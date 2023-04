Dünya Saglık Günü

Bilindiği gibi, Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization, WHO), 194 ülkenin üye olduğu, Birleşmiş Milletler'e bağlı, toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar yapan bir örgüt. Bu uluslararası sağlık organizasyonunun kurulmasında temel felsefe, tüm insanlığın sağlığının, dünyadaki barış ve güvenliğin sağlanması için temel şartlardan birisi olduğu düşüncesi. ABD'nin San Francisco kentinde yapılan 1945 yılındaki Birleşmiş Milletler Konferansı'nda, Çin ve Brezilyalı delegelerin önerisi genel kabul görmüş ve WHO'nun kuruluş çalışmaları oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Bu amaçla Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Belçikalı Prof. Dr. Rene Sard başkanlığında teknik bir komite oluşturmuş, onların marifeti ile de alınması gereken kararları içeren taslak bir anayasa hazırlanmıştır. Daha sonra New York'ta BM uhdesinde düzenlenen uluslararası bir konferansta BM'ye üye ülke temsilcileri ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), OIHP (Merkezi Paris'te bulunan Uluslararası Halk Sağlığı Bürosu), PAHO, Kızılhaç, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu ve Rockefeller Vakfı temsilcileri, bu taslak metni geliştirmişler, Dünya Sağlık Örgütü anayasasına son şeklini verilerek üye ülkelerin onayı ile 7 Nisan 1948'de hayata geçmiştir. Dolayısı ile 7 Nisan, her yıl "Dünya Sağlık Günü" olarak kutlanılmaya başlanmıştır.

WHO, 7 Nisan'ı, her yıl küresel sağlık için önemli bir konuya global ölçekte dikkat çekme imkanı olarak kullanıyor.

Örneğin geçen senenin teması "gezegenimiz sağlığımız" (Planet, health) idi ve dünya çapında on üç milyondan fazla ölümün önlenebilir çevresel nedenlerden kaynaklandığından bahisle, gezegeni sağlıklı tutmamanın insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sağlık tehdidi olduğunun altını çizmek istedi ve iklim krizinin ya da genel olarak küresel iklim değişikliği ve habitat daralmasının aynı zamanda bir sağlık krizi olduğunu vurguladı.

SINIRLAMA VE HAFIFLETME

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, 12 Mart 2020'de yaptığı basın toplantısında, "11 Mart itibarıyla 114 ülkede 118 bin vakanın görüldüğünü ve 4 bin 291 kişinin hayatını kaybetti, binlerce kişi hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor. Önümüzdeki günler ve haftalarda vaka ve ölüm sayılarının artmasını bekliyoruz" diyerek, "Bu nedenle Covid- 19'u pandemik bir hastalık olarak ilan ediyoruz." Şeklinde cümlesini bitireli üç yılı geçen bir zaman dilimi oldu ve bugün itibari ile CoVid-19 nedeni ile 6.832.265 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu'nun da vurguladığı gibi Dünya Sağlık Örgütü pandeminin başından bu yana 'sınırlama' ve 'hafifletme' stratejisini tüm üye ülkelere tavsiye etti. Sınırlama, salgını durdurmak için enfekte olanların enfekte olmayan kişilere hastalığı bulaştırma riskinin en aza indirilmesini, hafifletme ise, sağlık otoriteleri tarafından uygulanan test ve sınırlama önlemlerine ek olarak hastalığı yavaşlatmak ve büyük sağlık talebini azaltmayı öngörüyordu. Gelinen noktada, artık CoVid-19 vaka sayısı küresel pandemi ilanının geri çekilmesine yol açacak kadar düşmüş durumda ama kış mevsimi ile birlikte hemen hemen aynı şikayetlerle seyreden mevsimsel hastalıkların durumu karışıklığa yol açıyor, bu yüzden de, pandeminin sona erdiğine yönelik ilan biraz gecikiyor.

EVRENSEL BIR DOGAL HAK

Doğrusu sağlıklı yaşam, her insanın doğumuyla birlikte elde ettiği ve insan olmaktan dolayı kazandığı yani evrensel doğal bir hak olarak addedilir.

Bir kavram olarak sağlık, hayatımızda diğer hiç bir kavramla değiştirilemez ya da kıyaslanamaz. Sonuçta, Dünya Sağlık Örgütü, küresel bağlamda sağlığı geliştirerek dünyayı güvende tutmak arzusu ve savunmasız kişilere hizmet etmek için kuruldu. Bu gerçekleştiğinde, tüm insanlar, dünyanın her yerinde en yüksek sağlık ve dolayısı ile de mutluluk düzeyine ulaşabilir.

İnsanlık, son yüzyılda sağlıkta olağanüstü gelişmelerin parelelinde yaşam kalitesini iyileştirdi. Bugünün ve yarının dünyası, sağlık sorunlarının üstesinden gelinerek kurgulanabilir, bunu pandemide gördük. Öyle ise ,'Herkes İçin Sağlık' mottosu ile Dünya Sağlık Gününe vurgu yaparken, DSÖ'nin 75. kuruluş yılını da kutlarız.