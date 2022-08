Türkiye’nin Ege’deki sabır testi

100 yıl önce Anadolu'da yaşadığı tarihi hezimeti halen hafızalarından silemeyen Yunan hükümetleri, buldukları her fırsatı Ege sularında barışı bozmaktan yana kullanıyor. Tüm uyarılara rağmen devam eden kışkırtıcı tutumuyla Türkiye'nin sabrını test ediyor.

Yunanistan Ege ve Doğu Akdeniz'de yaptığı hukuksuzluklara her gün yenilerini ekliyor. En son önceki gün NATO görevi kapsamında uçuş gerçekleştiren Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 Hava Savunma Sistemi füzeleri tarafından üçüncü kez radar kilidi atıldı.

Son zamanlarda ard arda gerçekleştirilen ve bırakın iyi komşuluk ilişkilerini uluslararası hukukla bağdaşmayan bu tacizler en üst seviyede kınandı.



YİNE SESSİZ KALIYORLAR

Türkiye'yi her fırsatta Rusya'dan aldığı S-400'lerle sınamaya kalkışan hatta yaptırım uygulamakla tehdit eden NATO şemsiyesi altındaki müttefiklerimiz ise topraklarımızın dibindeki Girit adasına S-300 konuşlandırmakla yetinmeyip üstelik bunları aktif olarak bize karşı kullanan Yunanistan'a her nedense sessiz kalıyorlar. Batı'nın ülkemize karşı oyuncak olarak kullandığı Atina yönetimi, arkasına aldığı güçle Lozan'a göre yerleşim bile olmaması gereken adaları silahlandırmaktan tutun da jetlerimizi uluslararası karasularda taciz etmeye varana kadar tüm kışkırtıcı adımlarla Türkiye'nin sabrını test ediyor.



SEÇİM ÖNCESİ STRATEJİSİ

Güvenlik uzmanları bu tacizi Yunanistan'ın seçim öncesi halkı yanına almak için uyguladığı bir strateji olarak değerlendirirken yapılan tacizin NATO angajman kurallarına aykırı olduğunu ifade ediyor. Türkleri kışkırtmak, ABD ve Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye desteklerinin sekteye uğramasını sağlamak, olası bir karşılık beklentisi yaratmak olduğunun altını çiziyorlar. Uzun lafın kısası, 100 yıl önce Anadolu'da yaşadığı tarihi hezimeti halen hafızalarından silemeyen Yunan hükümetleri, buldukları her fırsatı hem masada hem de Ege sularında barışı bozarak Türkiye aleyhine değerlendirme hesaplarına devam ediyor.



YUNAN MEDYASI YİNE TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlu S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarıyla Rodos Adası'nın batısında yaklaşık 3 bin metrede uçan bir F-16 jetine füze kilidi atmasının ardından Ankara'dan yükselen tepki Yunan medyasında çok geniş yankı buldu. Türkiye'nin açıklamalarına yanıt veren Yunan hükümet sözcüsü Yannis Oikonomou, "Yanımızda olan müttefiklere sahibiz" deyip Atina'nın 'caydırıcılık' yeteneği bulunduğunu ileri sürerken Yunan medyası konuyu duyurduğu haberlere 'Türkler gerilim sahnesi kuruyor', 'Ankara'dan yeni meydan okumalar' ve 'Yanlış bilgi cümbüşü' gibi başlıklar attı.

BİTMEYEN HAVA SAHASI TARTIŞMASI

Yunanistan ile Türkiye arasında Ege'de yaşanan birçok sorun içinde hava sahası ve FIR (Uçuş Bilgi Bölgesi) sorumluluğu meseleleri de bulunuyor. Türkiye, sivil uçuşları ilgilendiren FIR sorumluluğunun açık denizlerdeki hava sahasında bir egemenlik hakkı doğurmadığını belirterek uluslararası suların üzerindeki uçuşlarda bildirimde bulunmuyor. Yunanistan ise egemenlik hakkı doğurmayan FIR hattını tam egemenliğindeki kendi hava sahası gibi görüyor.

ATİNA 'RADAR KİLİDİNİ' LOZAN'A ATTI

Yunanistan'ın NATO tatbikatında Türk savaş uçaklarına radar kilidi atma provokasyonunun perde arkasında başka hedefler olduğunu kaydeden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Atatürk'ün 25 Ağustos 1922 gecesi taarruz emrini verdiği masadan Atina yönetimine bir asır önceki hezimeti hatırlatıp NATO'ya uyarıda bulunmuştu. Atina'nın rota değiştirip Lozan'ı delmek istediğini söyleyen Akar, "Elbette gerekeni yapıyoruz. Kişilikli ve kimlikli bir politika uyguluyoruz. Biz kimseyi taciz etmiyoruz ama hiçbir tacizi de karşılıksız bırakmıyoruz. Diyoruz ki 3 bin adanız var, buna rağmen burnumuzun dibine geliyorsunuz. Adaları silahlandırıyorsunuz, 6 mil karasuyu olmasına rağmen 10 mil hava sahası iddiasında bulunuyorsunuz. Burnumuzun dibine kadar gelmişsiniz ve bize yayılmacı diyorsunuz, insaf!" ifadelerini kullanmıştı.

RADAR KİLİDİ ATMAK NE DEMEK?

Radar kilidi, askeri havacılık terimi olarak radar veya diğer çeşitli sensörlerle düşman uçağına kilitlenip onu takip etmek anlamına geliyor. Radar kilidi atılırken ileri seviye teknolojiden oluşan sensörler kullanılıyor. Kilitlenme ise seçilen bir hedefin otomatik olarak takip edilmesine izin veren birçok radar sisteminin bir özelliği olarak biliniyor. Askeri anlamda 'Radar Kilidi Atmak' bir uçağın başka bir uçağı yakın takibe alması demektir. Radar kilidi atmak atıştan önceki son aşamadır. Daha önce tacizlerde Yunan uçaklarındaki sistem Türk jetlerini hedef almıştı.