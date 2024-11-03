Bol sanatlı bir kasım ayı

Olten Filarmoni, sezon açılışını 16 Ekimde şef Jurjen Hembel yönetiminde dünyanın en yetenekli piyanistlerinden Olga Scheps ile yaptı. 20 Kasım'da da 'Kemal ile Latife' isimli danslı anlatım ile devam edecek. 2024 ve 2025 yılı boyunca da Hyong Kı Joo, Signum, Julien Beaudiment, Bomsori Kim,Nils Landgren ve Funk Unit gibi küresel isimleri ağırlayacak. Bu sene, şef Jurjen Hembel, Olten Filormani'nin müzik direktörlüğüne getirildi. 1961 doğumlu Hollandalı Sanatçı, Utrecht Konservatuarı mezunu. 1996 Sibelius Şeflik Yarışmasında üçüncü oldu ve 1989 yılında Hollanda Radyo Filarmoni orkestrası sonrasında da 1997'de Concertgebouw Orkestrasının şefliğine atandı. 2000'li yıllarda da BBC Senfoni Senfoni Orkestrası, Liege Filormoni Orkestrası, Orquestra Nacıonal do Porto, Bologna Orkestrası Teatro Comunale di Bologna ve Basel Senfonieorchester'de çalıştı.Yeni müzik direktörü Juryen Hembel'in küresel müzik networkünün Olten Filarmoni'ye olumlu katkılarda bulunacağı çok açık.



TİYATROLAR...

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Yolu Festivali de bu sene 16 şehirde, toplam 8 ay sürecek bir etkinlik olacak ve İzmir ayağı da 26 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Konserden sergilere, tiyatrodan operalara bir çok aktivite seyircilere sunuldu. Pablo Picasso- Resimden Seramiğe bir Serüven,Warhol'un Dünyası-PopArt'ın İkonu, Refik Anadol-Yeryüzü Rüyaları: Anadolu sergileri dışında sayısız etkinliğinin detaylarına, okuyucularımız kulturyolufestivali.com sitesinden ulaşabilirler. Alaatin Eraslan Tiyatro Günleri de 2 Kasımda başladı ve 27 Kasıma kadar devam edecek. Bu festival, ömrü boyunca, Dostlar Tiyatrosu, Kent Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu, Oyun Atölyesi ve Tiyatro İstanbul gibi ülkemizin köklü ve prestijli grupları ile kurumsal ilişkilerini derinleştiren ve Beyazıt Öztürk, Mehmet Ali Erbil, Sunay Akın gibi isimlerin stand-up gösterilerini izleyici ile buluşturan Aysa Organizaasyonun kurucusu Alaattin Eraslan'ın anısına yapılıyor. Yönetmenliğini Rutkay Aziz'in yaptığı ve Rutkay Aziz, Taner Barlas, Ekin Aksu, Özcan Alpar, Levend Yılmaz, Hüseyin Demir ve Hüseyin Uçurtma'nın rol aldığı, ünlü İngiliz yazar George Orwell'ın kitabından uyarlanan 1984, Büyük Gözaltı isimli oyun, 4 Kasımda Bostanlı Suat Taşer, 5 Kasımda İzmir Sanat'ta görülebilir. Sabahattin Ali'nin çok satan romanı Kürk Mantolu Madonna'dan uyarlanan oyunu Taner Barlas yönetiyor. Taner Barlas, Ekin Aksu, Şebnem Özinal, Duygu Dalyanoğlu ve Kıvanç Kürkçü oyunculuğu ile eser, 11 Kasımda İzmir Sanat, 12 Kasımda Hikmet Şimşek Sanat merkezinde izlenebilecek. Alaatin Eraslan'ın kızı Öykü, bu oyunda yardımcı yönetmen. Yazar Michael Önder'in eseri Fanatik'te ise yönetmen Çağrı Şensoy. Oyuncular Neslihan Aslan, Nurhan Özenen ve Salih Bademci. 18 ve 19 Kasımda Bostanlı Suat Taşer ve İstinye Art'ta sahneleniyor. Aysa Produksiyon'un sahneye koyduğu Hayal Satıcısı'nın yazarı Zehra İpşiroğlu. Berfin Zenderlioğlu yönetiyor. Sahnede ise Berna Laçin var. 21 Kasımda İzmir Sanat'ta izlenecek. Denis Kelly'nin eseri Kızlar ve Oğlanlar'ı Muharrem Özcan sahneye koyuyor. Özlem Zeynep Dinsel, bu oyundaki performansı ile 'Afife Tiyatro Ödüllerinde 'Yılın en başarılı kadın oyuncusu' seçildi. Oyun, 27 Kasımda İzmir Sanat'ta... İzmir Devlet Opera ve Balesi Bornova Merkezinde Kuğu Gölü 12-14 ve 16 kasımda sahnelenecek. Merkezde 10 Kasımda özel bir program var: Dünya prömiyeri 2011 yılında Samsun'da sahnelenen, bestesi O.Ö. Özcan tarafından yapılan ve Murat Göksu'nun şiirlerinin dört solist ve orkestra eşliğinde seslendirdiği, Atatürk'ün ölümü ile yaşanan matem ve sonrasında oluşan ölümsüz felsefesinin varolmasının anlatıldığı aryalar dinlenebilecek. İzmir Devlet Tiyatroları Ragıp Haykır (Karşıyaka), Konak,Bozkır Kuruç ve Urla Sahnelerinde ise Hayal-i Temsil,Fareler ve İnsanlar, Münasebetsiz,Hamlet ve Kaçaklar oyunları izlenebilir. Fareler ve İnsanlar elbette kült bir eser ve Nobel ödüllü yazar John Steinbeck'in 1937 yılında kaleme aldığı bir roman, dolayısı ile de tiyatro'da oyunu canlandıran sanatçılar, metin üzerinde pürüzsüz bir performans sergiliyorlar. Ancak, Curley'in karısını canlandıran sanatçı,kısa sayılabilecek sahnesinde, adeta, oyuncu tarafından yeniden yaratılan bir rolü ve duyguyu seyirciye nakşediyor. Yönetmen Gökhan Kocaoğlu, hem oyuncuda gerekli duyguyu açığa çıkarabildiği hem de tek tek o rollerinde kendi ilhamlarını sergileme imkanı verdiği için kutlamayı hak ediyor.



DOPDOLU

Şehit Tiyatrolarında ise 'Rüstemoğlu Cemal'in tuhaf hikayesi,Soytarılar Okulu, Yolcu, Helikopter, Deli Dumrul,Mor Şalvar ve Dikkat Nine çıkabilir' sahnelenecek. Arcas Sanat Merkezi'nde, yirminci yüzyılın en ikonik figürlerinden olan ünlü Portekizli ressam Joan Miro'nun sergisi, 9 Şubat 2025'e kadar devam edecek. Sanat Tarihçisi Robert Lubar'ın küratörlük yaptığı serginin eserleri, Serralves Vakfı ve Portekiz Çağdaş Sanat Kurumu koleksiyonundan seçildi. 'Joan Miro: İmge, Metin, Gösterge' isimli sergi, sanatçının çok katmanlı kişiliğinin, ömrü boyunca(1893-1983) yaşadığı sosyal ve politik olaylara verdiği tepkilerin sanatsal estetiğine etkilerini adım adım izleyicilere geçiriyor. Bana ayrılan bölüme sığdırabildiklerim bu kadar ama İzmirli sanatseverler için dopdolu bir kasım ayı yaşayacağımız kesin...