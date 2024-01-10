İki devletli çözüm bağımsız Filistin

ABD, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere sistematik olarak uyguladığı soykırımın ilk günden itibaren en büyük destekçisiydi. Silah, askeri teçhizat, savaş gemileri ve tabii ki siyasal anlamda hiçbir yardımı esirgemedi Netanyahu hükümetinden.

ABD Başkanı 7 Ekim saldırıları sonrası İsrail'e giden ilk lider oldu. Onu Avrupalı takipçileri de izledi. İngiltere, Fransa gibi ülkelerin liderleri de ABD Başkanı Joe Biden'ın ardından Tel Aviv'e koştular. Çünkü dünyanın jandarmasına başkaldırmak onların haddi değildi. Onlar ancak bayraktarlığını yapabilirlerdi.

Hem de kendi halklarının sokaklara dökülüp Gazze'deki insanlık dışı katliamları lanetlemesine bile aldırmadılar. Dünya ülkeleri ile dünya halkları ters düştü Gazze'de yaşananlar konusunda.

BÜYÜK SÖYLEM DEĞİŞİMİ

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi de ziyaret ederek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise İstanbul'un ardından devam ettiği Ortadoğu turunda ülkesinin her koşulda İsrail destekçisi olan tavrında ciddi bir değişim olduğunun sinyallerini verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, X sosyal medya platformundan açıklamalarda bulunan Blinken, Abu Dabi'de Al Nahyan ile bir araya geldiklerini aktararak bölgedeki çatışmaların yayılmasının önlenmesi ve Gazze Şeridi'ndeki insani ihtiyaçların karşılanması yönündeki çabaları ele aldıklarını kaydetti.

Blinken, "Görüşmede bağımsız Filistin devletinin kurulmasına ilişkin devam eden bağlılığımızı vurguladım" ifadesini kullandı. İşte bu ifadeler baştan beri Filistin devletinin resmi varlığını inkar eden, Kudüs'ü ülkeler üstü statüsüne rağmen tamamen İsrail toprağı gören ve Netanyahu ve hükümetinin Ortadoğu'daki yayılmacı politikalarına koşulsuz destek veren ABD'nin söylem değişikliğine gittiğini en belirgin şekilde ortaya koyan ifadelerdi.

TÜRKİYE'YE YAKLAŞIYOR

Gazze'de arkasına aldığı tüm desteğe rağmen bataklığa saplanan, tüm askeri üstünlüğüne rağmen ağır kayıplar veren ve gücünü sadece sivilleri katletmek için kullanarak insanlığın nefretini üzerine çeken İsrail ile bir yol ayrımının da işaretiydi.

Elbette devlet politikaları bugünden yarına değişecek şeyler değil ama ABD, Filistin'in statüsü ile ilgili politikalarını giderek Türkiye'ye yaklaştırıyor. Türkiye'nin ilk başkan beri savunduğu, Başkan Erdoğan'ın ulusal ve uluslararası tüm platformlarda şiddetle savunduğu 'iki devletli çözüm' fikri bundan sonra artık başkaları tarafından da dillendirilmeye başlayacak göreceksiniz.

Üstelik bunun için öyle uzun bir zaman da geçmesi gerekmiyor. Türkiye'den sonra İspanya gibi ülkelerin de cesaretle isyan ettiği İsrail saldırganlığı 7 Ekim'den bu yana geçen 3 ayda çoluk çocuk 23 bini aşkın kişinin canına mal olmuşken ABD'nin bile gerçek bir çözüm ve barıştan bahsetmeye başlaması hem Gazze'nin hem de bölgenin geleceği için çok değerli elbette ama keşke bu kadar masum kanı dökülmeden bazı gerçekler görülebilseydi.