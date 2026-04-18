Göz- Göz son anda yıkıldı!

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Göztepe, sahasında konuk olduğu Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Müsabaka öncesinde iki takım futbolcuları, Kahramanmaraş'ta 8 öğrenci ile 1 öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı nedeniyle 'Kaybettiğimiz her çocuk, kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun' yazılı pankartla sahaya çıktı. Karşılaşmanın başlama düdüğünün ardından hayatını kaybedenler anısına tribünler 3 dakika sessiz kaldı.