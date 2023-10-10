Coğrafya her zaman kader midir?

İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim'den bu yana yüzlerce kişinin ölümüne neden olan saldırılar her geçen gün şiddetini artırıyor. Bölgeden sürekli sivil kayıplar özellikle de çocukların savaşın şiddetini dehşet verici boyutta ortaya koyan fotoğraflar, görüntüler düşüyor haber ajanslarına.

Bunları görüp izledikçe ister istemez insanın doğduğu coğrafyanın kaderini tayin ettiği düşüncesine saplanıp kalıyorsunuz.

Her yanından başka acıların yükseldiği Ortadoğu zaten çoğu zaman doğru bulduğumuz bu sözün doğduğu coğrafya olmayı hak ediyor. Ağırlıkla İbn-i Haldun'a atfedilen bu sözden Türkçe'de ilk söz eden kişi olarak ise Yaşadığım Gibi adlı eserinde Ahmet Hamdi Tanpınar biliniyor.



GÖZÜNÜ SAVAŞA AÇANLAR

Kendisi bu sözü yazarken doğduğu coğrafyanın kaderine etkisi ne boyuttaydı bilemiyoruz ama İsrail ya da Filistin topraklarında hayata gözlerini açan bebekleri getirin gözlerinizin önüne... Savaşın gerçek kazananları ile ilgili hiçbir fikirleri olmayan küçücük çocukları... Ya da geleceklerinde savaştan başka hiçbir şey göremeyen gençleri... Onların hiçbiri, iki ülke arasında yıllardır süren savaşın tarafı değiller aslında.

Onlar savaşa gözlerini açan masum birer yürekten ibaretler sadece. Ama maalesef o coğrafyanın sert, hoyrat, intikamcı mizacını alacaklar zamanla. Tıpkı anne babaları gibi.

Ve hiçbiri gerçekten kazanamayacak...



CHP'de değişim dedikleri nedir ki!

CHP'de olaylı geçen il kongrelerinin sonuncusu önceki gün İstanbul'da gerçekleşti. Zaten neredeyse tamamı kavga gürültüyle geçen kongrelerde listelere girmeyi başaran delegeler 5 Kasım'daki kurultayda CHP Genel Merkezi'nin yeniden şekillenmesinde önemli rol oynayacak. İşte 38. Olağan İstanbul İl Kongresi de seçim hezimetinin ardından tavan yapan bu değişim beklentilerine paralel bir şekilde sonuçlandı. 196 kurultay delegesinin belirlendiği yarışı Genel Merkez'in adayı eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ın karşısına çıkan değişimcilerin adayı Özgür Çelik kazandı.

Haliyle delegelerin oylarını değişimden yana kullanması koltuğunu sağlama almaya çalışan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçırmıştır.

Çünkü İstanbul kurultaya en çok delegeyi gönderen il olarak diğer illerden ayrışıyor.

Birçoğunu Genel Merkez adaylarının kazandığı kongrelerde Canan Kaftancıoğlu gibi bir numaralı Kılıçdaroğlu destekçisi bir isimden sonra yönetimin değişimcilere geçmesi önemli bir işaret.



AÇIK ARA BİR ZAFER DEĞİL

Aslına bakarsanız yeni başkan yarışı öyle açık ara da kazanmadı hatta Özgür Çelik ile Cemal Canpolat arasındaki oy farkı sadece 30. Yani açık ara bir zafer söz konusu değil ama bu durumda şöyle bir yanılgı var. Değişim isteyen ama beklediği değişimin gerçekleşeceğine inanmayan çok önemli bir grup var CHP'de. Tıpkı Türk seçmeninin genel profilinde olduğu gibi kendini alternatifsiz hisseden birçok CHP'li var. Özellikle 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra bu kitle aynı zamanda yenilgi küskünlüğü de yaşıyor. Bir çeşit depresyon gibi yorumlanabilir mi bilmiyorum ama durum buna benzer. Şimdi o değişim senaryosu bu kongrenin ardından özellikle o kesime çok daha gerçekçi görünmeye başlamış olabilir. Ve bu inanç doğrultusunda 5 Kasım'da oy kullananlar daha cesur davranabilirler.

İstanbul kongresiyle ilgili bir başka çıkarım da Genel Merkez'le uzlaşma isteği olabilir. Aradaki oy farkının bu kadar yakın olmasından asıl ders çıkarması gereken Kılıçdaroğlu. Sonuçları nasıl okuyacağı kendi geleceği için de partisinin geleceği açısından da gerçekten önemli.

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