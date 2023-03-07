Vatandaş muhalefetin hiç umrunda değil

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için aylardır sürdürdüğü ısrar, 6'lı masa ile birlikte muhalefet cephesinin umutlarını da yıktı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in cuma günü Genel İdare Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklama, bir gün önce masadaki liderlerle birlikte attığı imzayı boşa çıkardı.

Şimdi iki liderin kararlarının muhalefet partilerindeki yankıları tartışılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun masanın geri kalanının adayı olarak yola devam etmesinden çok İYİ Parti ve Akşener'in bundan sonra izleyeceği yol merak konusu. Herkesin gözü kulağı onlarda. Masadaki liderlerin aylardır defalarca toplanıp en can alıcı konuyu sanki hiç konuşmamış gibi davranmaları, onlardan medet umanlar için son derece umut kırıcı.

GERÇEKTEN BÜYÜK AYIP

Muhalefet partilerinin aylardır bir arpa boyu yol kat edemedikleri aday belirleme safhası depremlerle birlikte iyice sekteye uğramıştı zaten. Ülkenin önemli bir bölümü acı kayıplar, yıkımlarla boğuşurken sanki bunlar hiç olmamış, hiç yaşanmamış gibi siyasete kilitlenmek, orada yardım bekleyen, zor şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışan milyonlarca kişi için çok büyük ayıp gerçekten.

Eğer bu masadaki liderler ülkeyi, afet bölgesindeki insanların geleceğini birazcık düşünüyor olsalardı bugün Türkiye onların siyasi hırslarını konuşuyor olmazdı diye düşünüyorum. Birileri hala yapboz gibi dağılan siyasi parçaları toplama derdiyle uğraşırken milletten de onların ülkenin geleceğine yön vereceklerine inanmalarını bekliyorlar.

HALA DERTLERİ FARKLI

Şimdi Akşener'in masaya dönmesi için CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin kapısına ricacı olmaya gidedursun.

Aslında hepsinin artık dağılan parçaları toplamak için uğraşmak yerine küstürdükleri muhalif seçmeni nasıl ikna edeceklerini düşünmeleri gerekiyor. Bugüne kadar defalarca toplanıp aylardır bir aday üzerinde uzlaşma bile sağlayamamış olan muhalefet, seçmenden geleceğe dair umut beslemesini nasıl bekleyecek, hangi özgüvenle oy isteyecek?

Akşener masaya geri dönse bile umutlarını kırdığı seçmen geri dönecek mi?

NASIL BİR BENCİLLİK!

Bütün bu sorular sıradan bir vatandaşın bile aklına gelirken, o kadar yıl siyasetin içinde olan liderler ve kurmaylarının aklına hiç gelmiyor mu Allah aşkına! Hala ne umuyorlar yani? Ülke gündemini onların siyasi hırslarının, koltuk sevdalarının, aday dayatmalarının belirlemesini mi istiyorlar? Bu nasıl bir bencillik anlamak zor gerçekten...

Başkan Erdoğan'ın daha önce defalarca söylediği bir laf var. Erdoğan uzun zamandır Türkiye'de çok ciddi bir muhalefet sorunu olduğunu söylüyor. O bu cümleyi kurarken bu kadar haklı çıkmayı bekliyor muydu bilmiyorum ama bir kez daha haklı çıktı. Yaşanan son gelişmeler siyasi öngörüsünü ve haklılığını sonuna kadar tekrar tekrar gösteriyor.