacı ile Olten Sanat Vakfı'nı oluşturmuşlar.

Bu yıla kadar, Alexander Markov, Charlie Siem, Nicolas Koeckart, Anton Martynov,Gilles Apap ve Leticia Moreno gibi Dünyaca ünlü keman virtüözleri ile Ola Rudner, Ruben Gimeno, Jean Bernard Pommier ve Tulio Gangliardo Varas gibi sıra dışı şefleri konuk eden Olten Filarmoni, pandemi dönemini saymazsak her sezon en az sekiz konser ile kentimize müzik ziyafeti çekti. İzmir'de 2014 yılından bu yana ağırlanan solist ve şeflerin hepsini kuşkusuz burada anmak isterdim ama makalenin sınırlarını aşar ama hepsinin ulusal ve küresel müzik dünyasının ünlü ve özgün isimleri olduğunu belirtelim.

EN GÜZEL MIRAS

Doğrusu Fatma ve Ceyhan Olten gibi, mühendis olarak kurdukları şirketlerinden elde ettikleri artı değeri, çok sevdikleri müzik için bir dinleyiciliğin ötesinde toplum yararına senfoni gibi kurumlar oluştumaya aktaran motivasyonu takdirle karşılıyoruz. İzmirlilerin sanatla moral değerlerini yükselttikleri gibi şehrin marka değerine de büyük katkı sağlıyorlar. Zaten onların bir röportajda dile getirdikleri şu cümle, Olten Filarmoni'nin kuruluş ruhunu ortaya koymakta: "Aileler, kazançlarıyla evlerini, arabalarını değiştirirler ya da tekne alabilirler. Biz bunların yerine çok ciddi bir bütçeyi sanat için ayırdık.

Çocuklarımıza değil, torunlarımıza miras bırakmak istedik. Olten soyadının bir orkestrada isimlenmesi geleceğe bırakacağımız en güzel mirastı."

KONSER SALONU ISTER

Finansiyel olarak kendi ayakları üzerinde duran bir kurum olması için özgün bir model geliştirerek kadrolu sanatçıların maaşlarının suspanse edildiği Filarmoni Sanat Okulu'nu da kuran Oltenler, umarız heyecanlarını hiç kaybetmeden İzmir'in ilk vakıf müzik üniversitesini de kurup, kendilerine yakışan mimarisi ve akustiği ile çok özel Konzerthaus Berlin tarzında İzmir Konser Salonu binasını da İzmir'e kazandırırlar.