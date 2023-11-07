Ekrem İmamoğlu şimdiden pişman

CHP, hafta sonunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu kaptırmasıyla sonlanan bir kurultay yaşadı. Seçim sonrası alevli değişim tartışmalarının yaşandığı partide Kılıçdaroğlu'nun görevini en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Özgür Özel aldı. Bu koltuk savaşının galibi olarak Özel'in çıkması ilk başta 'nihayetinde değişim' oldu şeklinde yorumlansa da aklı selim hakim olmaya başladığında gerçekte bir değişim yaşanmadığı görüşü ortaya çıkmaya başladı. Gazeteler, televizyonlar, sosyal medya hatta bizzat CHP'liler bile gerçeğin farkına vararak bir aydınlanma yaşıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilere neden olan vekil pazarlıkları gibi pek çok kararında yanında bulunan Özgür Özel'in yakın çalışma arkadaşlarının tamamı aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun da kadrosundaydı. Bu gerçek çok geç olmadan anlaşıldı gibi hatta çoğu kişi aday olup Kemal Bey'in karşısına çıkma cesareti gösteremeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gölge başkan olduğunu kavramış durumda.

Önce Kemal Bey karşısında tavşan aday olduğu tartışılan Özel'in aslında İmamoğlu'nun vitrindeki yüzü olduğu belli oldu.

YENİ ÇEKİŞME ALANI BELLİ

Bu kurultayla belirlenen sözde yeni kadroların önünde şimdi Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimler var. Yani Kemal Bey'le yola çıkan Genel Merkez kadroları Özel ile yerel seçim yaşayacak. Anlayacağınız değişen pek bir şey olmayacak.

Özel'in Genel Başkanlık koltuğuna oturması CHP'de sadece Ekrem İmamoğlu ağırlığının artması anlamına geliyor. Önümüzdeki dönem yeni Genel Başkan Özgür Özel ile kendisi yerine onu sahaya süren İmamoğlu'nun çekişmesine sahne olacak. Kurultayda Genel Merkez kadrolarında kendi ağırlığını hissettirmek için bastıran İmamoğlu, yerel seçim sürecinde de benzer bir çaba içine girecek. Kendi belirlediği belediye başkan adaylarını kabul ettirmek için mücadele verecek.

Üstelik bunu öyle Kemal Bey döneminde yaptığı gibi de yapmayabilir. Çünkü sonuçta Kemal Bey'i Genel Başkanlık görevine o getirmedi. Aksine kendisini bulunduğu mevkiye getiren kişi bizzat Kılıçdaroğlu.

Dolayısıyla vefasızlıkla suçlanmamak için sergilediği ayak oyunlarını, arkadan dolanmaları da yapmasına gerek kalmayacak.

Açıktan, alenen ağırlığını göstermekten çekinmeyecek.

YÜZÜNE ALENEN YANSIDI

Zaten dün Parti Meclisi listelerinin hazırlanma sürecinin uzamasının ardında da yine Özel'in gölgesinde kalmayı sindiremeyen İmamoğlu'nun etkisi var. Öyle ki İmamoğlu, kendisi öne çıkmak yerine Özel'i sahaya sürdüğüne şimdiden pişman. Özel'i genel başkanlığa taşıyan, sadece İstanbul İl Kongresi'nde değişimcilerin kazanması için belediye kaynaklarından milyonlar dağıtan İmamoğlu, koltuğu resmen kendi elleriyle başkasına verdi. Bu pişmanlık daha Özel'in Genel Başkan olarak yaptığı ilk açıklamada yanında dururken yüzünden okunuyordu İmamoğlu'nun. Özgür Özel'in kendisine verdiği sözleri tutmayacağını, kapalı kapılar ardında yaptıkları pazarlıklara uygun hareket etmeyebileceğini çoktan fark etmiş gibiydi. O nedenle biz yerel seçime kadar daha çok çekişme göreceğiz ikisi arasında. Belki pek çoğu kamuoyu önünde yaşanmayacak, kameralara karşı yan yana sahte gülümsemelerle poz vermeye devam edecekler ama arka planda hep bir ihanet ihtimali her ikisinin de uykularını kaçıracak...