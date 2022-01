Her taşın altından ayrı senaryo çıkıyor

ABD, terörist oluşumlara verdiği destekle Ortadoğu’yu dizayn girişimlerini sürdürüyor. Bölge planlarında Türkiye’yi devre dışı bırakmak isteyen Amerika, her taşın altından farklı bir senaryo ile çıkıyor

Amerika Birleşik Devletleri, yıllardır adeta bir gölge gibi bölgemizi sarmış durumda. 90'lardan beri Kuzey Irak üzerinden ülkemize yönelik terör saldırılarına destek veren ABD, Suriye Savaşı'nın başladığı günden bu yana da sınırlarımızı buradan tertiplediği terör saldırıları ile tehdit ediyor. Yanıbaşımızda kendi eliyle var ettiği terör örgütlerine maddi kaynak, silah, askeri eğitim ne varsa veriyor. Terörün Türkiye gündeminde yıllardır bir numaralı gündem maddesi olmasının yegane nedeni Amerikan yönetimlerinin bölgemizdeki terörist faaliyetlere bilfiil yataklık yapması.

MAŞA OLARAK KULLANIYOR

Washington, Doğu ve Güneydoğu sınırlarımızın dibinde beslediği PKK/PYD militanlarını vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden saldırılara hazırlamaktan geri durmazken diğer taraftan da Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi ülkeleri kendine maşa yapmak için her yolu deniyor. Yunan ve Rumların Türkiye düşmanlığını körükleyecek her türlü girişime çanak tutuyor. Akdeniz planlarını gerçekleştirmek için bölge ülkelerini kışkırtmak mı dersiniz, tatbikat adı altında çevre ülkelere askeri yığınak yapmak mı dersiniz, nereye bakarsanız bakın ABD izi görmek mümkün.

Silah ve askersiz olması gereken Ege adalarına bile üs kurup asker gönderen Amerika, Türkiye'yi bölge planlarının bir parçası yapmamak için her türlü kirli eyleme başvuruyor. Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların bölge ülkelerince hakça paylaşılmasını savunan Ankara'yı saf dışı bırakamadıkça da başka bir senaryoyu uygulamaya koyuyor.

PLANLARA HERKES DAHİL

Son olarak Türkiye düşmanlığında yarışa girecek kadar ısrarcı olan Rum Yönetimi, Amerikan maşası terör örgütü PKK'nın ülkede temsilcilik açmasına onay vererek hain planların parçası olduğunu resmen tescilledi. Irak, Suriye yetmezmiş gibi terör örgütü PKK'ya Rum Kesimi'nde de bir cephe açılmış oldu. Türkiye içindeki faaliyet ve etkinliği giderek azalan terör örgütü, Avrupa ve ABD'den aldığı güç ve destekle sınırlarımızın dışında kendine yeni alanlar bulmaya çalışıyor. Çünkü terörün varlığı ABD gibi ülkelerin bu bölgeye daha rahat ulaşmasını ve istediği gibi yönlendirmesinde araç işlevi görüyor.

'RUM KESİMİ ATEŞLE OYNUYOR'

RUM Kesimi'nde skandal bir şekilde PYD temsilciliği açılmasına Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün düzenlediği basın toplantısında PKK/PYD terör örgütünün Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ofis açmasını Avrupa Birliği'nin terör örgütleri için güvenli bir yuva haline getirilmesinin sembolik bir örneği olduğunu belirtti. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da, skandal adımla ilgili Kıbrıs'ta Türklere toplu katliam yaparak Ada'yı kana bulayan, terör destekçisi GKRY'nin tahrik edici girişimlerinin sürdüğünü belirtti. Ertuğruloğlu, "AB üyesi GKRY'nin bu tahrikkar girişiminin bölgemizde ve Doğu Akdeniz'de barışa hizmet etmeyeceği aşikardır. Türkiye'ye karşı her türlü düşmanca faaliyetin içinde olan terör örgütüne Güney Kıbrıs'ta temsilcilik açtıran ve teröristleri koruması altına alan Kıbrıs Rum yönetimi ateşle oynadığını bilmelidir" dedi.

PKK TEMSİLCİLİĞİNE ONAY VERDİLER

12 Ocak tarihinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığı'na PYD temsilciliği açılması için başvuru yapılmış, gerekli izinler 24 saat geçmeden onaylanmıştı. Temsilcilik görevine 2009'dan bu yana Rum Kesimi'nde yaşayan ve örgütün illegal ilişkilerini yöneten terörist Çerkez Korkmaz getirildi. 2013'te ülkede resmen oturum izni alan Korkmaz'ın "Theofilos Kürdistan Kültür Merkezi"nde örgüt adına faaliyetler yürüttüğü ifade ediliyor.