Göz- Göz son anda yıkıldı!

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Göztepe, sahasında konuk olduğu Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Müsabaka öncesinde iki takım futbolcuları, Kahramanmaraş'ta 8 öğrenci ile 1 öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı nedeniyle 'Kaybettiğimiz her çocuk, kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun' yazılı pankartla sahaya çıktı. Karşılaşmanın başlama düdüğünün ardından hayatını kaybedenler anısına tribünler 3 dakika sessiz kaldı.
1'inci dakikada Rivas'ın pasında topla buluşan Agyei'nin ceza sahası dışından şutunu kaleci Lis sağına uzanarak çeldi.
3'üncü dakikada Göztepe öne geçti. Efkan Bekiroğlu ile yaptığı duvar pası sonrası savunma arkasına sarkan Janderson'un yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
7'nci dakikada Kocaelispor etkili geldi. Gelişen atakta kaleci ile karşı karşıya kalan Rivas'ın şutunda kaleci Lis topu kornere çeldi.
11'inci dakikada Kocaelispor'da sol kanattan Ahmet Oğuz'un kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayla aşırtılan topa Agyei'nin kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
16'ncı dakikada savunma arasına atılan topla buluşan Tayfur Bingöl'ün içeriye çevirdiği topa Keita vurdu fakat kaleci meşin yuvarlağı çeldi.
29'uncu dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Agyei'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şut üst direğe çarptı.
34'üncü dakikada Kocaelispor'un hızlı atağında Nonge'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Agyei'nin şutunu Lis çeldi, dönen topu Juan kale çizgisi önünden uzaklaştırdı.
37'nci dakikada Nonge'nin sol kanattan ortasında savunmadan seken topa Smolcic arka direkte dokunamadı, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
77'nci dakikada Show topu uzaklaştırmak isterken Gomez'in bacağına müdahalede bulundu. Pozisyonun ardından iki futbolcu da yerde kaldı. Hakem, Show'u ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyundan ihraç etti.
81'inci dakikada Kocaelispor beraberliğe yaklaştı. Ceza sahasında Serdar Dursun'un ara pasına hareketlenen Keita, topu altıpas içindeki Churlinov'a gönderdi. Churlinov'un şutunda top üst direğe çarptı.
90+3'üncü dakikada Smolcic'in ceza sahası içi sol taraftan yaptığı ortada savunma topu kafayla uzaklaştırdı. Dönen topu Gomez kontrol etmek isterken araya giren Linetty yerde kaldı. Hakem VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.
90+8'inci dakikada Serdar Dursun'un kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu: 1-1.
Maç 1-1 eşitlikle tamamlandı.
STAT: Turka Araç Muayene Kocaeli
HAKEMLER: Ali Yılmaz, Ogün Kamacı, Mücahid Adem Çelebi
KOCAELİSPOR: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz (Dk. 89 Sissoho), Dijksteel, Smolcic, Haidara, Nonge, Show, Keita (Dk. 89 Linetty), Rivas (Dk. 64 Serdar Dursun), Agyei, Tayfur Bingöl (Dk. 74 Churlinov)
GÖZTEPE: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 25 Arda Okan Kurtulan), Dennis (Dk. 72 Mohammed), Miroshi, Cherni, Efkan Bekiroğlu (Dk. 72 Gomez), Juan (Dk. 78 Guilherme), Janderson (Dk. 78 Jeh)
GOLLER: Dk. 90+8 Serdar Dursun (Kocaelispor), Dk. 3 Janderson (Göztepe)
KIRMIZI KART: Dk. 77 Show (Kocaelispor)
SARI KARTLAR: Haidara, Show, Linetty, Churlinov (Kocaelispor), Arda Okan Kurtulan, Dennis, Guilherme, Miroshi, Antunes, Heliton (Göztepe)