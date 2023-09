Birileri Teknofest gençliği mi dedi?

Geçtiğimiz gün daha çok muhalif televizyon kanallarının kadrolu yorumcularından olan ünlü bir ismin videosuna denk geldim sosyal medya platformlarından birinde. 2 dakikalık videoda aşağı yukarı şunları söylüyordu ünlü beyefendi: "Adamlar yeni nesli beğenmedikleri için daha doğrusu yeni nesil onları beğenmediği için Teknofest gençliği diye bir kavram uydurdular. Zaten beğenmedikleri ne varsa türlü şekillerde unutturup yerine yenilerini koyuyorlar 20 senedir..."



KARARINI VERMEK ZOR

Bu sözleri duyunca insan ne düşüneceğini şaşırıyor gerçekten. Ne saçmalıyor bu adam diye kızmak mı lazım yoksa Allah akıl fikir versin demek mi lazım karar vermek zor. Sanki birileri mevcut gençliği atıp yerine başka bir gençlik ithal etmiş gibi. Bu ülkede yıllarca en başta genç nesil sağcı solcu diye ikiye ayrıldı. Eğitim hayatlarını sürdüremez hale geldiler siyasi olaylar yüzünden. Liseler, üniversiteler ikiye bölündü... Bu bölünmüşlük hali ülkenin gençlerinin başta eğitim hayatlarını olmak üzere sosyal yaşamını belki de icra ettikleri meslekleri bile etkiledi.

Yani demem o ki bugün bahsedilen, sürekli tartışma konusu yapılan ötekileştirme hali salt bugünün meselesi değil. Geçmişte de böyleydi. Her siyasi görüşün hayat tarzına bir yansıması vardır. Bugünün hakim siyasi görüşünün de var. Bundan sonra da olacak. Yani mesele bu iktidar değil. Her siyasi iktidarın yakın olduğu bir toplumsal sınıf vardır mesela. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey de değil. Dünyada da benzer durumları, olayları görmek mümkün.



SADECE BİZE ÖZGÜ DEĞİL

Yani aslına bakarsanız bugün ülkemizdeki herhangi bir yaş grubuna iktidarın yarattığı nesil diye bakmaktır asıl dar görüşlülük. Sırf iktidar destekliyor diye ülkemizi teknoloji ve havacılık sektöründe dünya standartlarının üzerine taşıyan üstelik de hedef kitlesi gençlik olan bir festivali karalamaya çalışmaktır asıl kötü niyet. Bu tarz bir yaklaşım da ne mevcut iktidarı eleştirmek için doğru bir yöntem olabilir ne de başka bir bakış açısını yüceltmeye yarayabilir. Nasıl bakarsanız bakın sığ olur, sakil durur. Hiçbir amaca hizmet etmediği gibi söyleyenin inanılırlığını, güvenilirliğini de zedeler. Bu yaklaşım bana göre seçim öncesinde sırf Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı diye Selçuk Bayraktar'ın yaptığı her şeyi kötüleyen, kitleleri sırf damadın şirketi diye BAYKAR'ın tüm devlet nimetlerinden bedava yararlandırıldığına inandırmaya çalışanlarla aynı zihniyetin ürünü.



GENÇLİK FARKLI GÖRÜYOR

Allah'tan ki gençlik bu mevzuya bu kadar sığ bakmıyor. Çünkü gelecek teknolojide. Teknolojik gelişmelere uyum sağlamak ülkeler açısından ileri gitmenin vazgeçilmez bir koşulu haline geldi son dönemde. O nedenle bu alanda yatırım yapan, geleceğin nesillerini bu alana yönlendiren kimseyi 'o'cu 'bu'cu diye ayırmadan desteklemek en doğrusu. Çünkü başka türlüsü sadece bir siyasi grubun inadı ve sığlığı yüzünden Türkiye'nin dünyadan teknoloji alanında geri kalmasına hizmet eder ki bunu da ülkesini seven kimsenin isteyeceğine inanmak istemem.

