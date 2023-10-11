Haklılığını güçten alanlar

Yıllardır Filistinlilerin çığlığına kulaklarını kapatan Batı medeniyeti, Filistin halkının isyanı, İsrail'in üzerine bomba olup yağmaya başladığında yüksek hassasiyet gösterdi. Başta ABD olmak üzere ne kadar medeni (!) ülke varsa hemen tepkilerini dile getirip İsrail'e destek mesajları yayımladılar. Halbuki aynı kesim Filistinlilerin adaleti ve huzuru için bugüne kadar hiç bir şey yapmamışlardı. Ne garip ve adaletsiz bir dünya değil mi? Güçlünün çığlığı bile çok daha hızlı ve farklı duyuluyor. İnsan ya da devlet fark etmez, hatta aynı durum insanlar için de geçerli. Oysa dünyada düzen, ancak haksızlıklara karşı verilen ortak mücadelenin sonucu olarak kurulabilir. Aslına bakılırsa bunu en başta o sözde adalet sistemlerini ellerinde bulunduran güçlüler biliyor. Ama nedense her defasında ellerindeki adalet terazisini kendi lehine kullanıyorlar

ADALETİN BU MU DÜNYA?

Dünyada adaleti, eşitliği, hakkaniyeti en çok dillendiren kim varsa en çok adaletsizlik onlardan geliyor.

Hep söylenir ya, "Kişi kendinden bilir işi" diye. Tam da öyle işte... Adil olmayan bu düzenin kurucusu olarak sayabileceğimiz 3-5 güçlü devlete bakın

mesela. En çok adaletsizliğin onlardan yayıldığını görürsünüz.

İsrail-Filistin saldırılarına en çok tepki gösterenler de isimlerini zikretmesek de aklımızdan geçen 3-5 devletle aynı. Yine aynı devletler, ellerindeki maddi gücü Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Myanmar'da kısacası dünyada kan ve gözyaşının dinmediği nerede bir toprak parçası varsa orada kullanmayı vaat edip, adalet, huzur getirme yalanıyla oralara çöreklenmiş olanlardır. Ne yazık ki hep güçlü olmalarından dolayı hep de haklılar. Yani daha doğrusu haklılıklarını etraflarındaki herkese zorla dayatıyorlar.

HEMEN FARK EDİLİYORLAR

Onların gerçekten haklı olmadıklarını ise az sayıda insan ve az sayıda ülke dillendiriyor. Öbürlerine göre sesleri çok daha cılız duyulsa bile bir şekilde fark ediliyorlar. O nedenle haklılıklarını güçlerinden alanlarla, güçlerini haklılıklarından alanlar hemen ayrışıveriyor. Hem dünyaya hükmeden ülkeler arasında hem de çevremizdeki insanlar arasında... Batı'nın ikiyüzlülüğü de yüksek sesle adalet dağıtması da artık daha net görülüyor. Üstelik bizzat Batı'nın kendi içinden. Yunanistan'ın eski bakanlarından Yanis Varoufakis'in İsrail-Filistin meselesine yaptığı yorum tam da bunun işareti olacak nitelikte. Bölgede yaşananların baş sorumlusunun Batı olduğunu vurgulayan Yunan siyasetçi, "Hepimiz bu insanlık suçuna dahiliz. Onlarca yıldır susuyoruz. Orada herhangi bir sorun yaşanana, insanlar ölene, kameralar oraya ulaşana kadar susuyoruz. Bunda suçlu Avrupalılardır. Her bir Alman, Fransız, Yunan ve ABD toplumunun üyesi suçludur" dedi. Durumu daha iyi özetleyecek çok az Batılı vardır herhalde.