Sussan olmuyor susmasan olmaz!

İYİ Parti lideri Meral Akşener her ne kadar yoklarmış! gibi davranmaya çalışsa da kendisi ve tayfasının artık gerçekten alışması gereken bir gerçek var.

Evet yeni değil ama artık eskisinden çok daha görünür bir HDP. Ve buna 6'lı masanın tüm aktörlerinin alışması masanın bir arada kalabilmesi için şart. Kalabilmesi için diyorum çünkü Akşener'in masadan kalkma denemesinin seçmeninde yarattığı tepki malum. CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçimde şansının ancak HDP desteğiyle artabileceği öngörüsünden hareketle Meclis çatısı altında HDP eş başkanlarıyla pazarlığa oturdu. O günden sonra Kandil'deki PKK elebaşları dahil yeni destekçiler de kazandı malumunuz!



MASADAN KALKAMADI

Bütün bu Türk Milleti'nden kopuk gelişmeler kendilerini 6'lı masanın milliyetçi tabanı olarak görenleri elbette rahatsız etti, etmeye de devam ediyor. İYİ Parti içindeki birçok isim tepkilerini yüksek sesle dile getirip işi partiyle yolları ayırmaya kadar getirmiş olsalar da Akşener bu defa masayı dağıtma hamlesi yapmadı, yapamadı. Ancak onun bu defa susmak zorunda kalması, parti tabanının bundan sonra yaşanabilecek gelişmelere sessiz kalacakları anlamına gelmiyor. Geçen defa istifa depremiyle silkelenip geri adım atmak zorunda kalan Akşener, bu kez aynı tepkileri sessizliği yüzünden yaşayabilir.

Yani sussa ayrı konuşsa ayrı dert.

Yani kendisinin daha önce söylediği 'asıl ölümle sıtma aralığı' durumu bu.

Bakınız HDP'li Ahmet Türk bile tehditvari bir şekilde açık açık Akşener'e 'varlığımıza alışın' çağrısı yapma noktasına geldi.



AHMET TÜRK'ÜN ÇAĞRISI

Daha Nevruz'da PKK elebaşı Öcalan'a özgürlük nidaları atan HDP'li Türk, birden Akşener'le ilgili, "Son günlerde mesajları biraz daha olumlu ama ileride sıkıntı çıkma ihtimali çok büyük. Ama ümit ediyorum artık bu işin farkına varırlar" diyerek kendilerinin yok sayılmaması gerektiğini söyleyip kardeşlikten dem vurmaya başladıysa Akşener ve ekibinin daha çok uykularının kaçacağını, başlarının ağrıyacağını söylemek mümkün.

Mesala Kılıçdaroğlu ile örtülü anlaşmaya varan Kandil güdümündeki HDP'nin, cuma gününe kadar gizli desteğini artık açık açık ilan etmesi bekleniyor. Ondan sonra seyreyleyin cümbüşü... Herkes için malumun ilanı gibi görülen bu gelişme, Akşener ve partisi için çok daha fazla anlam ifade ediyor. Çünkü bu açık destek, İYİ Parti için çok kritik bir dönemeç. İYİ Parti kurmaylarının da seçmeninin de bu gelişme karşısında nasıl bir tavır alacaklarını göreceğiz. Akşener şu anda sussa mı daha hayırlı, tepkisini ortaya koysa mı daha hayırlı diye kara kara düşünüyordur herhalde. Yani demem o ki Akşener masadan kalkma kozunu bozuk para gibi çok erken harcadı! Ve bu harcama girişimi giderek kendisi ve partisinin siyaset sahnesinden silinmesine mal olabilecek büyük bir tehlikeye dönüşüyor.

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