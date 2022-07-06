Sadece geri vites Atina’yı kurtarmaz

Ege’de kıta sahanlığı ve hava sahası üzerinden Türkiye ile girdiği orantısız yarış, Yunanistan’ın NATO müttefikleri arasında da dışlanmasıyla sonuçlandı. Atina, NATO üyelerinin telkinleriyle geri vites yapsa da, her an Türkiye ile savaşacakmış gibi hazırlık içinde olan Miçotakis hükümetinin geleceği artık tartışmalı

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'e şartlı giriş vizesi verdiği Madrid'deki NATO Zirvesi, Yunanistan için de kritik önemdeydi. Ege'de özellikle adalar konusunda yaptığı yasadışı girişimlerle Ankara ile sürekli karşı karşıya gelen Atina yönetimi, zirvede destekçileri aracılığıyla Türkiye ile iletişim kurmaya çalıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın direkt görüşmeyi reddettiği Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis, hem NATO müttefikleri arasında hem de ülkesinde kan kaybetmeye başladı. Savunma harcamalarını bütçeye göre astronomik oranda artıran Miçotakis hükümeti, bugünlerde ülke içindeki muhalefetin de sert eleştirilerine maruz kalıyor.

TATBİKATTAN VAZGEÇTİLER

Eleştiriler üzerine NATO Liderler Zirvesi sonrası önemli kararlar aldığı iddia edilen hükümetin, Türkiye ile arayı yumuşatmak için rutin tatbikatları bile durdurmaya karar verdiği öne sürülüyor. Ülkenin saygın gazetelerinden Kathimerini'nin de sayfalarına taşıdığı bu iddiaya göre, ABD ve NATO'nun telkinleri doğrultusunda Atina yönetiminin yaz ayları boyunca Ege'de gerçekleştirmeyi planladığı geniş çaplı askeri tatbikatları iptal ettiği duyuruldu. Kathimerini'nin Ege'nin doğusundaki adacıklar ile bunların çevresindeki küçük çaplı eğitim faaliyetlerinin de iptal edildiğini yazdığı haberinde Yunanistan'ın söz konusu iptal kararını, "Yılmaz- Papulyas Mutabakatı" doğrultusunda aldığı vurgulandı.

ERKEN SEÇİM GÜNDEMDE

Bugüne kadarki stratejisini Ege'de hava ve kıta sahanlığı konusunda Türkiye'ye karşı üstünlük sağlamak üzerine kuran Yunanistan, NATO'da müttefiklerinden yeterli desteği göremeyince anında geri vites yapmış durumda. Sivri çıkışları nedeniyle Miçotakis hükümetinin geleceğinin tartışmaya açıldığı bugünlerde ülkede olası bir erken seçimin gerçekleşebileceği bile iddia edilir hale geldi. Özellikle adalardaki askeri hareketliliği artırma ısrarı Yunanistan'da yönetimin değişmesine neden olabilir.

YILMAZ- PAPULYAS MUTABAKATI NEDİR?

1988 yılında dönemin Dışişleri Bakanları Karolos Papulyas ile Mesut Yılmaz tarafından imzalanan ve ilk güven artırıcı önlemler paketini içeren mutabakattır.

ERDOĞAN GÖRÜŞMEYİ REDDETMİŞTİ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Zirvesi'nde tüm liderlerin 'Aracı olalım, Yunanistan'la bir araya getirelim' yaklaşımı oldu. 'Kusura bakmayın şimdilik böyle bir görüşmeye ayıracak vaktimiz yok' dedik" ifadelerini kullanmıştı.

"MİÇOTAKİS'İN YERİNDE OLSAM MADRİD'DEN YAYA DÖNERDİM"

Yunanistan'ın bir önceki başbakanı aynı zamanda ana muhalefet lideri Aleksis Çipras, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Miçotakis hükümetine ağır eleştiriler getirdi. NATO Zirvesi'nde hükümetin izlediği dış politikanın açık bir şekilde başarısız olduğunu söyleyen Çipras, "Zirvede Türkiye'ye tam destek verildi. Finlandiya ve İsveç'in Ankara'ya uyguladığı silah ambargosu kaldırıldı diye mi memnunuz? Ölçeğimiz Erdoğan'ın Rodos, Sakız ve Midilli'nin egemenliklerini gündeme getirmemesi mi? Miçotakis her defasında yenilgilerini örtbas etmek için silahlanma programı açıklıyor. Şimdi de F-35 alacağını söylüyor. Zirvede gördüklerimiz bizi endişelendirmeli. Konu, sadece F-16 satışı değil, Türkiye'ye verilen topyekun destek. Avrupa, Türkiye'nin Ege'deki turizm kampanyasında kullandığı 'TurkAegean' tanımını tescilledi. Acı bir diplomatik yenilgi yaşadık. Eğer ben Madrid'de olsaydım ve bunlar yaşansaydı oradan yaya dönerdim" ifadelerini kullandı.