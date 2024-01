Millet gidince övgü biz gidince olay olur

Türkiye'de her seçim döneminde iktidar ya da muhalefette olsun tüm partilerin attıkları her adımın ardında başka şeyler aranır. Her yatırım seçime yönelikmiş gibi gösterilmek istenir.

Ülkemiz siyasetinin son 21 yılına damga vuran AK Parti için de durum pek farklı değil. Türk insanının tabiatı böyle maalesef.

Muhalefet partileri de çoğu olayda vatandaşla paralel hareket ediyor. Daha doğrusu gerçekte öyle düşünmeseler bile öyleymiş gibi yapılıyorlar. Çünkü esasında olay onlar açısından seçim yatırımına dönüştürülmek isteniyor.

HEMEN DÜŞMAN OLDULAR

Son günlerde ülkemizin Milli Uzay Programı kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk kez bir Türk'ün gönderilmesi ülkede gündem oldu. Yalnız çok büyük bir adım ve ilk olması açısından değil tabii. Türkiye için çok önemli bir atılım olan bu uzay yolculuğu ülkemiz ve bilim dünyasına yapacağı katkılardan tamamen bağımsız bir şekilde bir kesim tarafından sadece basit bir seçim yatırımı gibi gösterilmek isteniyor. Türkiye'nin uzay alanında birçok ülkeye göre ne kadar geride kalmış olduğunu her fırsatta malzeme yapanlar bir anda uzay misyonuna düşman oldular. Uzay yolculuğunun maliyetinden tutun da, nefesini tutarak bu yolculuğa şahit olmak isteyenleri bile düşman ilan ettiler. Bu kişilerin ne kadar sığ bir bakış açısına sahip olduğunu anlatmaya kelimeler yetmiyor resmen.

MİLLET ALDI BAŞINI GİTTİ

Türkiye, bulunduğu coğrafyada ayakta kalma mücadelesi verirken millet aldı başını gitti ama bir kesim bunun farkına bile varamadı. Siyasetin kısır tartışmaları, terörle mücadele operasyonları ve darbeler ülkemizin yönünü teknolojiye, inovasyona, ARGE yatırımlarına dönmesine engel oldu. Ülkemizin kaynakları terörle mücadele için harcanıp gitti. Neden böyle oldu demiyorum.

Günün, zamanın şartları başka türlüsünü mümkün kılmıyordu çünkü. O nedenle geçmişte alınamayan mesafe için hayıflanmaya, bir de bunu dert etmeye gerek yok. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ordu ve bürokrasideki FETÖ üyelerinin adım adım temizlenmesiyle ülkemiz her alanda eskisinden çok daha hızlı mesafe almaya başladı. Teknoloji alanında son yıllarda kaydettiğimiz mesafe bunun somut örneklerinden biri.

Özellikle ülkemizin en çok açığı bulunan alanlardan biri olan savunma sanayinde yerli üretimin bu kadar artmış olmasından gurur duyuyor insanlarımız. Muhalif siyasiler ve muhalif medya bile o kadar kurcalamasına rağmen bu konuda iktidarın somut bir yanlışını bulamadı.

GURURA ORTAK OLMAK

Ama maalesef siyasetimiz de siyasetçilerimiz de yeterince milli olamadıkları için millet olarak gurur duyduğumuz gelişmelere ortak olmayı başaramıyorlar.

Yoksa bir kişi ya da parti, bu kadar geride kaldığımız uzay alanında geç kalınmış da olsa bir ilkin gerçekleşmesini, F-16 pilotumuz Alper Gezeravcı'nın adını ilk Türk astronot olarak tarihe yazdırmasını neden ve hangi gerekçeyle eleştirsin ki!