Dünya siyaset panoroması!

Geçenlerde eski ABD Başkanı Trump, 2024 Başkanlık Seçimlere yönelik ilk mitingini Teksas eyaletinin Waco kentinde yaptı. Waco şehrinde olması simgesel bir anlam taşıyor, çünkü 1993'de Federaller, Branch Davidians adlı tarikata ait çiftliğe bir operasyon düzenlemişlerdi ve bu operasyon tam elli gün sürmüş, 86 kişi hayatını kaybetmişti! Bu olay ABD siyasi tarihine, iç savaştan sonra en kanlı çatışma olarak geçmişti. Bu operasyon, Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerde yuvalanan aşırı sağcılar için önem arzediyor çünkü aşırı sağcı aktivistler için hükümetin müdahalesine karşı direnişin sembolü anlamında! Konuşmasında, porno yıldızı Stormy Daniels'e yönelik ve diğer soruşturmaları kapsamında kendisinin de tutuklanması gündemde olan Trump, hakkındaki davaları yürüten savcılara "insan pisliği" gibi hitaplarda bulundu!

Düşünün, 78 yaşında, bu üslup ile 2024 yılında ABD'yi yeniden özgür ve demokratik yapacağını ileri süren Trump, ABD gündeminde!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran yasanın kabulü için, ülkeyi yangın alanına çevirdi. Bir yandan 'düşüncelerini savunan işçi sendikalarına saygılı olmaktan' bahsederken diğer yandan protesto ve grevlere karşı sert önlemlerin alınması direktifini veriyor! Hâlbuki sosyal güvenlik sürdürülebilir finansı için, çalışanların iki yıl daha fazla çalışmasının getireceği kazancı, en yüksek gelir grubundan yüzde 1 daha fazla vergi alması ile çözmesi mümkün.

AVRUPA GERÇEGI

Macaristan'da da Orban, muhalefeti yok etmek için tüm medyayı kendi kontrolüne aldığı gibi, neredeyse muhalefete yönelik tüm para akışını da kesti. Yeni bir seçim yasası ile de partisi Fidesz'in tüm seçimleri kazanmasını garanti altına alıyor! Tüm bunlar, AB üyesi olarak tüm demokratik Avrupa ülkelerinin gözleri önünde gerçekleşmekte! Gerçi bunu yazınca, neredeyse bir yıl kadar önce de Rusya'nın Kırım ve Ukrayna'yı işgalinin de, dünyada ekonomik ve siyasi güç addedilen bu Avrupa'nın sınırlarının yanı başında gerçekleştiğinin altı çizilmeli.

İtalya'da da, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal krizin 'kurtuluş reçetesi' olarak, rakipleri tarafından 'faşist ve ırkçı ' olarak nitelenen Meloni başbakan oldu. Meloni, Avrupa Birliği'nin kendisine, İslam'a ve göçmenlere katı bir karşıtlık içinde. Hatta dış güçlerin İtalyan nüfusunu azaltmak için planlı bir kitlesel yer değiştirme yaptırdıklarına dair absürt komplo teorisine inanıyor!

İngiltere'de ise Brexit'in artçı sarsıntıları devam etmekte ve başbakanlığa Hint asıllı Rishi Sunak oturdu. Sunak'ın ifadesi ile ' ülke, derin bir ekonomik krizden geçerken' bu koltuktaki, 730 milyon sterlinlik serveti ile, gelmiş geçmiş en zengin kişisi olarak tarihe geçmiş durumda. Britanya, Berxit ile küresel AB risklerinden arınıp, ekonomisini de radikal reformlar ile düzlüğe çıkarmaya çalışıyor, umarız ahlaki ve hukuki Avrupa değerleri ruhuna yüzünü çevirmez!

Çin, malum küresel siyasi ve ekonomik stratejilerine yönelik eylem planını adım adım gerçekleştirirken bugünlerde, Çin merkezli ByteDance'e ait olan Tik Tok ile başı dertte. Platform, ülke verilerine ulaşabilirliği kapsamında başta ABD ve Hindistan olmak üzere, birçok ülkede siber güvenlik tehdidi olarak yasaklanmalarla karşı karşıya kaldı.

Tabii asıl gerekçenin ekonomik olduğu herkesin bildiği bir şey.

Ortadoğu'ya göz atmadan olmaz.

İsrail'de, Bünyamin Netanyahu, başbakanlık makamına son seçimler sonrası tekrar kavuştu. Göreve gelir gelmez çıkartmak istediği yargı reformuna karşı olağanüstü tepki topladı ve sokaklar göstericilerle doldu! Netanyahu, Yüksek Mahkeme kararlarının Parlamento tarafından salt çoğunlukla geri çevrilmesine olanak sağlayan bir yasanın peşinde, yani Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilme endişesi taşımadan yasa çıkarabilmek istiyor!

TAM BiR RİSK KÜRESİ

Doğrusu, pandemi ve küresel iklim değişiklikleri ile habitat daralması insanlığı biyolojik ve ekolojik olarak tehdit ederken, yukarıda kısaca yaptığımız global ufuk turu, insana umut vermiyor.

Teknolojik, ekonomik ve toplumsal değişimin karmaşıklığı ve mevcut politikacıların yetersiz doğası dünyayı topyekün risk küresine döndürüyor! Sağduyulu, rasyonel, bilimi rehber edinen, vizyoner ve entelektüel birikimi tartışılmaz liderler yönetime gelince, insanlık, gerçek sorunlara odaklanabilecek!