Kamuda tasarrufu saptırma girişimleri

Haftalardır üzerinde tahminler yürütülen Kamuda Tasarruf Paketi, önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in düzenlediği toplantıda tüm detaylarıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Tabii bilinenler, daha doğrusu pakette olacağı tahmin edilenler vardı pakette. Ancak daha önce hiç konuşulmayan harcama kalemleri de vardı.

Paket açıklanır açıklanmaz birçok kişi gibi bende detaylıca inceledim ve açıkçası zor olmakla birlikte uygulanabilirse gerçekten hedeflendiği gibi enflasyonun düşürülmesi ve şu an herkesin ortak sorunu olan hayat pahalılığının azaltılmasında etkili olacağını düşünüyorum.

KAPSAYICI TEDBİRLER

Kamu kaynaklarının doğru ve verimli kullanılması bu ülkede yaşayan her vatandaşın yararına. Kamu harcamalarının gerçekten gerekli yerlerde kullanılması da öyle... Hepimiz bu ülkeye az veya çok vergi ödüyoruz. Kim parasının boşa harcanmasını ister ki! Sonuçta herkes mümkün olan en az parayla en iyi yiyeceği içeceği almak, en iyi giysileri giymek istiyor. Günlük hayatımızda hepimiz kazandığımız parayı doğru ve verimli kullanmak için hesap kitap yapıp duruyoruz. Ama iş devlet harcamalarına gelince kimse kendinden sonra o kaynaklardan yararlanacak olan kişileri düşünmüyor.

Çoğu zaman bunun örnekleriyle karşılaştığımızda ölesiye eleştiriyoruz.

Son yıllarda devlet kurumlarında yapılan fuzuli harcamalar günlerce konuşuluyor.

Özellikle muhalif medya, kamuya yapılan atamaları, alınan yönetim kurulu ücretlerini, kiralanan binaları, satın alınan makam araçlarını yerden yere vuruyor. Üstelik bunu yaparken de "Devletin malı deniz" demekten çekinmiyorlar.

HEMEN ELEŞTİRMEK NİYE?

Bu tasarruf paketi açıklandığında daha detayları üzerinde hiç düşünülmeden yapılan acımasız eleştirilerle karşılaştım.

CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel'in paket açıklanır açıklanmaz yaptığı paylaşım mesela... "Tasarruf paketi süslü cümlelerle Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek tarafından paylaşıldı.

Kamu yatırımlarında, mal ve hizmet alımlarında kesintiler yapılması öngörülüyor.

Bu pakette asıl hedef yerel seçimlerde 1. parti olan CHP'yi zayıflatmak ve CHP'li belediyeleri iş yapamaz hale getirmektir. Mesela geçilmeyen köprülere, tedavi olunamayan hastanelere, yolcu inmeyen havaalanlarına garanti ücretleri ödenmeye devam edecek mi?" ifadelerini kullanmış Sayın Yücel.

HEDEF CHP OLABİLİR Mİ?

Bir kere bu tedbirler, ilk aşamada uygulanmak istenenler. Bakan Şimşek, bunların devamının da geleceğini söyledi.

Hiçbir şey pat diye olmaz. Tasarruf da öyle... Pakettekilerin her biri aşama aşama alınacak tedbirler. Elbette tespit edilecek eksikler üzerine daha kapsamlı atılması gereken adımlar da olabilir. Ama buradaki amaç sadece CHP'li belediyelere iş yaptırmamak olabilir mi! Allah aşkına eleştiri yapmanın da belli bir tutarlılık gerektirdiğini unutmayın. Yeni göreve gelen CHP'li belediyelerde yağmur gibi yapılan liyakatsiz atamalara, eş dost kayırmacılığına kendi partisinin lideri bile tepki koymuşken Sayın Yücel'in kamu kurumlarındaki tasarrufa takması ancak hedef saptırmak olabilir.