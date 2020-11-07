Yerle bir eden mühendislik

BOSTON ŞEKER PEKMEZİ FELAKETİ, 1919

Boston'un ortasında duran 15 metrelik şeker pekmezi tankında sızıntılar vardı. Bu sızıntılar kahverengi boya ile gizlenmeye çalıştı ve bu ihmalkarlık bir faciaya sebep oldu. Tank sonunda patladı ve şehre 56 km hızla şeker pekmezi saçarak 21 kişinin ölümüne sebep oldu.



FİRESTONE 500 LASTİKLERİ, 1970'LER

Bu çelik kuşaklı radyal lastikler, suyun sırtın altına sızmasına izin vererek kayışların paslanmasına ve sırtın ayrılmasına neden oldu. Firestone, düzinelerce ölümden sonra tüketicileri suçladı, ardından 10 milyon lastiği geri aldı.



KANSAS CİTY HYATT YÜRÜYÜŞ YOLU, 1981

Mühendislik hataları listemizin ikinci sırasında Hyatt Regency Oteli'nin Kansas City'deki şubesinde yaşanan dehşet verici bir olay yer alıyor. Hyatt Regency Oteli'nde bir parti düzenleniyordu ve çok fazla davetli vardı. Yürüyüş yolu davetlileri taşıyamayınca çöktü. Yüzlerce insan ve yağmurlu molozlar dans pistine düştü. Bunun sonucunda 114 insan öldü ve 100'den fazla kişi yaralandı.



VASA, 1628

Vasa, Titanik'ten üç yüz yıl önce zamanının en büyük yelkenli gemisiydi. Vasa, 17. yüzyıldaki diğer gemilere göre daha fazla silah bulunduruyordu. Bu gemi dönemin İsveçlileri için büyük bir projeydi. Ancak suya indirdikten sonra sadece 1 mil ilerleyebildi ve battı.



SKYLAB, 1973

Amerika'nın ilk uzay istasyonu da mühendislik faciaları arasında. Amerika'nın ilk uzay istasyonu fırlatıldığında hasar gördü. Bunun nedeni tasarımcıların meteorit kalkanın ve güneş panellerinin aerodinamiğini hesaba katmakta başarısız olmasıydı.



KUZEYDOĞU ABD ELEKTRİK ŞEBEKESİ, 1965

Mühendislik faciaları listemizin dördüncü sırasında yer alan olay adeta insanları çok eski çağlara götürüp karanlığa gömdü. Ontario'ya tek bir koruyucu röle takıldı ve devreleri aşırı yüklenince 30 milyon evi 13 saat boyunca elektriksiz bırakan bir dizi kesinti meydana geldi. Tam bir fiyasko!



TACOMA NARROWS KÖPRÜSÜ, 1940

Mühendislik hataları listesinin sonunda yapılacak projelerde en ufak ayrıntıya bile dikkat edilmesini gösteren bir olay yer alıyor. Köprülerden binalara kadar her türlü yapıda rüzgar hesaba katılmalıdır, ancak Tacoma Narrows Köprüsü'nün mühendisleri rüzgarı hesaba katmayınca, şiddetli rüzgarlar önce köprünün duruşunu bozdu, sonra yıkılmasına sebep oldu.



ST. FRANCİS BARAJI, 1928

Kendi kendini yetiştiren mühendis William Mulholland, çevredeki kanyonun jeolojisini görmezden gelerek kusurlu bir temel üzerine baraj inşa etti. Rezervuar doldurulur doldurulmaz çatlaklar oluştu. Beş gün sonra baraj parçalandı. 450 kişi hayatını kaybetti ve su tüm kasabaları yok etti. Bununla birlikte Mulholland'ın kariyeri de sona erdi. Bu barajın görkemli bir proje olması beklenirken, sadece mühendislik hataları içinde yer alan bir trajedi oldu.

Melih DEMİRTAŞ