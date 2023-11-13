Sözde değişimcilerin sokak edebiyatı

CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu döneminde giderek uzaklaştığı ulusal çizgisi yeni dönemde artık çok daha uzakta kalacak gibi. Daha önce de Kemal Bey döneminde benzer şeyler söylendi, yorumlar yapıldı ama bu defa durum daha ciddi. Çünkü CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel kamuoyunda daha çok alevli söylemleri ile tanınan bir siyasetçi. Kemal Bey'le kıyaslanamayacak kadar da sivri bir karakter. Nitekim göreve gelir gelmez yaptığı ilk şey de sokak çağrısı oldu. Can Atalay ile ilgili yargıda ortaya çıkan yetki krizini bahane edip halkı sokağa direnmeye çağırdı. Yaklaşan yerel seçimler öncesi ona yaranma yarışına girenler de hemen art arda destek açıklamaları yaptılar. Tabii bu çağrının halkta nasıl bir karşılığı olur malumunuz...

TOPLUMUN GENELİNİ KAPSAMIYOR

Yargıda yaşanan herhangi bir gelişmenin ülkemizde toplumsal bir rahatsızlık yaratabilmesi için daha genellenebilir bir kural ihlali ya da insan hakkı ihlaline neden olması gerekir. Oysa bu kriz öyle bir kriz değil. Daha çok mevcut anayasamızın eksiklerini, karmaşa yaratan açıklarını ortaya çıkaracak bir ayrışma oldu son günlerde yaşananlar. Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'nin birbirlerini yetki aşımı ve Anayasayı ihlalle suçlaması üzerinden halkın sokağa dökülmesi fikri herhalde bu ülkenin vatandaşlarının aklıyla alay etmektir. Özel'in bu beyhude çağrısı da partisindeki yeni kadroları oluştururken takındığı yalandan değişimci tavrı da toplumsal anlamda ne etkileyici olabilir ne de kitlesel bir cevap bulabilir. Halkı harekete geçirmek öyle kolay bir şey değildir. Çok başka dinamikler gerektirir. İsterseniz bu iddiamı şu an sokaktan çevireceğiniz herhangi bir kişiye sorabilirsiniz.

ÖZEL TİPİ SİYASETÇİLERE ÖZGÜ

Siyasette veya yargıdaki bir gelişmenin toplumun genelini ya da çoğunluğunu ilgilendirdiğini, birincil şekilde etkileyeceğini söylemek ancak Özel tipi siyasetçilerin hayal ürünü olabilir.

Daha önce Gezi olaylarında, darbe girişimlerinde büyük sınavlara maruz kaldı bu millet. Çok ciddi toplumsal ayrışma yaşandı daha çok yakın geçmişimizde.

Çok bedeller ödendi. Şimdi milletin bu bedellerin ödenmesine neden olanlar için bir kez daha sokağa dökülmesi gerçekçi olmadığı gibi aklı selim bir yaklaşım da olamaz. CHP gibi cumhuriyetle yaşıt köklü siyasi geleneğe sahip bir partinin liderinin halkı ayrıştırarak sokak eylemleri çağrısında bulunması ülkemiz açısından üzücü. Yıllar içinde ulusal çizgiden bu kadar uzaklaştığını görmek de öyle.

Lafa gelince cumhuriyeti, inkılapları ve Türkiye'nin 100 yıllık yolculuğunda aştığı tüm engelleri kendine mal edenlerin ülkenin gelişip ilerlemesinin önüne en büyük takoz koyanlara dönüşmesi aynı zamanda tuhaf. Geçenlerde bir önceki CHP kurultayında başkan adayı olan Muharrem İnce'nin konuşması ile son kurultayda Kılıçdaroğlu ve Özel'in yaptığı konuşmaların kısa bir karşılaştırmasını dinledim. Art arda kimlerin kimlere minnet duyduğunu anlattığı, kimlerin kimlere selam çaktığı o kadar net bir şekilde anlaşılıyordu ki CHP'nin son yıllardaki gidişatını anlamak isteyenler için resmen ibretlik. Dinlemenizi tavsiye ederim.