Kemal Bey ve mızıkçı ordusu

Altılı Masa'da İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamasıyla başlayan isyan önceki gün 36 saat süren yoğun görüşme trafiklerinin ardından şimdilik bastırıldı. Şimdilik diyorum çünkü Akşener, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası' adı altında hazırlanan ve İstanbul ile Ankara büyükşehir belediye başkanlarının tanımlanmış görevlendirmeler kapsamında cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacaklarına dair ek madde eklenen metne imzasını attı.

İMZANIN ÖNEMİ KALDI MI?

Şimdi bu imzanın ne gibi bir önem atfettiğini düşünenler vardır muhtemelen.

Ne gibi bir örnek olabileceğine dair birkaç işaret üzerinden çıkarımlarda bulunabiliriz.

Şu anda çoğu seçmenin gözünde Akşener'in imza attığı herhangi bir metnin çok da güven yaratmadığını söylemek mümkün. Çünkü görüldü ki Akşener ve ekibi, attıkları imzaların, söyledikleri sözlerin ve vaatte bulunduklarının güçlü bir şekilde arkasında durmuyorlar. Yaşananlar bundan sonra yaşanabileceklerin de işareti olabilir. Olmasa bile Akşener ve Millet İttifakı'na oy vermeyi düşünen seçmene göre durum bu.

GELGİTLİ SİYASET TARZI

Son birkaç gün içinde art arda yaşanan gelgitler, yeni yol arayışları ve liderleri tek tek yeni durumlara ikna etme çabaları seçmende bu tarz çekişmelerin seçime giden süreçte daha da artabileceği endişesini de doğurdu. Çünkü daha önce masadaki liderlerin cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı konusunda uzlaşma sağlanmıştı. Şimdi o 5 lidere bir de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş eklendi. Sadece sayının 7'ye çıkması bile çok başlı yeni yönetim modelinin geçmişte yarattığı sıkıntıları hatırlatmaya yetti. Masada oy oranlarına bakmadan tavan yapmış egolarıyla talep üstüne talepte bulunan Deva lideri Ali Babacan ve Gelecek lideri Ahmet Davutoğlu gibi isimler varken Kemal Bey'in daha restleşmelerle çok uğraşacağını tahmin etmek zor değil. Keza iki liderin de önceki günkü toplantılarda İmamoğlu ve Yavaş'ın yeni konumundan son derece rahatsız olduklarını beyan ettikleri biliniyor. Bu duruma şimdilik razı olsalar bile yakında itirazların daha yüksek dillendirileceği aşikar.

AKLA TAKILAN SORULAR

Peki o zaman Kemal Bey ne yapacak, yine ikna turlarına mı çıkacak? Bugüne kadar aday olabilmek için denemediği yol kalmadı. Gerek partisinin içinden gerek belediye başkanlarından gerek ittifak yaptığı partilerden engel üstüne engelle karşılaştı. Hala daha da birilerini ikna etmeye harcıyor tüm enerjisini. Bu şartlarda kendisine güvenmeyen yol arkadaşlarıyla seçime nasıl odaklanacak?

Hadi odaklandı diyelim, Türkiye'nin içinden geçtiği bu zor dönemde yanındaki mızıkçı ordusuyla nasıl yol alacak?

İşte tüm bu sorular bizim gibi 14 Mayıs'ta sandık başına gidip ülkenin selametinden yana oy kullanacak tüm vatandaşlar için geçerli. Bakmayın birilerinin sürekli atıp tuttuğuna en doğru kararı nihayetinde vatandaş sandıkta verecek.