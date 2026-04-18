AK Partili Çankırı’dan Cemil Tugay’a: Küfür sizin, çile İzmirlinin!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çıkan gerginlik kentin gündemine bomba gibi düşerken AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Başkan Cemil Tugay'ın kendisine ilişkin söylemlerine sosyal medyadan yanıt verdi.

"BU MİLLET SİZE 'KÜFÜR ET' DİYE DEĞİL, 'HİZMET ET' DİYE KOLTUK EMANET ETTİ!"

Tugay'ın söylem ve tavırlarını tek tek değerlendiren Çankırı, "Cemil Tugay, meclis kürsüsünden savurduğunuz o iğrenç ifade, aslında içine düştüğünüz yönetim acziyetinin ve bastıramadığınız kibrinizin dışa vurumudur. "Bu memleketin ağzına ettiniz" diye bağırırken, aslında 25 yıldır bir arpa boyu yol aldırmadığınız, ihmal ve beceriksizliğe mahkum ettiğiniz İzmir'in itirafını mı yapıyorsunuz? Körfez'i kokutan, denizi öldüren biz değiliz, sizsiniz! İzmir'i susuzluğa, çamur, çukur ve çöp dağlarına gömen biz değiliz, sizsiniz! Yolları köstebek yuvasına çeviren, ulaşımı çile haline getiren biz değiliz, sizsiniz! Kendi işçisinin can güvenliğini bile sağlayamayan bu köhne zihniyetin ta kendisidir! Sayın Tugay, şehri yönetemediğiniz her günün hıncını küfür savurarak mı çıkaracaksınız? Bu millet size "küfür et" diye değil, "hizmet et" diye o koltuğu emanet etti" diye tepki gösterdi.

"TEK TEK YANITLIYORUM..."

Çankırı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

AĞZI BOZUK CEMİL TUGAY'A CEVABIMDIR!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde şahsıma ve partimize yönelik sarf edilen, devlet adamlığı vakarından uzak, hezeyan dolu açıklamaları hayretle değil, bu şehir adına büyük bir utançla takip ettim.

Bu galiz ifadelere karşı onun seviyesine inmeden, o kibir dolu ve yalan söylemleri tek tek yanıtlıyorum:

1. "KÖTÜ HUY" ARAYAN KENDİ YÖNETİMİNE BAKSIN!

Öncelikle İzmir'de kaybedilen bir canın hesabını sorarken kimseden izin alacak değiliz. Şahsıma "kötü huylu" diyerek dil uzatan Tugay'a sormak gerekir:

Bizim "kötü huyumuz", evladını kaybeden acılı bir ailenin yanında durmak mıdır?

Yoksa sizin "iyi huyunuz"; İHMALLER ZİNCİRİYLE BİR CANIN GİTMESİNE NEDEN OLUP, SONRA O AİLENİN FERYADINI "ŞOV" OLARAK NİTELEMEK MİDİR?

2. ACININ İSTİSMARI DEĞİL, İHMALİN BELGESİ!

Biz o eve, sizin iğrenç bakış açınızla ifade ettiğiniz "kamera şovu" için değil; sahipsiz bıraktığınız bir ailenin feryadını duyurmak için gittik.

Siz koltuğunuzda "hassas konular" diyerek kelime oyunu yaparken, biz o insanların yüreğindeki yangını gördük. O iş kamyonunun "olmaması gereken yerde" ne işi vardı?

"TALİMAT YOK" diyerek sorumluluktan kaçamazsınız! EĞER TALİMATINIZIN OLMADIĞI YERDE İŞÇİNİZ CAN VERİYORSA, BU SİZİN YÖNETİMSEL ACZİYETİNİZİN EN BÜYÜK KANITIDIR!

3. KÜFÜR SİZİN, ÇİLE İZMİRLİNİNDİR: BU REZALETİN ÖZETİDİR!

Cemil Tugay, meclis kürsüsünden savurduğunuz o iğrenç ifade, aslında içine düştüğünüz yönetim acziyetinin ve bastıramadığınız kibrinizin dışa vurumudur.

