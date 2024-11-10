Küreselleşme, gezegenimizi sadece fiziksel olarak değil, ki burada global iklim değişiklikleri ve habitat daralmasından bahsediyorum, ruhani ve siyasi yapısını da radikal bir şekilde değiştiriyor. Kuşkusuz, "Dünyada değişmeyen tek şey değişimdir"... Bu değişimi, kendi ulusu ve dünya milletleri için artı bir değere dönüştüren gerçek bir lider yaşadı ve eserleri yaşatılmaya devam ediyor.

'YETENEK SİMGESİ'

O'ndan, İsviçreli akademisyen Profesör Morrf, "Tarihin en büyük adamının önünde en derin hürmetimle eğilirim" diye bahsediyor. İskandinav ülkelerinden Danimarka'nın tirajı en yüksek gazetelerinden Tidence de , öldüğünde "Yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan, şahsiyet ve yeteneğin dev simgesi" diye manşet atmıştı. Peki 1920'li yıllara, yani yüzyıl önceye gittiğimizde, yaptıkları ile saygı duyulan ve anılan bir lider dünyada var mı? Var, elbette. Ama sadece anılmayıp eserleri ile hala ayakta olan tek lider var: Atatürk... Liderlik kavramını birkaç kategoride filtre edelim: Öncelikle aklında sıra dışı ve olağanüstü bir projesisi var mı diye bakalım, sonra bu lider, kafasındaki projesini uygulayabilecek bir güç yaratabilmiş mi diye irdeleyelim.

'ÖRNEK ALSINLAR'

Son olarak da hayalini kendi azim ve iradesi ile sağlığında gerçekleştirip, eserlerinin benimsendiğini gözleri ile gördü mü diye analiz edelim... Bu referanslar göz önüne alındığında, tarihin büyük adamları gözden geçirilirse: Napolyon ve Hitler'in Avrupa Birliği hayali büyüktü ama gerçekleşmedi. Mussolini, Franco, Salazar, Peron gibi diktatörlerin faşist devlet projeleri de öyle, hiçbiri sonuçlanmadı. Mao Zedong, Gandhi, Nehru da büyük emellerine ulaşamadıklarını yaşarlarken gördüler. Roosevelt, Churchill, De Goulle gibi liderlerin hayalleri bir savaşı kazanmakla; Elizabeth, Adenauer, Kennedy gibilerinin yapabildikleri ise sadece düzeni sürdürmekle sınırlı kaldı. Geriye, hayalleri gerçekten büyük olan ve ölümlerinden de sonra eserleri dimdik ayakta kalan iki kişi vardı: Lenin ve Atatürk. Doğu Bloğu'nun çöküp, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinin de dağıldığı göz önüne alınırsa, geriye tek bir büyük lider kalıyor: Atatürk... Yazımıza ünlü tarihçi Helbert Melzig'in sözleri ile son verelim: "Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk'ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar."