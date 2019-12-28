Futbolcu ve teknik direktör totemleri

Futbol dünyasının ünlü antrenör ve futbolcularının, maç öncesi ve maç sırasında şansına ve gerçekliğine inandığı uğur getirsin diye uyguladıkları ilginç totemleri vardır.

Bazılarının yaptıklarına insanın inanası gelmez, "Yok artık böyle şey" deriz ama onlar alışkanlıklarından vazgeçmezler. Bu hafta bu şaşırtıcı hareketleri Haftanın Geyikleri'ne taşıyalım dedik.

Kemal Kılıç: Kılıç hocanın, uğur getireceği ya da uğursuz geleceğine inandığı pek çok olay var. Örneğin 13 numarayı hiç sevmez, çalıştırdığı takımlarda bu numaralı formayla oyuncuyu sahaya çıkarmaz. İzmir Çiğli'de taşındığı evin sokak numarasının 13 olduğunu görmüş, Belediye'ye ricaminnet değiştirtmişti. Bir seyahate giderken kafileyi taşıyan otobüsün önünden kara kedi geçmiş, Kılıç, durdurduğu otobüsü 2 kilometre yoldan geri döndürerek yeniden yola çıkartmıştı. Denizli'ye önemli bir maça gittiklerinde Kılıç'ın saplantılarını bilen espritüel takım kaptanı Hasan Çelik, "Hocam; rüyamda otelin merdivenlerini sayıyordum.

Hayır mıdır acaba?" demiş, Kılıç da otelin tüm basamaklarını çıkarak inmişti.



BİR AVUÇ ÇİM YERDİ



Teknik Direktör Ümit Kayıhan (merhum) Göztepe'yi çalıştırırken tüm sezon sarı-kırmızılı fuları üzerinden çıkarmamış, yıkatmamıştı da. Haziran ayındaki maçta herkes kısa kollu gömlekle dolaşırken Kayıhan o monttan vazgeçmedi. Yine ebediyete uğurladığımız Erkan Velioğlu hoca da, maçlar sırasında 90 dakika boyunca ellerini bağlar, yedek kulübesinde yanında oturan diğer teknik adam ve futbolculara da bağlatırdı.

Milli futbolcumuz, şimdiki AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da maçlara sahanın kenarından bir avuç çim koparıp yiyerek çıkardı.

Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi, maça çıkmadan önce soyunma odasında maç sırasında giyeceği çorapların üst kısmını makasla keserdi. Yine ünlü sambacı Roberto Carlos da formasının alt kısmını keser öyle çıkardı.



GOYCOCHEA'NINKİ GİBİSİ YOK



Ancak dış dünyadan en ilginç totem Arjantin Milli Takımının kalecisi Goycochea'nın. 1990 Dünya Kupası'nda Arjantin'in Yugoslavya ile oynadığı çeyrek final maçı berabere biterek penaltılara uzuyor.

Goycochea'nın da küçük tuvaleti geliyor ama tuvalete gidecek vakti yok. Takım arkadaşları önünü kapatıyor ve o da sahada görüyor işini. Ardından ünlü kaleci tam 3 penaltı kurtarıyor. Bu olay onun uğur bellediği bir olay haline geliyor. Yarı final maçında rakip İtalya, maç yine penaltılara gidiyor.

Goycochea bu sefer ihtiyaçtan değil, totemden kaynaklı şortunu hafifçe indirip birkaç damla işiyor. Ardından 2 penaltıyı kurtarıyor ve Arjantin finalde. Ancak ilginç bir şekilde Arjantin finalde Almanya'nın 85. dakikada attığı penaltı golüyle ikinci oluyor. Penaltı maç içinde olduğu ve hakem yanında bulunduğu için Goycochea işemeye vakit bulamıyor, penaltıyı da kurtaramıyor.





DİĞER TOTEMLERE BAKAR MISINIZ?



İşte futbol dünyasından diğer uğur gelsin hareketleri:



John Terry (İngiltere Milli Takım Kaptanı): Maça giderken en arka sırada oturur, yanına kimseyi yanaştırmazdı.

Gary Neville (Manchester United): Kazandıkları sürece her maça aynı kıyafetle gider, maçtan önce sürekli tıraş olurdu.

Cristiano Ronaldo (Portekiz): Saç tıraşı olmadan maça çıkmaz, maç günü berber hazırdır.

Alex De Souza (Brezilya-Fener): Sol ayağıyla üç kez sekmeden sahaya girmezdi.

Laurnt Blanc (Fransa Milli Takım Kaptanı): 1998 Dünya Kupası'nda her maça kaleci Fabien Bathez'ın kafasından öperek çıkardı. Ve işin ilginç yanı Fransa Dünya Şampiyonu oldu.

Adrien Mutu (Romanya): Maça çıkmadan önce atletini ters giyerdi.

Iker Casillas (İspanya): Çoraplarını ters giymeden kaleye geçmiyor.

Gary Lineker (İngiltere) İngiltere Milli Takımının golcü yıldızı Lineker, maçtan önce ısınma sırasında kaleye kesinlikle şut çekmez, boşa giderse maç sırasında da ağları havalandıramayacağına inanırdı.

Rio Ferdinand (İngiltere): Maça çıkarken soyunma odasında başından aşağı bir bardak su dökerdi.

Kolo Toure (Arsenal): Sahaya mutlaka 11'in en arkasında çıkardı.

Chris Waddle (İngiltere): Takımı Newcastle United'ın Premier Lig'e çıkması için tüm sezon aynı külot ve atleti yıkayıp yıkayıp giyerek totem yaptı ve takımı hedefine ulaştı.

GÜRKAN ERTAÇ