CHP seçmeni olmak zor

CHP seçmeni, iyice oyu nereye gittiği belli olmayan bir gruba dönüştü. Daha önce HDP baraj altında kalmasın diye her evden bir HDP oyu istendiğini hatırlıyoruz. Bu oyların karşılığı olarak yerel seçimlerde CHP'nin adayları büyükşehirleri aldı. CHP seçmeni önceki genel seçimlerde de başka partilerin liderleri Cumhurbaşkanı adayı olabilsin diye gidip imza verdi. Yetmedi, seçip Meclis'e gönderdiği milletvekilleri başka partiler TBMM grubu kurabilsin diye destek kuvvet olarak kullanıldı. Ama ahde vefa diye bir şey siyasette pek de mümkün değil ki, hırslar o vefa duygusunu aldı götürdü. Olan yine vatandaşın iyi niyetlerle kullandığı oylarına oldu. Bu seçimde ise CHP seçmeni açısından durum daha da vahim. Bu seçimde baraj sorunu yok ama başka sorunlar çok. Zaten en başta Kılıçdaroğlu küçük partilerin liderlerine cumhurbaşkanı yardımcılıklarını bozuk para gibi dağıttı. Bir de Millet İttifakı'nın küçük ortakları CHP listelerinden vekil adayı oldular.

MUHTAÇ HALDELER

Siyasi hayatları boyunca CHP'ye karşı durmuş siyasiler şimdilerde CHP seçmeninin oyuna muhtaç hale geldi. Partinin seçmeninin oy vereceği listelerde terör örgütleri ile bağlantısı olduğu ayan beyan ortada olan isimlerden, listeye girince Atatürkçü kesilen Atatürk düşmanlarına kadar ne ararsan var. Yetmiyor, bir de sözde büyük ortak İYİ Parti'nin lideri Meral Akşener, İzmir mitinginde kürsüden sanki daha kısa süre önce masadan kalkıp CHP'yi satmamış gibi CHP'lilere seslenip her evden birer oy istiyor.

SEÇMEN KÜÇÜMSENDİ

Bunu yaparken de kadınları, anneleri, çocukların geleceğini kirli oy hesaplarına malzeme etmekten çekinmiyor. Tüm bu yaşananları art arda okurken bile el insaf dememek mümkün değil. Herhalde CHP seçmeni parti tarihinde hiç bu kadar hafife alınıp küçümsenmemişti.

MİLLİ DÜŞMANLIĞI DİYE BİR ŞEY VAR

AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarda olduğu 21 yılda attığı en önemli adımların başında savunma sanayiini yerli ve milli imkanlarla geliştirmek geliyor. Yıllardır bunun için birçok yatırım yapıldı. Hal böyle olunca ortaya bu alanda ülkemizi gerçekten dünya ligine çıkartacak, Erdoğan'a da övünerek anlatabileceği eserler çıktı. Ancak Erdoğan karşıtlığı son günlerde öyle bir boyuta ulaştı ki Türkiye'nin dünyada bile gıptayla izlenen bu yatırımları ve elde edilen başarılar muhalefetin malzemesi haline geldi.

SİYASET ÜSTÜ MESELE

Normalde siyaset üstü olması gereken bu konu sürekli gündemde tutuluyor. Özellikle Başkan Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar üzerinden ciddi bir yıpratma kampanyası yürütülüyor. Babadan gelen bir işi, hayatlarını vakfederek sürdüren bir aile, sanki bugünlere sadece iktidarın gücüyle gelmiş gibi lanse ediliyor. Halbuki bu son derece organize kampanyayı sürdürenler Bayraktar ailesine büyük haksızlık ettikleri gibi aynı zamanda onlar gibi milli teknolojiler geliştirmek isteyen, bu amaçla projeler üreten gençlerin de önünü kesiyorlar.