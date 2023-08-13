Oppenheimer Mengele ve Ishii

Dr. Shiro Ishii, konunun uzmanları dışında bilinmez.

İkinci Dünya Savaşı boyunca özellikle Çinli esir ve siviller üzerinde canlı deneyler yapan ve on binlerce insanı kobay olarak kullanıp katleden bir Japon tıp doktoru. Eğer savaş biraz daha devam etseydi başta, ABD kentlerinden Kalifornia olmak üzere birçok kente kamikaze uçuşları ile geliştirdiği biyolojik silahları tatbik edecekti!

Japon biyolojik savaş birimi ünlü 731 Biriminin başındaki korgeneral İshii, Kyoto Tıp okulundan 1922'de mezun oldu. Atandığı Tokyo Ordu Hastanesi adına iki yıl boyunca Batı ülkelerinde biyokimyasal savaş gelişmelerini inceledi, ortak araştırmalar yaptı. Ülkeye döndüğünde, gizli 731 birimini kurdu.

Dönemin imparatoru Hirohitu'nun kardeşi prens Yasuhito Chichibu'nun katıldığı bir konferansta canlı esir denekler üzerinde bakteriyolojik savaş etkilerini gösterdi ve ölen deneklerdeki organ hasarları için canlı diseksiyonlar yaptı! Ordunun biyolojik harp başkanı olarak atandı. Savaş boyunca toplama kamplarındaki onbinlerce esir Rus ve Çin asker ile sivil, artık İshii'nin toksik, bakteriyel ve fizyolojik deney kobayları idi. Yaptıklarından bazıları, anestezi yapmadan organ çıkarmak, vücuda çeşitli bakteriler enjekte ederek ölümcül enfeksiyon geliştirerek izlemek, uzuvları dondurup gangren gelişmesini takip etmek şeklinde idi... Küretaj ya da yapay inme- kalp krizi- hipotermi oluşturma şeklinde fizyoloji deneylerini saymıyorum bile!

KANSERDEN ÖLDÜ

Shiro İshii'nin akibetini merak edenler için yazalım: Amerikalılar tarafından tutuklandı, Çinli ve Rus askerlerinin ısrarlı kovuşturma ve yargılanma taleplerine rağmen, Amerikalılara deney bilgilerini verme karşılığında, Tokyo Savaş Suçları Mahkemesi'nden dokunulmazlık aldı ve ABD'nin Maryland kentinde, 67 yaşında kanserden ölene kadar yaşadı!

VAHŞİCE DENEYLER

Josef Mengele'de buna benzer ama daha çok bilinen bir savaş suçları dosyalarına sahip! Vizyonu, Shiro İshii kadar sınırlı değildi! Tahmin edildiği kadarı ile Nazi Almanyası'nda Auschwitz- Birkenau kampına getirilen minimum 1.1 milyon insanın vahşice deneyler için öldürülmesinin tek sorumlusu!

Mengele'nin Auschwitz kampı dışında sorumlu olduğu diğer kamplar da gözönüne alındığında, sadece esir asker değil, Yahudi, Çingen ya da eşcinseller dahil altı milyona yakın insan, tıbbi deneyler, işkence ve açlık ile ya da gaz odalarında toplu olarak kurban edildiler.

Mengele'yi de, savaş suçlusu olarak bir mahkumiyetin beklediğini düşünmediniz değil mi? Wolfgang Gerhard, Dr. Fausto Rindon ve S. JosiAlvers Asipiazu sahte isimleri ile Brezilya, Arjantin ve Güney Afrika'da kalp krizinden ölene kadar 7 şubat 1979 yılına kadar yaşadı!

Bu konuyu, bugünlerde vizyona giren 'atom bombasının babası' olarak bilinen ABD'li teorik Fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın otobiyografik filmini izledikten sonra ele almaya karar verdim.

Oppenheimer 1925 yılında Harvard'dan mezun oldu ve daha 22 yaşına basmadan doktora derecesini aldı.

1926'larda Campridge ve Göttingen Üniversitelerinde de çalışmalar yaptı.

KÜLT FİLM ÖRNEĞİ

Şimdilik 250 milyon dolarlık hasılatı ile dikkat çeken Universal Picture yapımı, Cristopher Nolan imzalı bu epik film, Cilian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Leslie Groves ve Robert Downey Jr 'ın mükemmel performansları ile şimdiden bir kaç Oscar alacak intibayı oluşturuyor. Her ne kadar, aynı dönemde vizyona giren Greta Gerwig'in Barbie filmine izafeten sosyal medyada Barbenheimer olarak anılsa da konusunda bir kült film örneği olarak yerini alacağı kesin gibi.

Oppenheimer, Mengele ve İshii, hemen hemen aynı tarihlerde doğdu, iyi eğitim aldılar ve ikinci dünya savaşında spectrumun farklı taraflarında yer alsalar da yaptıkları çalışmaların sonucu sayısız insanın hayatına mal oldular!