"BU MEMLEKETİN AĞZINA ETTİNİZ" DİYE BAĞIRIRKEN, ASLINDA 25 YILDIR BİR ARPA BOYU YOL ALDIRMADIĞINIZ, İHMAL VE BECERİKSİZLİĞE MAHKUM ETTİĞİNİZ İZMİR'İN İTİRAFINI MI YAPIYORSUNUZ?

* Körfez'i kokutan, denizi öldüren biz değiliz, sizsiniz!

* İzmir'i susuzluğa, çamur, çukur ve çöp dağlarına gömen biz değiliz, sizsiniz!

* Yolları köstebek yuvasına çeviren, ulaşımı çile haline getiren biz değiliz, sizsiniz!

Kendi işçisinin can güvenliğini bile sağlayamayan bu köhne zihniyetin ta kendisidir!

SAYIN TUGAY, ŞEHRİ YÖNETEMEDİĞİNİZ HER GÜNÜN HINCINI KÜFÜR SAVURARAK MI ÇIKARACAKSINIZ? BU MİLLET SİZE "KÜFÜR ET" DİYE DEĞİL, "HİZMET ET" DİYE O KOLTUĞU EMANET ETTİ.

4. MECLİS ÜYELERİNİ DİNLEMEMEK, HALKI DİNLEMEMEKTİR!

Meclis kürsüsünden "Bazı insanları dinlemek istemiyorum" diyerek sergilediğiniz tavır, kibrinizin vesikasıdır. Dinlemeye tahammül edemediğiniz o meclis üyeleri, halkın iradesiyle seçilmiş insanlardır.

ORASI SİZİN BABANIZIN ÇİFTLİĞİ DEĞİL, İZMİR'İN KARAR ORGANIDIR! ELEŞTİRİYE TAHAMMÜLÜNÜZ YOKSA, O KOLTUĞU MEŞGUL ETMEYECEKSİNİZ!

5. BELEDİYE SİZİN ŞAHSİ İŞLETMENİZ Mİ?

Bir de çıkmış Belediye Meclisi'nde "Hanginiz bu şehir için cebinden 5 kuruş harcadı?" diye sorma cesaretinde bulunuyorsunuz. Bu bir belediye başkanının düşebileceği en acı vizyonsuzluktur.

Bu şehir, sizin şahsi lütfunuzla veya birilerinin cebinden çıkaracağı harçlıkla değil; liyakatle, projeyle ve bütçe disipliniyle yönetilir.

SİZ BELEDİYEYİ İFLAS ETMİŞ BİR AİLE ŞİRKETİ GİBİ Mİ GÖRÜYORSUNUZ Kİ TOPU "ŞAHSİ PARAYA" GETİRİYORSUNUZ?

BAŞKALARININ CEBİNİN HESABINI TUTACAĞINIZA, MİLLETİN PARASINI NERELERE ÇARÇUR ETTİĞİNİZİN HESABINI VERİN!

6. SİZİ RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ!

Bizi "belediyeyi suçlayacak konu aramakla" ve "kameralarla gezmekle" itham etmişsiniz ya hani. Siz belli ki alışmışsınız; sahada olmayan, etliye sütlüye karışmayan, sadece koltuk dolduran vekillerinize...

ŞUNU İYİ BİLİN: BİZ SİZİN ALIŞTIĞINIZ O "MONŞER" VEKİLLERDEN OLMADIK, OLMAYACAĞIZ!

İzmirli hemşehrilerimizden aldığımız yetkiyle; ihmal ettiğiniz her sokakta, mağdur ettiğiniz her hanede bizi görmeye devam edeceksiniz.

SİZİ RAHATSIZ ETMEYE, YALANLARINIZI VE BECERİKSİZLİĞİNİZİ YÜZÜNÜZE VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Siz aynaya baktığınızda "engellenen bir kahraman" görmek istiyor olabilirsiniz; ancak siz İzmir'in tarihine KAYBEDİLEN EN ACI 5 YIL olarak geçeceksiniz.

"Kütük değiliz" diyorsunuz ya; o halde önce varsa vicdanınızın sesini dinleyin, sonra İzmirlinin yüzüne bakın. TABİİ BAKACAK YÜZÜNÜZ KALDIYSA!