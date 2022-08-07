Pandemide 6.dalga!

Epidemiyologlara göre, SARSCoV- 2 virüsünün BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının uğradığı mutasyon altıncı dalganın tetikleyicisi oldu.

Kasım 2021'de tespit edilen üç alt varyant (BA.1, BA.2, BA.3) sonrasında BA.4 alt varyantı da ilk olarak 10 Ocak 2022' de görülmüştü. Bu varyantlar diğerlerine göre daha yüksek bulaşıcılık gösterseler de klinik daha hafif seyrediyor. Zaten, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) '2022'de Covid-19 Küresel Acil Durumunu Bitirmek için Stratejik Hazırlık ve Mücadele Planı' üç senaryo beklentisini kaydetmişti:

Az varyantlı hissedilmeyecek bir süreç;

Virüsün evrim geçirmeye devam edeceği ama aşılamalarla ağır hastalık oranının azalmasının yaşanacağı bir dönem ya da ki bu en kötü olasılık virüsün daha şiddetli ve bulaşıcı varyantlarının çıkarak yeni pandemilere yol açması!Görülen o ki ikinci senaryosunun yani "virüsün evrim geçirmeye devam edeceği ama aşılamalarla ağır hastalık oranının azalması" senaryosu gerçekleşiyor. Çok değil, daha yazın başlangıcında, ülkemizdeki ve dünyadaki PCR pozitif vaka sayılarının giderek düşmesi ve ölüm vakalarının da ciddi şekilde azalması, pandeminin bittiğine yönelik düşünceleri artırmıştı.

Dünya ekonomisini ve GSMH'sını yüzde 20 daraltan pandemiye, ne izolasyonla sosyopsikolojik dinamikleri tarumar olan bireylerin ne de ülkelerin dayanma güçleri kaldı!

SÜRÜ BAGISIKLIGI

Bu haftaki korona virus vaka sayısı dünyada 575,358,118 idi ve an itibari ile iyileşenler de 545,128,801 olarak kayıtlara geçti. Yani Dünya nüfusunun yüzde 3'ü bu virüsle tanıştı.

Maalesef bu hastalık yüzünden vefat eden kişi sayısı da 6,403,305'e ulaştı.

Bu noktada akla sürü bağışıklığı geliyor. Sürü bağışıklığı, toplumun yüksek oranlarda bu virüse karşı bağışıklık geliştirmesi durumunda diğer bireylerin bu hastalıktan dolaylı olarak korunması durumunu açıklar ve hedef toplumda (ki bu SARS-CoV-2 Pandemisinde tüm dünya oluyor) belli bir eşiğe ulaşan bağışıklık oranı hastalığın yok olması demektir. Sürü bağışıklığı için dile getirilen en klüçük oran yüzde 70'ler civarında. Emory Üniversitesi'nden Doktor Walter Orenstein sürü bağışıklığı için orandan ziyade yayılma hızına vurgu yapmakta. "Virüsün yayılma hızına etki eden de birçok faktör var. Sürü bağışıklığı eşiği için virüsün yayılma hızı ya da virüsü taşıyan bir kişinin ortalama kaç kişiye bulaştırdığı gibi bir çok konu başlığı var."

YINE YENIDEN HES

Yine de dünya nüfusunun önümüzdeki Kasım ayında 8 milyarı geçeceği düşünüldüğünde 5.6 milyar insanın ya hastalığı geçirmesi ya da aşılanmış olması gerekiyor ki, yukarıda da yazdığım gibi dünya nüfusunun şimdilik yüzde13'ü hastalık ile tanıştı ve aşılama oranı da değişik kaynaklara göre 4.828.809.895 kişi ve dünya nüfusunun yüzde 62,1'i. Bu ortalama değer çünkü Afrika kıtasının belli ülkelerinde yüzde 20'nin altında seyreden oranlar Avrupa'nın bazı ülkelerinde yüzde 80'leri aşıyor. Dolayısı ile, yüzde 70'lik bir tam bağışıklık sağlandığında, yeni varyantların ortaya çıkma ihtimalinin azalacağı öngörülebilse de bu hedefe şimdilik sadece dünyanın 50 civarında ülkesinin ulaşabildiği görülüyor ki bu da küresel pandemi sorununu çözemiyor çünkü bağışıklık oranının yüzde 10'larda seyrettiği Hindistan ya da Afrika gibi ülkelerde yeni varyantların gelişmesi engellenemiyor!

Türkiye'de yüzde 85,54'lük bir aşı oranı söz konusu. Temmuz ayının ikinci haftası da 50 yaş ilerisi ile sağlık çalışanları dahil bazı risk grupları için hatırlatıcı doz olarak, son aşıdan itibaren altı ayı geçmiş vatandaşlarımız için aşı yapılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan haftalık korona tablolarında son haftalarda ciddi bir ivmelenme izleniyor. Elbette sadece ülkemizde değil tüm dünyada buna benzer veriler söz konusu. Sonuç olarak Covid-19 pandemisi ile mücadele henüz sona ermedi. Yılın son çeyreği maske, mesafe, hijyen gibi bireysel önlemler ile HES kodu dahil toplu taşım ve kapalı alan önlemleri yeniden hayatımıza girebilir.