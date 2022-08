Türkiye sadece bölgesinde barış istiyor

Sınırlarının dibinde yıllardır devam eden iç savaşın en ağır faturasını ödeyen Türkiye, Suriye'de barışın sağlanmasını istiyor. Bunun temel prensibinin taraflar arasındaki uzlaşıdan geçtiğini söylemek ise suç değil, sadece gerçekçi bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Çünkü ülkemizdeki Suriyelilerin güvenli şekilde topraklarına dönüşlerinin yolu da uzlaşıdan geçiyor

Türkiye, 11 yılı aşkın süredir Suriye'de devam eden iç savaş ortamından en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Sınırlarının dibindeki savaş nedeniyle terör saldırıları ve mülteci akınına maruz kalan ülkemiz, vatandaşlarının can güvenliğini ve 877 kilometre uzunluğundaki kara sınırını korumak için yıllardır askeri harekatlar da dahil olmak üzere birçok önlem almak zorunda kaldı.

Vatandaşları saldırıya uğradı, yüzlerce şehit verdi.



TEHDİTLER DEVAM EDİYOR

Atılan tüm adımlara rağmen sınır hattında aldıkları dış desteklerle yuvalanan terörist grupların ülkemize yönelik saldırı ve tehditleri devam ediyor.

Ayrıca bugün ülkemizde ciddi bir mülteci problemi varsa bunun sebebi de yıllardır orada hala tam anlamıyla bir barış ortamının sağlanamamasıdır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye'de kalıcı barışın yolunun taraflar arasındaki uzlaşmadan geçtiğini söylemesinin ardından Suriye'de Türkiye ve Türk bayrağına yönelik yaşanan provokatif eylemler de Çavuşoğlu'nun sözlerinde ne kadar haklı olduğunun göstergesi aslında.



TEK ÇÖZÜM KALICI BARIŞ

13. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü herkesten daha çok desteklediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Yanı başımızda olan bir ülkenin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü ve barışı bizi doğrudan etkiliyor olumlu anlamda. Tersine gelişmeler bizi ne kadar etkiledi görüyoruz.

Sonuçta bölücü terör örgütlerine karşı verilecek mücadelesini de biz her zaman destekleriz.

Çünkü bizim Suriye topraklarında gözümüz yok. Orada muhalefetle rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz, bunu hep söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

PKK'nın Suriye kolu YPG'nin amacının ülkeyi bölmek olduğunu da kaydeden Çavuşoğlu, "Suriye'nin bölünmesini engellemek için orada güçlü bir yönetimin olması lazım, topraklarının her köşesine hakim olabilecek bir irade ancak birlik ve beraberlikle olur" dedi.



KAPSAYICI YÖNETİM ŞART

Şimdi kullanılan bu ifadelerde, yapılan bu tespitte yanlış olan bir şey var mı? Hal böyle iken Türkiye'nin Suriye'de barış ortamı oluşmasını, ülkede tüm vatandaşları kapsayan güçlü bir yönetim olmasını, muhalif gruplarla Esad yönetiminin diyalog kurarak yıllardır halkını ölüme götüren, acı çektiren, göçe zorlayan sorunlarını çözmesini istemesinden daha doğal ne olabilir ki...



İSTİHBARAT KURUMLARI DIŞINDA DİREKT TEMAS YOK

Türkiye ile Suriye arasında istihbarat kurumları dışında başka herhangi bir temas bulunmuyor. Türkiye ile Suriye arasında dışişleri bakanları düzeyinde son resmi görüşme, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'de dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Ağustos ayındaki Şam ziyareti sırasında gerçekleşmişti. Davutoğlu, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in yanı sıra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile de bir araya gelmişti. Görüşme sonrası Türkiye ve Suriye arasında siyasi diyalog kesilmişti. Son olarak Rusya lideri Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Esad yönetimiyle diyalog kurma teklifi getirmiş ancak Erdoğan, görüşmelerin istihbarat servisleri düzeyinde kurulmasını istemişti.

GÜVENLİ BÖLGE PROJELERİ DEVAM

Suriye'deki iç savaştan dolayı milyonlarca sivile ev sahipliği yapan Türkiye'nin, uluslararası yardım kuruluşları ve Türk STK'ların finansmanıyla İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde başlattığı briket ev projesi ilerliyor. Türkiye'nin desteğiyle kurulan yerel meclisler öncülüğü ile AFAD koordinasyonunda yatay ve dikey olarak inşa edilen evler, 1+1 ve 2+1 olarak tasarlanıyor. Toplu konut projeleri olarak yapılan evler, güvenli bölgelerde yeni kentler olarak gün yüzüne çıkacak. Sosyal donatı alanları ile birlikte tamamlanacak olan evler, Türkiye'nin kontrolündeki bölgelere güvenli şekilde dönüşlerin de yolunu açacak.