Yazık oldu

Süper Lig'de inişli çıkışlı grafik sergileyen Göztepe, Kocaeli deplasmanından uzatma dakikalarında penaltıdan yediği golle sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı. Uzun süredir karşılaşmayı 1-0 önde götüren Göz Göz, uzatma dakikalarında bana göre oldukça ağır bir karar sayılabilecek pozisyonda penaltı kararı sonrasında gelen golle iki puanı kaybeden taraf oldu.

Sezon sonunda Avrupa Kupaları'na katılmak için büyük çaba sarf eden Göztepe, geçen hafta lider Galatasaray'ı yenerek adından söz ettiren Kocaelispor önünde maça da iyi başladı. Rakip takım saha ve seyirci avantajını kullanmak istese de Göztepeli oyuncular, ön alan baskılarını iyi yapıncak rakiplerini hataya zorluyorlar. Bu maçta aynısı oldu. Maçın henüz 3. dakikasında yapılan baskı sonrasında Efkan Bekiroğlu'nun pasında topla buluşan Janderson topu ağlarla buluşturdu. Allah'tan VAR sistemi devreye girdi de Göztepe'nin golü iptal olmadı. Yoksa maçın yardımcısı ofsayt bayrağını kaldırmıştı. Golden sonra bu sezon bir çok maçta Göztepe refleks olarak geriye yaslanınca, rakibe geniş alanlar bıraktı. Kocaelispor'un üst üste pozisyonlar bulmaya başladı ancak kaleci Lis kalesinde adeta devleşti. Polanyalı eldiven bu maçın ilk yarısında en az iki üç net pozisyonu çıkardı.

İkinci yarıda Göztepe, skor avantajını alınca biraz rölantide maçı götürmeye devam etti. Rakip kırmızı kart gördükten sonra maçın bu sonuçla biteceği bekleniyordu. Ancak uzatmanın 6. Dakikasında VAR'dan gelen penaltı kararı ise işleri bozdu. İnanan bana göre oldukça basit bir kararla penaltı verildi. Penaltıdan gelen golün ardından yapılacak fazla bir şey yoktu. Mücadele 1-1 sona erdi.

Bu tarz maçlarda rakibi oyundan düşürmek için iki farklı öne geçmek önemli ancak böylesine basit bir penaltı kararına da fazla yapılacak bir yorum olmuyor. Avrupa hedefi için rakip Başakşehir'in Trabzon deplasmanında alacağı sonucu beklemek gerekiyor.

Eğer Avrupa hedefi gerçekten sürdürülmek isteniyorsa, Göztepe'nin önce oyun disiplinini bulması, ardından da bu kritik maçlarda karakter koyup maçlarını kazanması gerekiyor. Çünkü bu saatten sonra alınacak her puan kadar, kaybedilecek her puanın da bedeli çok ağır olur.